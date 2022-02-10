Dobbiamo verificare la presenza di bias razziali nei nostri modelli di machine learning

Come data scientist per IBM Consulting, ho avuto la fortuna di lavorare su diversi progetti per soddisfare le diverse esigenze dei clienti IBM. Nel corso della mia esperienza in IBM, ho visto la tecnologia applicata a vari casi d'uso che inizialmente non avrei mai considerato possibili, ed è per questo che sono stato entusiasta di guidare l'implementazione dell'intelligenza artificiale per affrontare uno dei problemi sociali più insidiosi che ci troviamo ad affrontare oggi: l'ingiustizia razziale.
Quando nel 2020 il movimento Black Lives Matter ha iniziato a diffondersi in tutto il Paese e nel mondo, mi sono subito chiesto se la mia capacità di risolvere i problemi dei clienti potesse essere applicata anche alle principali questioni sociali. È stato con questa idea che ho deciso di cercare opportunità per unirmi alla lotta per l'uguaglianza razziale e ho fondato una comunità interna IBM che lavorava a progetti che sarebbero stati pubblicati tramite la Call for Code for Racial Justice.
C'erano numerosi progetti in fase di incubazione all'interno di IBM, ma mi sono trovata attratta da uno in particolare, che esaminava un bias sia implicito che esplicito. Quel progetto era TakeTwo e sarebbe diventato uno dei sette progetti rilasciati come progetto open source esterno poco più di un anno fa. Il progetto TakeTwo utilizza la comprensione del linguaggio naturale per aiutare a rilevare ed eliminare i bias razziali (sia evidenti che sottili) nei contenuti scritti. Utilizzare TakeTwo per rilevare frasi e parole che possono essere viste come distorto può aiutare i creatori di contenuti a mitigare in modo proattivo potenziali pregiudizi mentre scrivono. Consente al creatore di contenuti di controllare i contenuti creati prima di pubblicarli, attualmente tramite un editor di testo online. Pensiamolo come a un Grammarly per individuare un linguaggio potenzialmente razzista. TakeTwo è progettato per utilizzare directory di termini inclusivi compilate da fonti affidabili come Iniziativa di denominazione inclusiva.
TakeTwo non solo mi ha permesso di applicare la mia esperienza per migliorare il progetto, ma mi ha anche dato l'opportunità di guardare dentro alcuni dei pregiudizi razziali impliciti che potrei avere ma di cui prima non ero consapevole. Lavorare a TakeTwo è stato un ottimo modo per lavorare a una missione importante per il mondo, e allo stesso tempo un'occasione per riflettere su se stessi.
Guarda la soluzione in azione:
Durante il lavoro su TakeTwo è diventato chiarissimo che, sebbene la soluzione miri a rilevare il bias attraverso l'applicazione e la valutazione di enormi quantità di dati, è importante riconoscere che i dati stessi possono contenere un bias implicito in sé. Utilizzando l'intelligenza artificiale e tecnologie open source come Python, FastAPI, JavaScript e CouchDB, la soluzione TakeTwo può continuare a valutare i dati che inserisci, e rilevare meglio quando esiste un bias al suo interno. Ad esempio, una parola o una frase che potrebbe essere accettabile negli Stati Uniti potrebbe non esserlo in Giappone, quindi dobbiamo essere consapevoli di questo al meglio delle nostre capacità e far sì che la nostra soluzione funzioni di conseguenza. Data la mia passione per la data science, so per esperienza diretta che il nostro modello è valido solo quanto i dati che gli forniamo. A questo proposito, una cosa che ho imparato lavorando a questo progetto è che abbiamo bisogno di set di dati migliori che possano aiutarci ad addestrare i modelli di machine learning (ML) che sostengono questi sistemi. I set di dati di Kaggle sono stati un ottimo punto di partenza per noi, ma se vogliamo espandere il progetto per affrontare il razzismo ovunque esista, avremo bisogno di dati più diversificati.
A proposito, le competenze richieste in progetti come questi vanno ben oltre la semplice data science. In particolare, per questo progetto è stato importante utilizzare esperti di linguistica che possono aiutare a definire alcune delle sfumature culturali esistenti nel linguaggio che un sistema come TakeTwo deve codificare o ignorare. Solo lavorando in modo interdisciplinare possiamo arrivare a una soluzione praticabile.
Il valore che ML e AI apportano al miglioramento di soluzioni come TakeTwo è stimolante. Dall'assunzione di dipendenti all'approvazione di un prestito in banca, ML e AI stanno permeando il modo in cui interagiamo tra di noi e possono aiutare a eliminare il più possibile i pregiudizi razziali nel processo decisionale. Come tecnologi, abbiamo una responsabilità specifica di produrre modelli onesti, imparziali e che performano al massimo livello possibile, così da poterci fidare del loro output.
Puoi vedere come noi di IBM stiamo costruendo un'AI migliore già da ora. TakeTwo continua a fare passi da gigante nello sviluppo e nel rafforzamento della sua efficacia, e anche tu puoi contribuire a migliorare questo progetto open source. Scopri TakeTwo e tutti gli altri progetti Call for Code for Racial Justice oggi stesso!
Questo post fa parte di una serie realizzata in occasione del Black History Month, che affronta il tema del rapporto tra intelligenza artificiale e giustizia sociale.
