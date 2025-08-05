Il ransomware-as-a-Service (RaaS) è emerso come modello di business rivoluzionario in cui gli hacker combinano le funzionalità del ransomware tradizionale con l'accessibilità dei servizi cloud. Questa mossa li ha aiutati a trasformare una sofisticata estorsione digitale in un'economia basata su abbonamento, disponibile per quasi chiunque abbia intenzioni malevole.

Storicamente, gli attacchi ransomware venivano effettuati principalmente da attori delle minacce tecnicamente esperti che scrivevano il proprio malware, lo distribuivano tramite phishing o kit, e negoziavano direttamente con la vittima. Ma in questo modello tradizionale c'erano dei limiti, come la limitata scalabilità, l'esposizione al rischio e la necessità di un ampio set di competenze.

Poi è entrato in gioco il modello RaaS. In questo modello, gli sviluppatori di ransomware creano strumenti malware robusti e li affittano ai loro clienti o affiliati che effettuano gli attacchi reali. Gli sviluppatori ricevono dal 20% al 40% dei profitti, mentre gli affiliati prendono la quota rimanente.

Ciò ha reso la criminalità informatica più accessibile, consentendo anche a persone con competenze limitate di sferrare attacchi potenti utilizzando strumenti avanzati.