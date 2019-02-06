I vantaggi della containerizzazione e cosa significa per te

L'IT continua a subire forti pressioni per aumentare l'agilità e accelerare la consegna di nuove funzionalità alle linee di business. Un punto di pressione particolare è la distribuzione applicazioni nuove o migliorate alla frequenza e con l'immediatezza richieste dalla trasformazione digitale tradizionale. Dietro le quinte, il problema non è semplice, ed è aggravato dalle sfide infrastrutturali. Sfide come il tempo necessario per fornire una piattaforma al team di sviluppo o la difficoltà di costruire un sistema di test che emuli adeguatamente l'ambiente di produzione. Ed è qui che entrano in scena i container!

I benefici della containerizzazione

La containerizzazione delle applicazioni offre molti vantaggi, tra cui:

Portabilità tra piattaforme e cloud diversi: scrivi una volta ed esegui ovunque, per davvero.

Efficienza grazie all'utilizzo di molte meno risorse rispetto alle macchine virtuali e alla fornitura di un maggiore utilizzo delle risorse di elaborazione: consulta "Container e macchine virtuali: qual è la differenza?" per ottenere un confronto completo.

Agilità che permette agli sviluppatori di integrarsi con il loro attuale ambiente DevOps .

Maggiore velocità nella distribuzione dei miglioramenti. Containerizzare le applicazioni monolitiche utilizzando microservizi aiuta i team di sviluppo a creare funzionalità con il proprio ciclo di vita e politiche di scalabilità.

Sicurezza migliorata isolando le applicazioni dal sistema host e tra loro.

Avvio più veloce dell'app e scalabilità più facile.

Flessibilità per lavorare su infrastrutture virtualizzate o su bare metal server

Gestione più semplice poiché i processi di installazione, aggiornamento e rollback sono integrati nella piattaforma Kubernetes .

Cos'è un container?

I container sono componenti software leggeri che raggruppano l'applicazione, le sue dipendenze e la sua configurazione in un'unica immagine, eseguiti in ambienti utente isolati su un sistema operativo tradizionale, su un server tradizionale o in un ambiente virtualizzato.

La parola chiave qui è "isolato". Isolamento significa velocità: i container sono entità più piccole delle macchine virtuali, quindi possono essere implementati molto più rapidamente. Isolamento significa reattività: i tempi di avvio sono brevi. Isolamento significa versatilità: i contenitori sono trasportabili tra diverse piattaforme e diversi fornitori di cloud. È così che si ottengono i vantaggi!

Perché i container sono importanti?



La containerizzazione è uno degli ultimi sviluppi nell'evoluzione del cloud computing. Molte organizzazioni, grandi e piccole, considerano i container un mezzo per migliorare la gestione del ciclo di vita delle applicazioni attraverso funzionalità come l'integrazione continua e la distribuzione continua. Inoltre, alcune implementazioni di container sono conformi ai principi dell'open source, il che è interessante per le organizzazioni che non vogliono essere vincolate a un fornitore specifico.

I container costituiscono anche la base di un cloud privato e, proprio come agli albori del cloud computing, stanno cambiando le regole del gioco per molte organizzazioni. Il cloud privato diventa la piattaforma preferita per offrire la sicurezza e il controllo necessari, consentendo al contempo il consumo di più servizi cloud. Questa è una situazione tipica in cui le organizzazioni eseguono sia carichi di lavoro di applicazioni esistenti sia nuovi carichi di lavoro di applicazioni nel cloud.

I container aiutano a soddisfare tre casi d'uso chiave che riflettono ciò di cui le aziende hanno bisogno per eseguire le loro applicazioni nel cloud:

Una piattaforma di cloud privato

Quindi, come si presenta un cloud privato? Dal punto di vista di IBM, i container forniti da Docker e l'orchestrazione dei container fornita da Kubernetes costituiscono i componenti chiave per una piattaforma di cloud privato. Tenendo presente ciò, forniamo tre principali tipologie di soluzioni basate su questi componenti e guidate dalle esigenze dei nostri clienti:

Per i clienti che hanno bisogno di hosting di applicazione ma non hanno bisogno gestire l'infrastruttura, offriamo IBM® Cloud Kubernetes Service, disponibile su IBM® Cloud in ambiente condiviso o dedicato.

Per i clienti che necessitano di hosting di applicazioni su un cloud dedicato e necessitano di pieno controllo dell'infrastruttura, forniamo IBM® Cloud Private (ICP) su IBM Cloud.

Per i clienti che necessitano di hosting delle applicazioni on premise per soddisfare la sicurezza, l'isolamento dei dati, la conformità e la governance, offriamo IBM Cloud Private all'interno del data center del cliente.

Soluzioni alle sfide che ci attendono

Dopo aver riconosciuto che i container possono apportare reali benefici sia agli sviluppatori che ai team di infrastruttura e operazioni, le organizzazioni grandi e piccole stanno esplorando la containerizzazione. Ecco perché forniamo le tre soluzioni container descritte sopra. Ma le sfide non finiscono qui. L'aumento dell'ingombro dei container introduce nuove sfide per l'IT aziendale, fra cui:

Progettazione e manutenzione di modelli per i container

Adattamento/espansione dei modelli e delle pratiche di governance esistenti

Conformità alle politiche e agli standard di sicurezza

Integrazione con l'ambiente DevOps esistente

Selezionare gli strumenti open source giusti tra le centinaia disponibili

Nuove competenze o conoscenze per gestire il nuovo ambiente containerizzato

Le sfide di cui sopra sono, ovviamente, aggravate dalla mancanza di competenze o dall'insufficienza di risorse con tali competenze. Per affrontare questi aspetti, IBM fornisce anche servizi di container gestiti che permettono ai nostri clienti di concentrarsi sulla costruzione delle proprie applicazioni e al contempo di integrare con l'infrastruttura IT esistente e gestire lo stack. Oltre al supporto su IBM Cloud, IBM® Managed Container Services è disponibile anche per altri provider di cloud, come AWS, Azure e Google Cloud.

Workshop IBM Services for Private Cloud (ISPC) Adoption

Per aiutarti a iniziare questo percorso, o magari per parlare dei progressi fatti finora, IBM® Cloud Advisory Services presenta il workshop sull'adozione di IBM Services for Private Cloud (ISPC). Questo workshop di due giorni mira ad aiutarti a sviluppare la tua roadmap per migrare e modernizzare le tue applicazioni e adottare il cloud privato basato su container. Durante workshop, lavoreremo con te per selezionare due o tre applicazioni per la containerizzazione e ti aiuteremo a definire un piano per pilotare la migrazione e/o la modernizzazione di queste applicazioni. Ti aiuteremo inoltre a esplorare l'applicabilità dell'hosting di queste applicazioni containerizzate come servizio gestito.

Per ulteriori informazioni sui servizi di consulenza IBM Cloud, visita il sito https://www.ibm.com/it-it/consulting/cloud.