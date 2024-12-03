Le violazioni da parte di terzi comportano spesso implicazioni significative in termini di conformità. Una preoccupazione chiave sono gli shadow data, cioè dati che le organizzazioni nemmeno sanno esistano. In realtà, il 35% delle violazioni coinvolge gli shadow data, il che complica gli sforzi di tracciamento e protezione. La diffusione dei dati in più ambienti, una condizione presente nel 40% delle violazioni, intensifica ulteriormente questa sfida. Di conseguenza, le violazioni che coinvolgono gli shadow data costano il 16% in più e richiedono più tempo per essere identificate e contenute.

Per affrontare questi rischi di conformità, sempre più organizzazioni si stanno rivolgendo alle soluzioni DSPM. Offrendo visibilità continua sull'accesso ai dati e l'utilizzo dei dati, DSPM aiuta le aziende a mantenere la conformità a normative quali il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell'UE, l'Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) degli Stati Uniti e il Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Gli strumenti DSPM permettono alle organizzazioni di identificare ed affrontare rapidamente ed efficientemente potenziali violazioni, in particolare quelle derivanti da violazioni di terze parti, aiutando a tutelare i dati sensibili e a rispettare gli obblighi normativi.

Prendi il controllo dell'accesso ai dati di terze parti con Guardium DSPM di IBM. Questa soluzione offre caratteristiche uniche progettate per indirizzo le complessità degli ambienti cloud moderni: