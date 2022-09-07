L'evoluzione delle aspettative OCC per la gestione del rischio dei modelli

Il manuale definisce in modo dettagliato le aspettative di una solida gestione del rischio di AI, sia per gli strumenti di modello che per quelli non di modello. Ciò include un inventario degli usi dell'AI, l'identificazione dei rischi, controlli tecnologici efficaci e processi efficaci per convalidare che l'uso dell'AI fornisca risultati solidi, equi e imparziali. Tuttavia, i successivi riferimenti dettagliati nel manuale si riferiscono solo alle AI classificate come modelli. Pertanto, la misura in cui le attività descritte per i modelli AI dovrebbero essere utilizzate per i non-modelli AI deve essere determinata in base al principio di sensibilità al rischio per la governance del rischio non-modello discusso in precedenza.

Il manuale prevede che la politica MRM di una banca includa standard per documentare la comprensione concettuale degli approcci di AI. Questo è importante perché la teoria e la logica sottostanti potrebbero non essere trasparenti per i modelli complessi di AI. D'altra parte, alcuni approcci all'AI sono concettualmente semplici ma potrebbero rappresentare un rischio sostanziale a causa della loro natura euristica (cioè, basati sull'intuizione piuttosto che su teorie statistiche o matematiche). Ad esempio, il cluster basato sulla distanza potrebbe portare a Risultati opposti a seconda della scalabilità dei dati.

In modo correlato, la comprensione concettuale dovrebbe coprire gli iperparametri del modello e l'approccio alla loro calibrazione. Questo è particolarmente importante per gli approcci all'AI in un ciclo costante di miglioramento (allenamento continuo), in cui il design concettuale può passare inosservato. È fondamentale mantenere una documentazione dettagliata e aggiornata, inclusi dettagli sui processi di riparametrizzazione e ricalibrazione e perimetri accettabili per le modifiche del modello che possono essere considerate aggiornamenti di routine (e quindi non richiedono convalida).

Per quanto riguarda la convalida, il manuale afferma che le politiche e le procedure dovrebbero includere la prioritizzazione, l'ambito e la frequenza di validazione, inclusi gli algoritmi sottostanti dei modelli AI e altri parametri aggiornati frequentemente. L'aggiornamento frequente può portare un beneficio all'accuratezza del modello, ma richiede un approccio dinamico alle attività di controllo, come il backtesting e il monitoraggio. A volte, come negli algoritmi basati su alberi decisionali, la ricalibrazione può portare a risultati quantitativi e qualitativi differenti. Un aggiornamento frequente può anche essere uno spreco in termini di tempo e potenza di calcolo se i pattern dati cambiano con una frequenza diversa rispetto all'aggiornamento del modello. La fluidità dei dati e l'entità delle potenziali modifiche al modello dovrebbero influenzare la frequenza e l'ambito della convalida.

Riconoscendo che la valutazione della solidità concettuale dei modelli AI può essere impegnativa, il manuale sottolinea trasparenza e spiegabilità come considerazioni critiche nella gestione del rischio dei modelli AI complessi. Il principio guida dell'OCC è che le banche dovrebbero adattare il livello di spiegazione all'uso del modello. Ad esempio, i modelli AI utilizzati nella valutazione crediti sarebbero soggetti a standard relativamente elevati per la documentazione e la validazione per dimostrare adeguatamente che il modello è equo e funziona come previsto. Al contrario, un riconoscimento di immagini AI utilizzato per l'acquisizione di depositi a distanza non richiede un controllo altrettanto approfondito.