La blueprint per un data center moderno

In quanto leader, devi sapere dove vuoi portare l'azienda: comprendere la traiettoria della tua organizzazione è un requisito imprescindibile. Tuttavia, la tua prospettiva deve essere ancorata alla realtà, ovvero devi comprendere i limiti del tuo ambiente attuale:

In cosa attualmente risulta carente?

Dove hai già individuato margini di miglioramento?

Dove puoi apportare cambiamenti significativi?

Le risposte a queste domande possono aiutarti a guidare il tuo piano di trasformazione con obiettivi raggiungibili. I cambiamenti saranno probabilmente causati da sistemi tecnologici obsoleti e disgiunti e da processi inefficienti e costosi.

È anche importante definire chiaramente il ruolo delle nuove tecnologie avanzate nel nuovo ambiente. AI e containerizzazione non sono solo parole d'ordine. Sono strumenti e metodi potenti che possono aiutarla a promuovere l'efficienza, l'agilità e la resilienza in tutto il data center e in tutto ciò che l'azienda fa attraverso mezzi digitali.

L'AI offre insight e la capacità di automatizzare le funzionalità in modo intelligente.

Più della metà delle organizzazioni intervistate cerca di aumentare valore e ricavi attraverso l'adozione dell'AI generativa.

La containerizzazione offre maggiore flessibilità e potenziale di crescita nella distribuzione delle applicazioni in qualsiasi ambiente di hybrid cloud tu possa immaginare (e di cui tu possa avere bisogno).

Gartner prevede che il 15% dei workload di produzione on-premise sarà eseguito in container entro il 2026.

Non limitarti a restare al passo con i progressi della tecnologia. Usali e costruisci processi avanzati basati sui dati attorno a esse per permettere all'intera organizzazione di creare un vantaggio competitivo distinto.

Una volta definiti chiaramente i tuoi obiettivi e la tua missione, puoi sviluppare un piano strategico che incorpori tecnologie avanzate, processi e persino servizi di partner per raggiungere i risultati che hai delineato. Questo piano non deve solo rispondere ai bisogni immediati, ma anche essere flessibile e adattabile per superare le sfide e approfittare delle opportunità future. Inoltre, deve includere resilienza e sostenibilità come principi fondamentali per garantire la possibilità di continuare a crescere e trasformarsi negli anni a venire.