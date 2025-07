Il lavoro di un integratore dei sistemi è mantenere bassi i costi, alte le prestazioni e i clienti sorridenti abbastanza a lungo da firmare un rinnovo del contratto.

Dal momento che modificare le applicazioni aziendali spesso significa modificare i processi aziendali, cosa che i clienti raramente vogliono, gli integratori ottimizzano in genere a livello di infrastruttura. Conoscere i punti di forza e i compromessi delle diverse architetture, dei fornitori e dei modelli di servizio è fondamentale. Non si tratta solo di far funzionare le cose, ma di farle funzionare bene, a un prezzo che non crei problemi in azienda o che non infranga i margini dell'integratore.