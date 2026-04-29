Questo momento non richiede un miglioramento incrementale, ma un cambiamento completo del modello operativo. Riflette un passaggio dalla gestione delle vulnerabilità individuali alla gestione dell'esposizione sistemica in tutta l'azienda. L'approccio tradizionale è lineare e reattivo, in cui i team scansionano, classificano, creano ticket e risolvono i problemi, spesso attraverso strumenti e workflow scollegati.

Quando emerge una vulnerabilità o una violazione critica, questo modello si trasforma rapidamente in una sala di controllo. I team di sicurezza, sviluppo, operazioni e infrastrutture vengono coinvolti simultaneamente. Nel frattempo, i dati devono essere raccolti da più sistemi, la proprietà non è chiara e le decisioni vengono prese sotto pressione. Possono volerci giorni, a volte settimane, per comprendere appieno l'impatto e coordinare una risposta.

In un ambiente accelerato dall'AI, questa sfida è ancora più grande. Invece di un singolo incidente, le organizzazioni affrontano migliaia di nuove esposizioni. Gli stessi processi manuali e frammentati vengono applicati su una scala esponenzialmente maggiore.

Quel modello non è scalabile, i team non riescono a tenere il passo e sta emergendo un nuovo modello. La gestione continua dell'esposizione integra visibilità, priorità e correzione in un'unica funzionalità continua. Il settore si sta allontanando dagli approcci tradizionali alla gestione delle vulnerabilità. Ciò che ora serve è un nuovo modello operativo progettato per la scala e la velocità dell'IA.

Questo modello deve essere continuo anziché episodico. Deve unificare visibilità, priorità e correzione in un unico flusso operativo. E deve permettere alle organizzazioni di agire in tempo reale, in base all'impatto aziendale, non solo alla gravità tecnica.

La sicurezza è ora integrata in tutto il ciclo di vita della consegna del software invece di essere applicata alla fine. L'assegnazione delle priorità passa dai punteggi generici di gravità all'impatto aziendale, mentre la correzione è automatizzata, governata e integrata nei workflow esistenti. Il risultato è un ciclo continuo che riduce il rischio mantenendo al contempo la velocità di consegna.