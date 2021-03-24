I vantaggi dell'agricoltura sostenibile e come ottenerli

È in atto uno sforzo per modernizzare il settore agricolo, e l'intelligence meteorologica basata sui dati è la chiave per la sostenibilità. Gestire i processi decisionali dell'agricoltura è sempre stato complesso perché ci sono così tanti fattori limitanti che non sono sotto il controllo dell'agricoltore. Tra questi, il fattore meteo è il più importante.
I big data esistono e li stiamo sfruttando per aiutare l'agricoltura moderna a evolversi, in modo che si basi meno su input manuali e più su analisi basate sui dati. Siamo consapevoli che non è pratico affidarsi all'intuizione e alla tecnologia tradizionale, mentre la popolazione globale continua a crescere e la pressione continua ad aumentare nel settore agricolo. Di conseguenza, stiamo sviluppando soluzioni per l'agricoltura che utilizzano la raccolta automatica dei dati, l'analytics predittiva e gli insight basati su AI come fondamento per un'agricoltura sostenibile.
La visione di un'agricoltura sostenibile coinvolge persone con diverse competenze in tutto il settore. Esploreremo come siamo arrivati a questo punto e perché le pratiche agricole moderne sono il prossimo passo logico per la prosperità del mondo.
La quantità di terra coltivabile probabilmente rimarrà costante. Con la crescita continua della popolazione, dovremo produrre più raccolti utilizzando le risorse esistenti. Entro il 2050, ci saranno nove miliardi di persone sul pianeta. Per sfamare questa popolazione in crescita, la produzione alimentare deve aumentare almeno del 70%.
Se il settore agricolo non guarda oltre le strategie tradizionali, le generazioni future non saranno in grado di produrre e utilizzare al meglio le terre coltivabili. In passato, l'agricoltura si concentrava sullo sfruttamento totale delle terre disponibili e sulla produzione del maggior numero possibile di raccolti. Non c'era alcun focus sulla produzione sostenibile delle colture o sulla conservazione della terra. Dal punto di vista finanziario, non c'era alcun focus sulla redditività e sulla conservazione di terre e risorse. Queste due cose vanno di pari passo.
Ci sono reali vantaggi nell'impegnarsi nello sviluppo di pratiche agricole guidate dalla tecnologia, e dati meteorologici avanzati e analytics ci aiuteranno ad arrivarci. Il nostro obiettivo è aiutare i coltivatori e le imprese a prendere decisioni migliori sulla base dei dati meteorologici, in modo da continuare a sfruttare i notevoli benefici dell'agricoltura sostenibile:
Adottando pratiche sostenibili, gli agricoltori ridurranno la loro dipendenza dalle energie non rinnovabili, ridurranno l'uso di sostanze chimiche e risparmieranno risorse scarse. Mantenere la terra sana e rifornita può essere molto utile se si considera l'aumento della popolazione e della domanda di cibo.
Coltivare in modo più intelligente e trasferire il cibo dalla fattoria alla tavola in modo più efficiente andrà a beneficio di tutti coloro che sono coinvolti nel settore agricolo. I dati IoT provenienti dai sensori installati su qualsiasi cosa, dalle seminatrici alle irroratrici, dagli spandiconcime ai droni, alle immagini satellitari e al terreno, trasformano le sorprese in eccezioni.
Come abbiamo spiegato, l'aumento previsto della popolazione è motivo di preoccupazione. Oggi c'è l'opportunità di sviluppare le pratiche agricole da un punto di vista puramente produttivo, e l'agricoltura sostenibile è la strada con più opportunità.
The Weather Company si concentra sulla massimizzazione della produzione alimentare riducendo al minimo l'impatto ambientale e limitando i costi operativi necessari. Modernizzare le pratiche agricole non è un'impresa a breve termine, ma grazie all'esperienza di leader del settore, decenni di ricerca IBM, intelligenza artificiale, analytics e insight predittivi con dati unici dell'Internet of Things (IoT) speriamo di guidare l'evoluzione dell'agricoltura moderna.
