La blueprint per un data center moderno

La prima parte di questa serie ha esaminato le forze dinamiche alla base della ritrasformazione dei data center. Ora analizzeremo la progettazione del data center, esplorando il ruolo delle tecnologie avanzate, come AI e containerizzazione, nella ricerca di resilienza e sostenibilità.
In quanto leader, devi sapere dove vuoi portare l'azienda: comprendere la traiettoria della tua organizzazione è un requisito imprescindibile. Tuttavia, la tua prospettiva deve essere ancorata alla realtà, ovvero devi comprendere i limiti del tuo ambiente attuale:
Le risposte a queste domande possono aiutarti a guidare il tuo piano di trasformazione con obiettivi raggiungibili. I cambiamenti saranno probabilmente causati da sistemi tecnologici obsoleti e disgiunti e da processi inefficienti e costosi.
È anche importante definire chiaramente il ruolo delle nuove tecnologie avanzate nel nuovo ambiente. AI e containerizzazione non sono solo parole d'ordine. Sono strumenti e metodi potenti che possono aiutarla a promuovere l'efficienza, l'agilità e la resilienza in tutto il data center e in tutto ciò che l'azienda fa attraverso mezzi digitali.
Non limitarti a restare al passo con i progressi della tecnologia. Usali e costruisci processi avanzati basati sui dati attorno a esse per permettere all'intera organizzazione di creare un vantaggio competitivo distinto.
Una volta definiti chiaramente i tuoi obiettivi e la tua missione, puoi sviluppare un piano strategico che incorpori tecnologie avanzate, processi e persino servizi di partner per raggiungere i risultati che hai delineato. Questo piano non deve solo rispondere ai bisogni immediati, ma anche essere flessibile e adattabile per superare le sfide e approfittare delle opportunità future. Inoltre, deve includere resilienza e sostenibilità come principi fondamentali per garantire la possibilità di continuare a crescere e trasformarsi negli anni a venire.
Che cos'è la precisione automatizzata? Quando è possibile integrare dati, strumenti e processi per gestire e ottimizzare vari aspetti di un data center, la precisione automatizzata diventa una questione di sfruttamento della tecnologia per gestire le operazioni:
L'automazione giocherà un ruolo fondamentale nella trasformazione del data center, dove scala e complessità supereranno la capacità degli umani di mantenere tutto in funzione senza intoppi. Per te, in quanto leader aziendale, questo significa passare da metodi manuali a un approccio più snello, basato sulla tecnologia e sui dati.
L'AI è un componente critico in questo progresso verso la precisione automatizzata. Essendo in grado di analizzare grandi serie di dati, prevedere le tendenze e prendere decisioni informate, il ruolo dell'AI sarà quello di trasformare la semplice automazione in operazioni intelligenti. Il 34% delle organizzazioni intervistate prevede di investire maggiormente in AI e machine learning (ML) nel corso dell'anno.
Quando applichi la precisione automatizzata abilitata dall'AI al tuo data center, puoi:
L'evoluzione del data center aiuta a posizionare la tua organizzazione all'avanguardia del progresso tecnologico e al centro delle pratiche aziendali sostenibili. Adottare un data center moderno che abbracci AI, edge computing e containerizzazione aiuta a garantire che la tua organizzazione emerga come un'azienda dinamica, efficiente e attenta all'ambiente.
IBM e VMware possono aiutarti a progettare il data center del futuro, uno che utilizzi automazione, iperconvergenza e tecnologie cloud per supportare prestazioni elevate, affidabilità e sostenibilità. Con offerte per sicurezza, conformità, analytics e containerizzazione, IBM e VMware garantiscono che il tuo data center moderno soddisfi i tuoi obiettivi aziendali
