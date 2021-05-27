Le aziende di tutto il mondo stanno rendendosi conto che costruire fiducia nell'AI è fondamentale per una diffusione diffusa della tecnologia. Sanno che la fiducia in AI e la capacità di spiegare le decisioni prese tramite algoritmi di AI sono fondamentali per il successo della loro azienda dal punto di vista del brand. Secondo il Global AI Adoption Index del 2021, l'86% dei professionisti IT globali concorda sul fatto che i consumatori sono più propensi a scegliere i servizi di un'azienda che offre trasparenza e un framework su come i suoi dati e modelli AI vengono costruiti, gestiti e utilizzati.
In definitiva, i clienti hanno maggiore fiducia nei risultati grazie a soluzioni di AI affidabile e radicate nelle fondamenta di dati governati e strumenti e processi di AI, etica dell'AI e un ecosistema aperto e diversificato.
I dati governati e l'AI si riferiscono alla tecnologia, agli strumenti e ai processi che monitorano e mantengono l'affidabilità dei dati e delle soluzioni di IA. Le aziende devono essere in grado di dirigere e monitorare il proprio AI per assicurarsi che funzioni come previsto e in conformità con le normative. La tecnologia AI e i dati governati di IBM sono strutturati sull'applicazione dei nostri principi fondamentali per un'IA etica: trasparenza, spiegabilità, equità, robustezza e privacy. Queste cinque aree di interesse sono il modo in cui definiamo un AI affidabile.
La trasparenza rafforza la fiducia e il modo migliore per promuovere la trasparenza è attraverso la divulgazione. La trasparenza è inoltre necessaria affinché una soluzione AI sia etica. Ciò consente di ispezionare facilmente la tecnologia AI e fa sì che gli algoritmi utilizzati nelle soluzioni AI non siano nascosti o impossibili da esaminare più da vicino.
Mentre la trasparenza offre una visione della tecnologia AI e degli algoritmi in uso, sono necessarie spiegazioni semplici e dirette su come l'AI viene utilizzata. Le persone hanno il diritto di capire come l'AI sia giunta a una conclusione, soprattutto quando tali conclusioni influenzano le decisioni sulla loro occupabilità, sulla loro affidabilità creditizia o sul loro potenziale. Le spiegazioni fornite devono essere facili da capire.
La correttezza in una soluzione di AI significa la riduzione dei pregiudizi umani e il trattamento equo degli individui e dei gruppi di individui. Una soluzione di AI progettata per essere equa deve rimanere tale. Il monitoraggio e le tutele sono critiche per evitare che i pregiudizi si insinuino nella soluzione.
Man mano che l'AI continua a diventare sempre più parte della nostra esperienza umana, diventa anche più vulnerabile agli attacchi. Per essere considerata affidabile, una soluzione di AI deve essere sufficientemente robusta da gestire efficacemente condizioni eccezionali e minimizzare i rischi di sicurezza. L'AI deve essere in grado di resistere agli attacchi e mantenere la propria integrità mentre è sotto attacco.
Per essere un AI affidabile, l'AI deve garantire la privacy in ogni momento, non solo dei dati non elaborati, ma anche degli insight ottenuti da tali dati. I dati appartengono ai loro creatori umani e l'AI deve garantire la privacy con la massima integrità.
Gli strumenti e le pratiche di dati governati e AI regolati devono essere saldamente radicati su principi etici. L'AI potenzia gli esseri umani, la loro intelligenza e i loro comportamenti, e dovrebbe essere accessibile a tutti, non solo a pochi selezionati. I dati e le insight ottenute dall'AI appartengono agli esseri umani che le hanno create, e l'AI etica mantiene questo diritto. Etica AI significa anche che il modo in cui le aziende utilizzano quei dati in AI è trasparente e spiegabile.
Le soluzioni di AI affidabili richiedono più di una base di etica e di governance. Una cultura di diversità, inclusione e responsabilità condivisa, rafforzata in un ecosistema aperto, è fondamentale per costruire e gestire l'AI offrendo al contempo un valore reale sia per le imprese che per la società. Potrebbe essere necessario un cambiamento culturale affinché i team che sviluppano soluzioni AI siano composti da persone provenienti da background diversi e riflettano la diversità di genere, razziale e culturale delle società che tali soluzioni servono.
Offrendo strumenti, competenze, formazione e orientamento, aiutiamo le aziende a costruire fiducia nella loro AI e nei risultati che essa genera.
