Il cliente non ha sempre ragione

La frase "il cliente ha sempre ragione", attribuita al rivenditore londinese Harry Gordon Selfridge all'inizio del XX secolo, è emersa quando il servizio clienti era ben lontano dall'essere la priorità che è oggi. Alla fine del XIX secolo e all'inizio del XX secolo, lo shopping era in gran parte transazionale, guidato dal caveat: "chi compra deve avere cento occhi". I rivenditori spesso vendevano merci difettose, facevano dichiarazioni esagerate e offrivano poco supporto, lasciando gli acquirenti a gestire questi rischi da soli

Durante quest'epoca, i commercianti spesso vendevano prodotti di bassa qualità o imitazioni, travisando tessuti e altri materiali a basso costo come prodotti di fascia alta o esotici. Le affermazioni di essere "approvate dai medici" o "scientificamente testate" erano comuni: tonici di dubbia efficacia promettevano di curare disturbi come il mal di testa o la tubercolosi, ma spesso non avevano nessuna validità dal punto di vista medico e talvolta contenevano addirittura sostanze pericolose come la morfina e la cocaina. I lavoratori cinesi hanno introdotto l'olio di serpente negli Stati Uniti come rimedio antinfiammatorio tradizionale, ma i venditori americani spesso lo sostituivano con oli più economici o addirittura con l'oppio. Questo ha fatto sì che "olio di serpente" diventasse un termine per indicare cure false e "venditore di olio di serpente" per i venditori che spacciavano prodotti fraudolenti.

Questo ambiente non regolamentato ha creato l'opportunità per Selfridge e altri pionieri della retail, tra cui Marshall Field a Chicago e John Wanamaker a Philadelphia, di differenziarsi concentrandosi sulla soddisfazione del cliente.

L'idea alla base di "il cliente ha sempre ragione" è stata rivoluzionaria perché ha segnato un cambiamento nel modo in cui le aziende trattavano i propri clienti. Selfridge, Field e Wanamaker hanno capito che il successo a lungo termine dipendeva dalla creazione di fiducia e fidelizzazione, il che significava rispondere ai reclami dei clienti e trattarli con dignità e rispetto, anche quando i reclami sembravano irragionevoli. I dipendenti sono stati incoraggiati a creare un'esperienza del cliente più accogliente. Questo cambiamento ha contribuito a inaugurare una nuova era del commercio basata sulla fidelizzazione e sugli affari ripetuti.

Nel corso del tempo, la filosofia "il cliente ha sempre ragione" è stata criticata per aver lasciato campo libero a richieste irrealistiche e persino comportamenti abusivi. Molte aziende ora preferiscono un approccio equilibrato, sottolineando invece che "il cliente merita di essere ascoltato". Questa prospettiva sostiene la soddisfazione del cliente rispettando i dipendenti e stabilendo paletti ragionevoli.