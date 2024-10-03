Tendenze: l'hardware riceverà aggiornamenti AI nel 2024

Qualche anno fa, l'AI dipendeva spesso da un hardware che non era stato progettato esplicitamente per l'AI. Un esempio sono i processori grafici. Le Unità di Elaborazione Grafica (GPU) Nvidia sono fondamentali nell'AI perché gestiscono l'elaborazione parallela in modo efficiente, necessaria per il machine learning e il deep learning. Il loro design consente di eseguire calcoli simultanei, rendendoli più efficaci delle CPU per l'addestramento e l'inferenza di modelli AI.

Un altro tipo di hardware primario è il Field-Programmable Gate Array (FPGA) di Intel e altre aziende. Un FPGA è un circuito integrato (IC) che può essere riprogrammato più volte. Questa flessibilità lo rende ideale per le attività di AI. Gli FPGA accelerano le attività di deep learning e machine learning. Offrono opzioni di personalizzazione hardware che imitano il comportamento di GPU o ASIC.

Gli FPGA possono essere integrati con i framework AI più diffusi, come TensorFlow e PyTorch, utilizzando strumenti come Intel FPGA AI Suite e il toolkit OpenVINO.

Gli FPGA sono utilizzati nel settore automobilistico, sanitario e in altri settori. Sono utili negli scenari di edge computing in cui le funzionalità di AI devono essere implementate vicino alla fonte dei dati per un processo decisionale più rapido e una latenza ridotta.

Un altro tipo è costituito dai circuiti integrati specifici per le applicazioni (ASIC). Un esempio sono le unità di elaborazione tensoriale (TPU) di Google. Le TPU sono ASIC personalizzati sviluppati da Google per accelerare i workload di machine learning. Sono ottimizzati per TensorFlow e ampiamente utilizzati nei data center di Google.