Tendenze: l'hardware riceverà aggiornamenti AI nel 2024

L'aumento dell'uso dell'intelligenza artificiale (AI) negli ultimi due anni e mezzo ha cambiato drasticamente non solo il software ma anche l'hardware. Con l'evoluzione continua dell'utilizzo dell'AI, i produttori di PC hanno trovato nell'AI un'opportunità per migliorare i dispositivi degli utenti finali, offrendo hardware specifici per l'AI e commercializzandoli come "PC AI".
Qualche anno fa, l'AI dipendeva spesso da un hardware che non era stato progettato esplicitamente per l'AI. Un esempio sono i processori grafici. Le Unità di Elaborazione Grafica (GPU) Nvidia sono fondamentali nell'AI perché gestiscono l'elaborazione parallela in modo efficiente, necessaria per il machine learning e il deep learning. Il loro design consente di eseguire calcoli simultanei, rendendoli più efficaci delle CPU per l'addestramento e l'inferenza di modelli AI.
Un altro tipo di hardware primario è il Field-Programmable Gate Array (FPGA) di Intel e altre aziende. Un FPGA è un circuito integrato (IC) che può essere riprogrammato più volte. Questa flessibilità lo rende ideale per le attività di AI. Gli FPGA accelerano le attività di deep learning e machine learning. Offrono opzioni di personalizzazione hardware che imitano il comportamento di GPU o ASIC.
Gli FPGA possono essere integrati con i framework AI più diffusi, come TensorFlow e PyTorch, utilizzando strumenti come Intel FPGA AI Suite e il toolkit OpenVINO.
Gli FPGA sono utilizzati nel settore automobilistico, sanitario e in altri settori. Sono utili negli scenari di edge computing in cui le funzionalità di AI devono essere implementate vicino alla fonte dei dati per un processo decisionale più rapido e una latenza ridotta.
Un altro tipo è costituito dai circuiti integrati specifici per le applicazioni (ASIC). Un esempio sono le unità di elaborazione tensoriale (TPU) di Google. Le TPU sono ASIC personalizzati sviluppati da Google per accelerare i workload di machine learning. Sono ottimizzati per TensorFlow e ampiamente utilizzati nei data center di Google.
Il rilascio di ChatGPT da parte di OpenAI il 30 novembre 2022 ha cambiato il rapporto del pubblico e dei settori con l'AI. ChatGPT ha rapidamente acquisito un'enorme popolarità, attirando più di un milione di utenti entro cinque giorni dal rilascio. Nel gennaio 2023, aveva raggiunto i 100 milioni di utenti, diventando l'applicazione consumer con la crescita più rapida di sempre.
Soprattutto, il successo travolgente di ChatGPT nella cultura generale ha cambiato il venture funding a favore delle startup di AI. I giganti della tecnologia come Microsoft, Google e Meta hanno accelerato lo sviluppo e la disponibilità pubblica delle loro offerte e la Silicon Valley ha visto rapidamente l'emergere di aziende come Anthropic e Perplexity che offrono strumenti di AI.
Ora i produttori di PC stanno investendo in PC dotati di AI che privilegiano l'AI ibrida e l'intelligenza integrata nel dispositivo. L'integrazione dell'AI nei personal computer è facilitata dall'emergere di chipset specializzati nell'AI, come le unità di elaborazione neurale (NPU), che migliorano la capacità dei PC di eseguire attività di AI a livello locale.
Si prevede che questo cambiamento avrà un impatto significativo sul mercato dei PC. Circa il 60% dei PC spediti entro il 2027 sarà capace di utilizzare l'AI, secondo Canalys.
I PC dotati di AI sono progettati per eseguire in modo efficiente workload AI utilizzando una combinazione di CPU, GPU e NPU, permettendo loro di gestire attività come modelli di AI generativa più efficacemente rispetto alle generazioni precedenti di PC. Questa ottimizzazione consente ai PC dotati di AI di eseguire applicazioni AI con prestazioni migliorate, efficienza energetica e privacy, elaborando i dati localmente invece di affidarsi a soluzioni basate su cloud.
