Software defined vehicle: l'architettura alla base della prossima evoluzione del settore automobilistico

Il livello dell'infrastruttura

Questo livello include non solo il veicolo, ma anche le attrezzature telecomunicanti, le unità stradali, i sistemi di smart city e componenti simili, oltre a vari sistemi backend dei produttori originali di attrezzature (OEM). Questi elementi fanno tutti parte di un processo ciclico in cui i dati del veicolo vengono utilizzati per lo sviluppo, le operazioni e i servizi. Sulla base degli insight di questi dati, nuovi software vengono distribuiti ai veicoli tramite aggiornamenti via etere.

Il livello della piattaforma di cloud ibrido

Nell'approccio IBM, una piattaforma uniforme basata su Linux e Kubernetes si estende dal veicolo fino all'edge del sistema backend. È supportato da Red Hat Enterprise Linux e Red Hat Openshift, consentendo la distribuzione flessibile del software sotto forma di container software, in linea con il principio "crea una volta, distribuisci ovunque". Il software può essere sviluppato e testato nel backend prima di essere facilmente distribuito nel veicolo o nell'infrastruttura. Tutto questo offre una flessibilità senza precedenti.

La standardizzazione attraverso l'astrazione del software per applicazioni sotto forma di container porta a una migliore manutenibilità e portabilità del software, con conseguente miglioramento della produttività degli sviluppatori. L'approccio hybrid cloud è completato dall'IBM Edge Application Manager, che consente agli OEM di scalare e gestire soluzioni edge in modo autonomo, insieme all'IBM Embedded Automotive Platform, un tempo di esecuzione Java ottimizzato per l'uso a bordo del veicolo.

Il livello dell'AI e dei dati

I modelli AI svolgono da tempo un ruolo importante nelle funzionalità dei veicoli, come ADAS/AD. Alcuni OEM, come Honda, utilizzano l'AI per la gestione della conoscenza e producono automobili più sicure e personalizzate. Per quanto riguarda la gestione dei veicoli, l'AI viene attualmente applicata nella cybersecurity per analizzare eventi e incidenti di sicurezza in arrivo, e nell'analisi dei dati telematici per ottenere insight sulle esperienze di guida.

Oggi, l'AI generativa può migliorare notevolmente lo sviluppo e il funzionamento degli SDV generando automaticamente artefatti come casi di test, modelli architettonici e codice sorgente del software. Ciò richiede un portfolio di prodotti AI come IBM watsonx per gestire vari foundation model ottimizzati per ogni caso d'uso, costruire foundation model personalizzati basati su standard proprietari dei clienti e proteggere i dati ingegneristici dall'incorporazione in foundation model open source pubblici che i concorrenti potrebbero utilizzare. Inoltre, tecnologie come IBM Distributed AI API permettono agli OEM di ottimizzare la distribuzione e l'uso di modelli AI nei dispositivi edge come i veicoli.

Il livello della sicurezza

Gli OEM stanno adottando sempre più un framework zero-trust per la cybersecurity, per contrastare le minacce esterne e interne negli ambienti di sviluppo, nelle operazioni a bordo veicolo e negli ambienti aziendali. Un elemento centrale nella sicurezza dei veicoli è il Vehicle Security Operation Center, dove IBM QRadar Suite può essere utilizzato per il rilevamento delle minacce e per l'orchestrazione, automazione e risposta della sicurezza.

Gli OEM devono anche crittografare i messaggi all'interno di un veicolo e tutte le altre comunicazioni che vanno oltre. Ciò può essere ottenuto tramite IBM Enterprise Key Management Foundation. Infine, IBM X-Force Red offre soluzioni specifiche per i test automobilistici.

Il livello dei prodotti AI

Una piattaforma di sviluppo moderna, come IBM® Engineering Lifecycle Management, consente al settore automobilistico di praticare lo sviluppo software Agile in un ambiente CI/CD moderno. Fornisce ingegneria dei requisiti tracciabili, ingegneria dei sistemi basata su modelli e test, facilitando la collaborazione, gestendo la complessità dei prodotti, applicando insight basati sui dati e garantendo la conformità. Inoltre, l'AI engineering, supportata da portfolio come watsonx, consente un'esperienza del cliente personalizzata. Le soluzioni di Engineering Data Management aiutano i clienti a gestire la vasta gamma di dati necessari per lo sviluppo della guida autonoma, come illustrato in questo case study di Continental. Le piattaforme intelligenti, come IBM® Cloud Pak for Network Automation, consentono l'automazione e l'orchestrazione delle operazioni di rete, particolarmente rilevanti per le compagnie telefoniche nell'infrastruttura. Sul backend, IBM® Connected Vehicle Insight aiuta i produttori a creare i casi d'uso dei veicoli connessi.

Altrettanto importante, gli SDV richiedono molte tecnologie specializzate da diversi fornitori, motivo per cui la collaborazione tra ecosistemi gioca un ruolo importante nell'architettura SDV.

In definitiva, ogni componente dell'architettura svolge un ruolo ben definito nel garantire la migliore esperienza possibile per autisti e passeggeri, consolidando l'SDV come la prossima evoluzione del settore automobilistico.

Intendi partecipare al CES (link esterno a ibm.com)dal 9 al 12 gennaio 2024 a Las Vegas? Passa dall'IBM Meeting Center per conoscere meglio le tecnologie SDV.