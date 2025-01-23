Per i responsabili del marketing, rimanere all'avanguardia nell'AI è diventato un imperativo strategico. L'ampiezza e la portata delle campagne di marketing omnicanale personalizzate e la vastità dei dati aziendali a cui i team di marketing attingono nel loro lavoro creano sfide che richiedono l'implementazione dell'AI per integrare il lavoro del team di marketing.
Man mano che IBM promuove l'innovazione nell'AI generativa, consentendo a clienti e partner di scalarne l'utilizzo, il suo approccio è quello di essere costantemente il proprio "client zero". Questo consente all'organizzazione di trarre beneficio dalla propria innovazione, fornisce una comprensione più profonda dell'impatto del prodotto e dimostra il valore delle tecnologie e dei servizi di IBM. Questo impegno è particolarmente evidente all’interno del team Marketing, Comunicazione e Responsabilità Sociale d’Impresa dell’azienda.
IBM utilizza l'AI generativa non solo per ottimizzare i processi attuali, ma anche per espandere le sue funzionalità future. IBM ha intervistato la sua intera organizzazione di Marketing, Comunicazione e Responsabilità Sociale d'Impresa per raccogliere idee su come utilizzare al meglio l'AI generativa. Tra i suoi interessi interni e le iniziative esistenti, due iniziative specifiche hanno preso in considerazione un focus specifico: la generazione di asset di marketing e la ricerca unificata e i modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM) per la reperibilità.
Molte organizzazioni trovano difficile produrre asset di marketing di alta qualità su larga scala. Creare contenuti che rispettino le linee guida del brand, si adeguino ai requisiti di conformità e si connettano con vari destinatari è un'impresa che richiede molte risorse e spesso esercita una grande pressione sui team creativi. Ad esempio, i designer potrebbero dedicare ore ad adattare una singola campagna a più formati multimediali. Allo stesso modo, i copywriter spesso faticano ad adattare i messaggi a segmenti di pubblico diversificati, garantendo al contempo l'allineamento con la voce del brand.
Con l'evoluzione del landscape digitale, la domanda di marketing sta aumentando a causa di fattori come l'importanza crescente dell'esperienza del cliente, la proliferazione dei canali digitali e la crescente concorrenza tra i settori. Le aziende sono sottoposte a una pressione costante per coinvolgere i clienti in modo significativo, spesso richiedendo un elevato volume di contenuti personalizzati consegnati in modo rapido. Questa pressione limita la capacità di concentrarsi su lavori strategici e di alto valore. Questa sfida rappresenta una chiara opportunità di innovazione attraverso la generazione di asset basata su AI.
La creazione di asset richiede tempo e sforzi significativi per garantire l'allineamento con gli standard di branding, personalizzazione e conformità. Per questo motivo, AI ha il potenziale per aiutare copywriter e designer con componenti non core del loro lavoro, massimizzando l'impatto della loro competenza e delle ore di lavoro.
IBM® Creative Assistant, creato con IBM watsonx®, utilizza la potenza dell'AI generativa per dare il via alla creazione di contenuti di marketing. Con Creative Assistant, può accedere a un database completo di informazioni sui prodotti IBM direttamente all'interno dello strumento. È un generatore di asset di marketing versatile e intelligente basato su AI. Creative Assistant utilizza tecnologia AI e modelli IBM pre-approvati per aiutare a produrre asset rifiniti e coerenti con il brand in una frazione del tempo tradizionalmente richiesto.
IBM Creative Assistant ha già generato oltre 4.000 asset e l'azienda sta cercando di espandere ulteriormente le proprie funzionalità.
Sebbene IBM Creative Assistant produca contenuti in modo efficiente, non dispone di funzionalità di generazione di prompt per immagini e video. Questo prossimo entusiasmante passo nella generazione di asset non è semplice da implementare. Sebbene esistano modelli generativi per immagini e video, garantire che la generazione di asset segua il design di IBM e la conformità al brando è una sfida complessa. Gli asset IBM devono rispettare rigorose specifiche progettuali, legali ed etiche.
Per risolvere questo problema, IBM sta prendendo in considerazione una fase intermedia: addestrare un modello AI per verificare la conformità delle immagini al brand. Questo approccio è più semplice rispetto alla generazione da zero di immagini conformi al brand e può essere applicato sia alle immagini di repertorio che a quelle generate dall'AI per garantire output accettabili e di alta qualità. Creative Assistant integra già funzionalità simili per il testo, come la conformità legale, che si è rivelata molto più semplice da implementare.
L'espansione di queste funzionalità potrebbe aumentare significativamente l'efficienza riducendo i costi. Con il tempo risparmiato, i dipendenti IBM possono concentrarsi sulla stesura dei brief e sulla guida della visione creativa, mentre l'AI si occupa del lavoro pesante della creazione degli asset. Questo cambiamento ottimizza le ore di lavoro e garantisce che i progettisti possano essere più innovativi e concentrarsi su compiti di alto valore, amplificandone l'impatto.
Diverse funzionalità specifiche sono state identificate come priorità dal nostro team. La generazione rapida e di alta qualità di asset per uso interno ed esterno, nel rispetto degli standard di progettazione e del brand IBM, garantirebbe un notevole risparmio di tempo, dato il volume di asset che IBM deve produrre. Inoltre, l'espansione verso la generazione automatizzata di testi, video e immagini offre maggiori opportunità di personalizzazione per i diversi mercati e segmenti di clienti, producendo contenuti che risuonano più efficacemente con il destinatario.
