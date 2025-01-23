Per risolvere questo problema, IBM sta prendendo in considerazione una fase intermedia: addestrare un modello AI per verificare la conformità delle immagini al brand. Questo approccio è più semplice rispetto alla generazione da zero di immagini conformi al brand e può essere applicato sia alle immagini di repertorio che a quelle generate dall'AI per garantire output accettabili e di alta qualità. Creative Assistant integra già funzionalità simili per il testo, come la conformità legale, che si è rivelata molto più semplice da implementare.

L'espansione di queste funzionalità potrebbe aumentare significativamente l'efficienza riducendo i costi. Con il tempo risparmiato, i dipendenti IBM possono concentrarsi sulla stesura dei brief e sulla guida della visione creativa, mentre l'AI si occupa del lavoro pesante della creazione degli asset. Questo cambiamento ottimizza le ore di lavoro e garantisce che i progettisti possano essere più innovativi e concentrarsi su compiti di alto valore, amplificandone l'impatto.

Diverse funzionalità specifiche sono state identificate come priorità dal nostro team. La generazione rapida e di alta qualità di asset per uso interno ed esterno, nel rispetto degli standard di progettazione e del brand IBM, garantirebbe un notevole risparmio di tempo, dato il volume di asset che IBM deve produrre. Inoltre, l'espansione verso la generazione automatizzata di testi, video e immagini offre maggiori opportunità di personalizzazione per i diversi mercati e segmenti di clienti, producendo contenuti che risuonano più efficacemente con il destinatario.

L'obiettivo è permettere all'AI di generare asset con il minimo input del designer, semplificando il processo creativo. Tuttavia, l'implementazione di queste iniziative rimane complessa, soprattutto a causa delle dimensioni dell'organizzazione e dei requisiti legali per la tecnologia AI. Adottando un approccio a fasi e utilizzando soluzioni intermedie come il controllo della conformità del brand, IBM è ben posizionata per affrontare queste sfide e sbloccare la prossima ondata di efficienza e innovazione nella generazione di asset.