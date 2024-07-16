La modernizzazione dei mainframe si riferisce al processo di trasformazione dei sistemi, delle applicazioni e delle infrastrutture mainframe legacy per allinearli alla tecnologia moderna e agli standard aziendali. Questo processo libera tutta la potenza dei sistemi mainframe, consentendo alle organizzazioni di utilizzare gli investimenti esistenti nella tecnologia mainframe e di capitalizzare sui vantaggi della modernizzazione. Modernizzando i sistemi mainframe, le organizzazioni possono migliorare l'agilità, aumentare l'efficienza, ridurre i costi e migliorare l'esperienza del cliente.
La modernizzazione dei mainframe consente alle organizzazioni di sfruttare le tecnologie e gli strumenti più recenti, come cloud computing, intelligenza artificiale, machine learning e DevOps, per stimolare innovazione e crescita aziendale. I sistemi mainframe modernizzati possono integrarsi perfettamente con altri sistemi, applicazioni e fonti di dati, consentendo la creazione di nuovi modelli di business e flussi di entrate.
Inoltre, la modernizzazione aiuta le organizzazioni ad affrontare le sfide di una forza lavoro invecchiata, ridurre i costi di manutenzione e operazioni, e migliorare le prestazioni e la scalabilità del sistema. Sbloccando la potenza della modernizzazione del mainframe, le organizzazioni possono ottenere notevoli benefici aziendali, migliorare la competitività e mantenere la propria posizione sul mercato.
Migrare un sistema mainframe su una piattaforma diversa, come un sistema basato su cloud o distribuito, può essere un processo complesso e rischioso. La modernizzazione, invece, consente alle organizzazioni di mantenere il valore degli investimenti esistenti nella tecnologia mainframe sfruttando al contempo i vantaggi della modernizzazione.
Grazie alla partnership tra IBM e Microsoft, le organizzazioni ora possono rendere disponibili le funzioni aziendali e i dati del mainframe ad applicazioni e servizi in esecuzione in Azure tramite (nuove) API e, inoltre, integrarsi con software enterprise popolari e altro ancora tramite Azure Logic Apps.
L'uso delle API per modernizzare un ambiente mainframe può portare vantaggi significativi a un'organizzazione. In primo luogo, consente l'integrazione di tecnologie e strumenti moderni con i sistemi mainframe esistenti. Pertanto, consentendo all'organizzazione di utilizzare i più recenti avanzamenti in tecnologia e migliorare l'efficienza e l'efficacia delle proprie operazioni. Le API possono essere utilizzate per integrare applicazioni mobili, cloud computing e intelligenza artificiale con il mainframe, offrendo una soluzione più completa e modernizzata.
Inoltre, le API possono contribuire a migliorare l'esperienza utente permettendo lo sviluppo di interfacce e dashboard user-friendly che forniscono accesso in tempo reale ai dati e ai servizi del mainframe, migliorando la produttività e le funzionalità del processo decisionale. Queste API, che possono essere create utilizzando IBM z/OS Connect, possono essere integrate con Azure API Management. Azure API Management è un servizio completamente gestito che aiuta le organizzazioni a pubblicare, proteggere e gestire le API per le proprie applicazioni. Fornisce un insieme completo di strumenti e caratteristiche per creare, monitorare e controllare il ciclo di vita delle API.
Queste API possono essere utilizzate per costruire applicazioni mobile o web utilizzando Microsoft Power Platform. Microsoft Power Platform Power Apps è un'opzione low-code o no-code per creare un'interfaccia utente web che si collega ai servizi sviluppati in precedenza.
Azure Logic Apps offre un altro modo per gli sviluppatori di modernizzare le applicazioni mainframe, inclusa l'integrazione con software enterprise molto popolare, elaborazione in tempo reale, funzionalità di machine learning e costi efficaci. Consente agli sviluppatori di automatizzare le attività e i workflow ripetitivi, liberando risorse mainframe per attività più critiche e migliorando l'efficienza complessiva.
Offrire offerte personalizzate che possano attrarre clienti e differenziarsi è un obiettivo chiave per la maggior parte delle aziende. Ciò richiede sempre più spesso lo scambio di informazioni in tempo reale tra le applicazioni core business in esecuzione sul mainframe e le applicazioni digitali front-end in esecuzione su Microsoft Azure. Tutto questo senza interrompere le applicazioni core business e gli accordi di livello di servizio (SLA) associati.
Con IBM® Z Digital Integration Hub, gli sviluppatori possono consolidare e rendere accurato le informazioni memorizzate sul mainframe. Invece di spostare tutti i dati non elaborati provenienti dalle numerose applicazioni core e dalle fonti di dati correlate nel cloud, possono poi utilizzare tecnologie ottimizzate per mainframe. Queste tecnologie possono comunicare e memorizzare quelle informazioni curate/aggregate in memoria e farle emergere attraverso varie interfacce basate su standard, inclusi meccanismi basati su eventi come Kafka o API open standard.
IBM Z Digital Integration Hub può essere configurato con un approccio basato su eventi per condividere proattivamente informazioni curate tramite flussi eventi Kafka to Microsoft Fabric. Quando le nuove transazioni di interesse vengono elaborate nel System of Record, le notifiche del conto possono essere elaborate attraverso questi event streams. Ciò può quindi attivare i flussi di Data Activator per inviare la notifica alle applicazioni downstream e ai consumatori. La combinazione delle funzionalità di Microsoft Fabric e di IBM® zDIH consente ai clienti di sviluppare rapidamente nuove soluzioni utilizzando informazioni quasi in tempo reale provenienti da IBM® Z.
I leader IT sono incaricati di integrare ed estendere le funzionalità dei mainframe per promuovere l'agilità e l'innovazione aziendale. In effetti, quattro organizzazioni su cinque ritengono di dover modernizzare rapidamente le applicazioni basate su mainframe per tenere il passo con la concorrenza. Tuttavia, la sfida è trovare il miglior approccio alla modernizzazione delle applicazioni, uno che offra il miglior ROI.
IBM® Consulting può aiutarti a progettare una strategia di cloud ibrido con un unico modello operativo integrato, che includa pratiche Agile comuni e l'interoperabilità delle applicazioni tra IBM Z, Microsoft Azure e mainframe. IBM posiziona le applicazioni e i dati sulla piattaforma giusta e contribuisce a mantenerli protetti, crittografati e resilienti. È una piattaforma di cloud ibrido agile e perfettamente integrata, con IBM Z al centro. IBM Consulting lavora per accelerare la modernizzazione delle applicazioni mainframe, sviluppare applicazioni Azure e promuovere l'automazione IT con IBM Z e Azure. L'approccio congiunto consente alle aziende di innovare più rapidamente, massimizzare il valore degli investimenti e ridurre la necessità di competenze specializzate.
Scopri come sbloccare il potenziale pieno del tuo mainframe e favorire il successo aziendale. Clicca sul link qui sotto per scoprire i benefici della modernizzazione del mainframe e fissare una conversazione con i nostri esperti per esplorare come IBM può aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi.