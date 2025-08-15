Una carenza globale di competenze, in particolare nei settori della tecnologia e dell'ecologia, significa che le aziende faticano a trattenere i migliori talenti. L'AI e l'automazione stanno trasformando i ruoli lavorativi, aumentando al contempo gli obiettivi di produttività. Le aspettative dei dipendenti sono ai massimi storici e il 57% ritiene che, a meno che l' azienda non introduca cambiamenti seri, il loro burnout non migliorerà.
Per prepararsi alla forza lavoro del futuro, i responsabili dell'HR dovrebbero affrontare queste sfide al più presto. Recentemente ho parlato con Kimberly Morick, Global Technology Practice Leader di IBM, di come l'HR possa creare nuovi paradigmi all'interno delle organizzazioni.
Sia i manager che i dipendenti stanno faticando ad adattarsi a un ritmo globale inarrestabile. Secondo Morick, la combinazione del lavoro da remoto, dell'influenza dell'AI sul mondo degli affari e della carenza di talenti a livello mondiale hanno creato per i reparti HR un momento critico.
“Stiamo assistendo a pressioni a livello di budget in tutte le organizzazioni. L'HR, in quanto centro operativo, ne è consapevole. Quindi la domanda diventa: come possono utilizzare l'AI e l'automazione per snellire le operazioni e recuperare parte dei costi?"
In parte a causa di queste pressioni economiche e a una cultura del consolidamento, afferma Morick, "molte delle attività di coaching più importanti sono state affidate ai dirigenti". Secondo Morick, molti manager ricoprono attualmente un doppio ruolo.
"Sei il manager tradizionale, ma anche il coach. Ci si aspetta che i singoli, via via che salgono nell'organizzazione, siano coach efficaci". Secondo Morick, questo tipo di progressione di carriera non è necessariamente qualcosa a cui i manager sono interessati o che sono stati addestrati a fare in modo efficace. “Quindi c’è questo divario di leadership”.
L'HR deve dire in modo chiaro: "Siamo strategici e trasformativi", afferma Morick. L'AI è molto più un'iniziativa per l'HR di quanto lo sia per l'IT. "Perché voglio amplificare il mio cervello con funzionalità di intelligenza artificiale. E questo non è un lavoro da IT". Pensare strategicamente in questo modo può essere una pratica utile in un momento in cui le aziende stanno pensando in gran parte a quali operazioni potrebbero essere automatizzate, osserva Morick.
In un periodo di budget limitati e con le aziende che adottano nuove tecnologie a un ritmo rapido, talvolta può essere difficile rimanere concentrati sull'esperienza dei dipendenti. Ma si deve lavorare sulla propria cultura, perché gli attuali dipendenti ne sono i migliori sostenitori. Quando si investe nei propri dipendenti, offrendo loro opportunità di carriera strategiche, mentoring e coaching, non solo i lavoratori diventano più efficaci, bensì migliora anche la capacità dell'azienda di attrarre i migliori talenti. L'HR può invertire la mancanza di un coaching efficace che ha portato al divario di leadership.
Secondo Morick, è imperativo che i reparti HR si concentrino sulle seguenti quattro aree per prepararsi all'AI e introdurre pratiche trasformative:
Le organizzazioni devono essere intenzionali e strategiche nel modo in cui adottano l'AI. Le aziende dovrebbero allineare le strategie di AI ai mandati dell'HR. Ad esempio, acquisizione dei talenti, il coinvolgimento dei dipendenti e la pianificazione della forza lavoro. Senza predefinire gli obiettivi organizzativi, un'azienda rischia di incorrere in problemi a livello di conformità ed etica. L'HR potrebbe anche perdere opportunità di ulteriore innovazione e crescita.
"Se stai cercando di aumentare l'adozione", afferma Morrick, "potrebbe essere utile trovare qualcosa che consenta ai lavoratori di cambiare facilmente i propri turni". Se un business case immediato per l'AI aumenta radicalmente l'efficienza, un'organizzazione potrebbe iniziare automatizzando le attività manuali ripetitive. Idealmente, una visione dell'AI bilancerà l'esperienza dei dipendenti con i guadagni in termini di produttività, migliorando le operazioni sia dal punto di vista organizzativo che da quello dei dipendenti.
L'HR richiede attualmente ulteriori competenze: la capacità di interrogare gli strumenti di AI in modo efficace, la capacità di pulire e organizzare i dati come i documenti sulle policy e la comprensione di concetti come la sicurezza e l'uso etico dell'AI.
Ciò si aggiunge alla promozione di una cultura dell'innovazione in tutti i reparti dell'HR, alcuni dei quali potrebbero utilizzare gli stessi processi da anni. "La mentalità agile è sicuramente un altro aspetto su cui lavorare", afferma Morick. “Lo vediamo costantemente”. La padronanza dell'AI consente ai professionisti dell'HR non solo di capire come funzionano gli strumenti esistenti, ma anche di identificare quali processi potrebbero essere migliorati con la tecnologia.
Morick afferma che è compito di tutti integrare l'AI nelle funzioni quotidiane. Le organizzazioni HR dovrebbero essere in grado di comunicare lo scopo e il beneficio dell'AI per ridurre la resistenza.
I programmi di alfabetizzazione AI e i cicli di apprendimento continuo possono e devono essere guidati dall'HR: "Tutti devono assumersi la responsabilità e chiedersi: come posso essere più efficace nel mio lavoro? Come posso fornire risultati più rapidi e di maggior valore all'organizzazione attraverso il mio lavoro?" Secondo Morick, anche le aziende Fortune 500 dovrebbero pensare a come operare un po' più come una startup, premiando la trasparenza e l'agilità per promuovere una cultura dell'innovazione.
Morick consiglia di iniziare con piccole iniziative di AI e di predefinire le metriche di successo. In questo modo, sia i reparti dell'HR che l'organizzazione più ampia possono identificare e scalare i workflow più produttivi. Morick ritiene inoltre che le aziende che scalano con successo l'AI siano quelle che la trattano come un processo iterativo.
Orientarsi nella nuova generazione del lavoro non è un compito facile, afferma Morick, ma è importante ricordare che il cambiamento culturale e l'HR basati sui dati possono completarsi a vicenda. "Tutto dipende dalla cultura", afferma Morick. "In genere la cultura inizia dall'alto e scende a cascata. Penso che i professionisti dell'HR debbano rivolgersi ai vertici delle proprie organizzazioni e dire: c'è un valore reale nel pensare a una nuova mentalità. Bisogna impostare il tono giusto, affinché le persone inizino a sperimentare".
"Il CEO ne trarrà beneficio, perché troverà il modo di ridurre i costi e trovare potenzialmente nuovi canali di guadagno. Per fare questo, è necessario cambiare la cultura".
