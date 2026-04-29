Ad aprile 2026, il panorama della cybersecurity ha raggiunto un punto di svolta, e questo cambiamento è irreversibile. Il modello Mythos di Anthropic ha dimostrato che l'AI può identificare e potenzialmente utilizzare vulnerabilità su larga scala e velocità superiori alle capacità umane. Le prime indicazioni mostrano migliaia di vulnerabilità precedentemente sconosciute scoperte su importanti piattaforme, con solo una piccola percentuale rimossa.
Questo sviluppo cambia radicalmente il modo in cui le aziende devono pensare alla sicurezza. Per la prima volta, il vincolo non è più la scoperta, ma la risposta.
Per anni, le strategie di cybersecurity si sono concentrate sul miglioramento della visibilità. Le organizzazioni hanno investito in strumenti per scansionare codice, infrastrutture e applicazioni per scoprire i rischi. Quel modello presumeva che la scoperta fosse il fattore limitante, ma ora non è più così. Ora, i sistemi basati su AI possono generare vulnerabilità in modo continuo a un ritmo superiore alla capacità dei team umani di rispondere.
L'implicazione è chiara: il vincolo si è spostato dalla ricerca delle vulnerabilità all'agire su di esse.
L'ambiente creato dalla scoperta basata su AI è sostanzialmente diverso da ciò che le aziende hanno gestito in passato. Il volume aumenta drasticamente man mano che emergono vulnerabilità alla massima velocità. La velocità è fondamentale quando le finestre di esposizione si riducono da settimane a ore e il rumore si espande poiché grandi volumi di risultati sono privi di contesto o priorità, sovraccaricando i team già limitati.
La frammentazione tra gli strumenti rappresenta una debolezza sistemica quando le vulnerabilità interessano codice, infrastruttura e ambienti di tempo di esecuzione senza una visione unificata. Questa combinazione crea una pressione operativa costante, e gli approcci tradizionali non riescono a tenere il passo.
Questo momento non richiede un miglioramento incrementale, ma un cambiamento completo del modello operativo. Riflette un passaggio dalla gestione delle vulnerabilità individuali alla gestione dell'esposizione sistemica in tutta l'azienda. L'approccio tradizionale è lineare e reattivo, in cui i team scansionano, classificano, creano ticket e risolvono i problemi, spesso attraverso strumenti e workflow scollegati.
Quando emerge una vulnerabilità o una violazione critica, questo modello si trasforma rapidamente in una sala di controllo. I team di sicurezza, sviluppo, operazioni e infrastrutture vengono coinvolti simultaneamente. Nel frattempo, i dati devono essere raccolti da più sistemi, la proprietà non è chiara e le decisioni vengono prese sotto pressione. Possono volerci giorni, a volte settimane, per comprendere appieno l'impatto e coordinare una risposta.
In un ambiente accelerato dall'AI, questa sfida è ancora più grande. Invece di un singolo incidente, le organizzazioni affrontano migliaia di nuove esposizioni. Gli stessi processi manuali e frammentati vengono applicati su una scala esponenzialmente maggiore.
Quel modello non è scalabile, i team non riescono a tenere il passo e sta emergendo un nuovo modello. La gestione continua dell'esposizione integra visibilità, priorità e correzione in un'unica funzionalità continua. Il settore si sta allontanando dagli approcci tradizionali alla gestione delle vulnerabilità. Ciò che ora serve è un nuovo modello operativo progettato per la scala e la velocità dell'IA.
Questo modello deve essere continuo anziché episodico. Deve unificare visibilità, priorità e correzione in un unico flusso operativo. E deve permettere alle organizzazioni di agire in tempo reale, in base all'impatto aziendale, non solo alla gravità tecnica.
La sicurezza è ora integrata in tutto il ciclo di vita della consegna del software invece di essere applicata alla fine. L'assegnazione delle priorità passa dai punteggi generici di gravità all'impatto aziendale, mentre la correzione è automatizzata, governata e integrata nei workflow esistenti. Il risultato è un ciclo continuo che riduce il rischio mantenendo al contempo la velocità di consegna.
La fase successiva dell'architettura della cybersecurity si concentra sull'integrazione operativa. Le imprese non hanno bisogno di ulteriori strumenti specifici. Hanno bisogno di un livello operativo che colleghi le funzionalità esistenti e converta i segnali in azione. Questo significa collegare direttamente i risultati di sicurezza ai sistemi dove il lavoro è già in corso, invece di creare nuovi flussi di lavoro paralleli.
Questo livello deve elaborare i risultati provenienti da molteplici fonti, comprese le scoperte basate su AI. Deve correlare le esposizioni all'intero stack tecnologico, dare priorità in base al rischio specifico dell'azienda e al contesto aziendale e orchestrare la correzione attraverso processi e sistemi consolidati. Senza questa funzionalità, una maggiore visibilità non fa altro che amplificare la complessità.
Le organizzazioni che si adattano con successo condividono diverse caratteristiche. Operano in modo continuo, con consapevolezza e risposta in tempo reale. Danno priorità al rischio in base alle conseguenze piuttosto che alla sola gravità. Automatizzano l'esecuzione per ridurre la dipendenza dai processi manuali. Unificano sviluppo, sicurezza e operazioni attorno a una comprensione condivisa del rischio. Misurano i risultati come il tempo di correzione e la riduzione del rischio, piuttosto che i livelli di attività. Questo approccio rappresenta un passaggio dalla sicurezza reattiva alla resilienza ingegnerizzata.
L'emergere di modelli come Mythos dovrebbe stimolare una riflessione piuttosto che una reazione. I leader aziendali dovrebbero porre domande dirette, come ad esempio:
Le risposte a queste domande definiscono la disponibilità di un'organizzazione.
L'industria ha trascorso l'ultimo decennio migliorando il modo in cui vengono identificate le vulnerabilità. Il prossimo decennio sarà definito dall'efficacia con cui verranno risolti. L'intelligenza artificiale ha accelerato le scoperte. Ha inoltre messo in luce i limiti dei modelli operativi attuali.
Le organizzazioni che avranno successo saranno quelle che trasformeranno il modo in cui gestiscono l'esposizione, passando da processi frammentati a un'esecuzione continua e integrata. La questione non è più quanto velocemente si riescono a trovare le vulnerabilità. Determina se la tua organizzazione è strutturata per correggerli alla velocità con cui vengono creati.
Il cambiamento è in corso, ora hai l'opportunità di guidarlo.
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