Con tutto il discorso sull'adozione delle soluzioni cloud, sarebbe facile presumere che l'infrastruttura IT on-premise stia perdendo popolarità. Tuttavia, il recente studio di IBM e Forrester Consulting "The Key to Enterprise hybrid cloud Strategia," ha rilevato che l'infrastruttura on-premise rappresenta ancora una presenza importante per molte aziende. Lo studio ha rilevato che "le aziende stanno pianificando di aumentare gli investimenti verso infrastrutture on-premise, e l'85% dei responsabili delle decisioni IT (ITDM) nel nostro sondaggio concorda che l'infrastruttura on-premise sia fondamentale per le loro strategie di hybrid cloud." Infatti, il 75% dei responsabili delle decisioni IT prevede di aumentare gli investimenti infrastrutturali nei prossimi due anni.

Purtroppo i piani non sempre vengono rispettati. Gli aggiornamenti dell'infrastruttura on-premise sono spesso tra i primi interventi da effettuare in base alle esigenze di budget, alla priorità del progetto o a eventi dirompenti imprevisti (come il COVID-19). Lo studio di Forrester ha rilevato che il 70% delle organizzazioni rispondenti ha ritardato l'aggiornamento dell'infrastruttura svariate volte negli ultimi cinque anni o più (in aumento rispetto al 61% del 2019).

Quando si esaminano i progetti e le priorità IT, l'aggiornamento dell'infrastruttura on-premise è un facile candidato al ritardo. Non si tratta di un nuovo progetto sensazionale e potrebbe essere difficile giustificarne il costo ai vertici aziendali. Quando si gestiscono più progetti o si ha la necessità di ridurre il budget, i team IT possono valutare il rapporto rischi/benefici per non rinnovare l'infrastruttura on-premise esistente. Sono giunti alla conclusione che per ora tutto funziona abbastanza bene. Ciò che spesso non si considera è che questa attrezzatura comporta dei rischi per la sicurezza. Infatti, lo studio di Forrester ha rilevato che metà dei decisori IT ha riscontrato problemi di sicurezza e vulnerabilità basati sull'infrastruttura a seguito di un aggiornamento ritardato.