Alcuni criticano questa categoria come una trovata di marketing e sottolineano che molti utenti finali utilizzano l'AI generativa attraverso chatbot basati sul cloud.
Oggi, il pubblico pensa all'AI come a modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) eseguiti nel cloud e utilizzati come chatbot. Con il passare del tempo, la potenza e l'utilizzo dell'AI da parte degli utenti finali avverranno sempre più attraverso caratteristiche integrate e applicazioni AI.
Secondo Chris Howard, Global Chief of Research di Gartner, l'AI coinvolgerà anche più modelli di linguaggio di piccole dimensioni (SLM) che alimenteranno casi d'uso non chatbot eseguiti vicino all'edge piuttosto che al cloud.
L'elaborazione dell'AI avverrà sempre più vicino all'utente e all'edge. E questo significa che il trend dell'hardware specifico per l'AI non potrà che crescere.
Una novità degna di nota è l'introduzione dei PC Copilot+ di Microsoft, una nuova categoria di PC Windows progettati specificamente per l'AI. Questi PC sono dotati di nuovo silicio in grado di eseguire oltre 40 trilioni di operazioni al secondo (TOPS), garantendo una durata della batteria per tutto il giorno e l'accesso a modelli di AI avanzati. L'architettura di questi dispositivi integra una NPU ad alte prestazioni insieme a CPU e GPU, migliorando le loro funzionalità di AI. Questa configurazione consente nuove esperienze come la generazione di immagini AI in tempo reale, la traduzione linguistica e funzionalità avanzate di ricerca come la funzionalità "Recall", che registra e analizza l'attività dei dispositivi per migliorare l'interazione dell'utente con i modelli AI.
Microsoft ha inoltre collaborato con importanti partner OEM, tra cui Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo e Samsung, per portare sul mercato questi dispositivi potenziati dall'AI.
Apple ha apportato diverse modifiche hardware per integrare e potenziare le funzionalità di AI nei suoi dispositivi. Uno sviluppo significativo è l'integrazione del silicio Apple, specificamente progettato per gestire l'elaborazione AI avanzata. Questo include l'uso di motori neurali specializzati in dispositivi come l'iPhone 15 Pro, ottimizzati per attività di AI come il machine learning e l'elaborazione del linguaggio naturale. Questi motori neurali migliorano l'efficienza e la velocità delle operazioni di AI, abilitando caratteristiche come la traduzione linguistica in tempo reale e il riconoscimento delle immagini.
Google ha apportato diverse modifiche al suo hardware per adattarsi all'AI. Uno dei passi significativi include lo sviluppo e l'integrazione del proprio hardware per supportare modelli AI come Gemini. Questo indica un passaggio dall'affidamento a chip esterni all'utilizzo di tecnologie proprietarie per migliorare le funzionalità dell'AI.
Google ha persino riorganizzato i suoi team interni per integrare meglio l'AI nei suoi prodotti. Questa riorganizzazione ha portato alla creazione di un nuovo team Platforms and Devices, consolidando vari prodotti Google come Pixel, Android, Chrome e ChromeOS sotto un'unica leadership. Questa mossa mira ad accelerare l'integrazione dell'AI e a migliorare la sinergia tra hardware e software.
La popolare rivoluzione dell'AI generativa è iniziata nel novembre 2022 e ha portato a grandi modifiche hardware per soddisfare i casi d'uso dell'AI ad alto consumo energetico. La recente integrazione dell'AI nell'hardware è solo l'inizio, senza dubbio. Possiamo aspettarci che l'hardware specifico per l'AI si diffonda oltre i PC e i telefoni, fino ad arrivare agli indossabili, ai dispositivi dell'Internet of Things e altro ancora.
