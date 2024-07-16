La modernizzazione dei mainframe si riferisce al processo di trasformazione dei sistemi, delle applicazioni e delle infrastrutture mainframe legacy per allinearli alla tecnologia moderna e agli standard aziendali. Questo processo libera tutta la potenza dei sistemi mainframe, consentendo alle organizzazioni di utilizzare gli investimenti esistenti nella tecnologia mainframe e di capitalizzare sui vantaggi della modernizzazione. Modernizzando i sistemi mainframe, le organizzazioni possono migliorare l'agilità, aumentare l'efficienza, ridurre i costi e migliorare l'esperienza del cliente.

La modernizzazione dei mainframe consente alle organizzazioni di sfruttare le tecnologie e gli strumenti più recenti, come cloud computing, intelligenza artificiale, machine learning e DevOps, per stimolare innovazione e crescita aziendale. I sistemi mainframe modernizzati possono integrarsi perfettamente con altri sistemi, applicazioni e fonti di dati, consentendo la creazione di nuovi modelli di business e flussi di entrate.

Inoltre, la modernizzazione aiuta le organizzazioni ad affrontare le sfide di una forza lavoro invecchiata, ridurre i costi di manutenzione e operazioni, e migliorare le prestazioni e la scalabilità del sistema. Sbloccando la potenza della modernizzazione del mainframe, le organizzazioni possono ottenere notevoli benefici aziendali, migliorare la competitività e mantenere la propria posizione sul mercato.

Migrare un sistema mainframe su una piattaforma diversa, come un sistema basato su cloud o distribuito, può essere un processo complesso e rischioso. La modernizzazione, invece, consente alle organizzazioni di mantenere il valore degli investimenti esistenti nella tecnologia mainframe sfruttando al contempo i vantaggi della modernizzazione.