L'obiettivo è permettere all'AI di generare asset con il minimo input del designer, semplificando il processo creativo. Tuttavia, l'implementazione di queste iniziative rimane complessa, soprattutto a causa delle dimensioni dell'organizzazione e dei requisiti legali per la tecnologia AI. Adottando un approccio a fasi e utilizzando soluzioni intermedie come il controllo della conformità del brand, IBM è ben posizionata per affrontare queste sfide e sbloccare la prossima ondata di efficienza e innovazione nella generazione di asset.
Le grandi organizzazioni spesso hanno difficoltà a unificare dati eterogenei tra sistemi e database. Sistemi di recupero dati inefficienti creano silos nei team, sfide di scalabilità e una riduzione della produttività. Inoltre, con sistemi frammentati, eseguire attività richiede competenze di dominio per localizzare dati specifici. Questo requisito aumenta la curva di apprendimento per i nuovi assunti e impedisce ai dipendenti di trovare in modo efficiente le informazioni di cui hanno bisogno.
Qualsiasi soluzione praticabile deve sintetizzare dati da queste fonti senza richiedere una migrazione totale dei dati stessi. Deve inoltre mantenere la sicurezza e la riservatezza, rivelando i dati appropriati solo all'utente autorizzato appropriato.
Per affrontare queste sfide, negli ultimi 18 mesi IBM ha sviluppato una funzionalità di ricerca unificata, attingendo dati da fonti diverse, tra cui Slack e repository interni. I dati testuali sono memorizzati nel database vettoriale, con modelli AI avanzati sovrapposti per l'elaborazione, consentendo la ricerca in testo libero di tutte le fonti. Le application programming interface (API) consentono ai team IBM di accedere sia ai dati vettoriali grezzi che al modello. Questa funzionalità è già stata integrata negli strumenti di ricerca interni, sostituendo la vecchia sintassi Lucene con query contestuali e di testo libero. Il risultato è un'esperienza di ricerca molto più efficace e intuitiva per i dipendenti IBM.
Una caratteristica principale e di questo sistema di ricerca è che gli vengono fornite informazioni di contesto sui dipendenti che lo interrogano. Durante l'elaborazione delle richieste, l'AI considera il ruolo, i permessi e l'identità dell'utente, restituendo solo i dati a cui l'individuo è autorizzato ad accedere. Questo meccanismo garantisce la riservatezza e la conformità ai controlli interni di accesso, fornendo risultati altamente rilevanti. È fondamentale assicurarsi di non restituire dati sensibili, quindi è fondamentale implementare delle misure di sicurezza per l'accesso basate sull'identità dell'utente.
IBM sta lavorando per ampliare queste funzionalità includendo immagini e video. Questa espansione richiede tag testuali adeguati per gli asset visivi esistenti, il che è cruciale per la comprensione di questi tipi di media da parte di un'AI. Sebbene il sistema di gestione degli asset digitale di IBM memorizzi queste asset digitali, molte non sono etichettate correttamente. IBM prevede di utilizzare l'AI per auto-etichettare tutti gli asset digitali per colmare questa lacuna. Dopo aver completato il processo di etichettatura, il modello di ricerca può evolversi in un sistema multimodale in grado di restituire immagini, video, testo e documenti sorgente pertinenti tramite una singola query.
Questo sistema di ricerca unificato può migliorare notevolmente l'efficienza offrendo ai dipendenti l'accesso universale alle informazioni essenziali indipendentemente dal formato. Può anche eliminare la necessità di memorizzare documenti in più database vettoriali, semplificando l'infrastruttura dati di IBM. Inoltre, altri prodotti interni, come Creative Assistant, possono integrare la ricerca unificata come parte della loro offerta, anziché creare e gestire implementazioni separate di tecnologie simili.
Le innovazioni basate su AI continueranno a trasformare i workflow, consentendo ai team di concentrarsi su attività strategiche e di alto valore mentre l'AI si occupa del lavoro pesante. La ricerca unificata e gli LLM per la reperibilità consentiranno ai dipendenti di trovare le informazioni con facilità, mentre la generazione avanzata di immagini e contenuti consentirà ai team di creare asset di alta qualità e conformi al marchio come mai prima d'ora. Integrando queste funzionalità, IBM non solo migliora le sue operazioni interne, ma stabilisce anche un benchmark per offrire un valore trasformativo simile ai propri clienti, ridefinendo il modo in cui le organizzazioni sfruttano l'AI per generare impatto.
IBM ha collaborato con la Stern School of Business della NYU per impiegare 4 consulenti MBA per un progetto semestrale supportato dal programma di apprendimento esperienziale della Stern. Samir Ali-Darwish, Auston Ricca, Tomer Friedman e Narissa Moonsammy di Stern hanno collaborato strettamente con il team di Marketing, Comunicazione e Responsabilità Sociale d'Impresa di IBM per offrire una prospettiva esterna sull'organizzazione. I consulenti MBA hanno ricercato i dati di feedback dei dipendenti IBM, condotto interviste con i leader IBM e utilizzato la piattaforma watsonx di IBM per sintetizzare le informazioni ottenute, culminando in una roadmap AI prioritaria per l'organizzazione. Per contribuire a colmare il divario globale di competenze in materia di AI, IBM si impegna a formare 2 milioni di studenti in materia di AI entro la fine del 2026. Grazie a collaborazioni come questa con NYU Stern e ai corsi gratuiti di IBM SkillsBuild, raggiungiamo studenti in tutto il mondo.
