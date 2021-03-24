I vantaggi dell'agricoltura sostenibile e come ottenerli

È in atto uno sforzo per modernizzare il settore agricolo, e l'intelligence meteorologica basata sui dati è la chiave per la sostenibilità. Gestire i processi decisionali dell'agricoltura è sempre stato complesso perché ci sono così tanti fattori limitanti che non sono sotto il controllo dell'agricoltore. Tra questi, il fattore meteo è il più importante.

I big data esistono e li stiamo sfruttando per aiutare l'agricoltura moderna a evolversi, in modo che si basi meno su input manuali e più su analisi basate sui dati. Siamo consapevoli che non è pratico affidarsi all'intuizione e alla tecnologia tradizionale, mentre la popolazione globale continua a crescere e la pressione continua ad aumentare nel settore agricolo. Di conseguenza, stiamo sviluppando soluzioni per l'agricoltura che utilizzano la raccolta automatica dei dati, l'analytics predittiva e gli insight basati su AI come fondamento per un'agricoltura sostenibile.

La visione di un'agricoltura sostenibile coinvolge persone con diverse competenze in tutto il settore. Esploreremo come siamo arrivati a questo punto e perché le pratiche agricole moderne sono il prossimo passo logico per la prosperità del mondo.