Dobbiamo verificare la presenza di bias razziali nei nostri modelli di machine learning

Come data scientist per IBM Consulting, ho avuto la fortuna di lavorare su diversi progetti per soddisfare le diverse esigenze dei clienti IBM. Nel corso della mia esperienza in IBM, ho visto la tecnologia applicata a vari casi d'uso che inizialmente non avrei mai considerato possibili, ed è per questo che sono stato entusiasta di guidare l'implementazione dell'intelligenza artificiale per affrontare uno dei problemi sociali più insidiosi che ci troviamo ad affrontare oggi: l'ingiustizia razziale.

Quando nel 2020 il movimento Black Lives Matter ha iniziato a diffondersi in tutto il Paese e nel mondo, mi sono subito chiesto se la mia capacità di risolvere i problemi dei clienti potesse essere applicata anche alle principali questioni sociali. È stato con questa idea che ho deciso di cercare opportunità per unirmi alla lotta per l'uguaglianza razziale e ho fondato una comunità interna IBM che lavorava a progetti che sarebbero stati pubblicati tramite la Call for Code for Racial Justice.