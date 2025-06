Sbloccare il potenziale aziendale con l'AI open source e il multicloud ibrido

Evitare il blocco da fornitore è critico per le aziende e l'open source AI si inserisce naturalmente in un modello multicloud ibrido. Consente alle aziende di integrare modelli AI proprietari, come AWS SageMaker o Google Vertex AI, con modelli aperti come Granite di IBM. La serie di modelli Granite di IBM, open source con Apache 2.0 e progettata per l'integrazione in ambienti di multicloud ibrido, offre alle organizzazioni maggiore libertà e controllo sull'implementazione e la gestione di modelli AI su piattaforme diverse.

"Tutto ciò che consente di gestire il modello nella propria infrastruttura si adatta bene alla progettazione ibrida", spiega Varshnay, "soprattutto quando i sistemi sono progettati per funzionare in modo ottimale in più ambienti di cloud computing e infrastrutture IT on-premise sin dall'inizio".

Questa infrastruttura ibrida assicura che i modelli AI possano spostarsi liberamente tra i cloud, consentendo alle aziende di scegliere l'ambiente migliore per le loro esigenze.