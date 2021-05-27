Le aziende di tutto il mondo stanno rendendosi conto che costruire fiducia nell'AI è fondamentale per una diffusione diffusa della tecnologia. Sanno che la fiducia in AI e la capacità di spiegare le decisioni prese tramite algoritmi di AI sono fondamentali per il successo della loro azienda dal punto di vista del brand. Secondo il Global AI Adoption Index del 2021, l'86% dei professionisti IT globali concorda sul fatto che i consumatori sono più propensi a scegliere i servizi di un'azienda che offre trasparenza e un framework su come i suoi dati e modelli AI vengono costruiti, gestiti e utilizzati.

In definitiva, i clienti hanno maggiore fiducia nei risultati grazie a soluzioni di AI affidabile e radicate nelle fondamenta di dati governati e strumenti e processi di AI, etica dell'AI e un ecosistema aperto e diversificato.