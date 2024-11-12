Sustainability Artificial Intelligence

Come promuovere la sostenibilità e il valore aziendale nell'era dell'AI

Auto rossa che guida nella foresta verde

In senso lato, sostenibilità significa lavorare per preservare la continuità delle operazioni nel tempo, un lavoro che non si esaurisce mai, in un paesaggio sempre mutevole di sfide e opportunità.

Oggi, i leader aziendali capiscono che l'AI rappresenta una sfida e un'opportunità. L'IA sta accelerando la scoperta di farmaci salvavita e materiali sostenibili, ottimizzando la supply chain e gli sforzi minerari e supportando la transizione verso reti elettriche più rinnovabili e decentralizzate. Tuttavia, l'adozione dell'AI, come altre grandi trasformazioni, comporta nuove sfide ambientali che costringono le aziende a rivalutare e adattare le proprie strategie.

Newsletter di settore

Le ultime notizie nel campo della tecnologia, supportate dalle analisi degli esperti

Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e oltre con la newsletter Think. Leggi l' Informativa sulla privacy IBM.

Grazie per aver effettuato l'iscrizione!

L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.

Il potenziale inesplorato dell'AI per la sostenibilità

Per i leader aziendali, il problema da risolvere è come massimizzare il valore aziendale dell'AI,producendo i risultati di cui i clienti hanno bisogno in modo migliore, più rapido e con una qualità superiore, ma riducendo al minimo i costi e l'impatto ambientale.

Nuovi dati dal report globale Questi dati IBM The State of Sustainability Readiness 2024  indicano che le organizzazioni comprendono l'enorme opportunità offerta da un'AI implementata correttamente per la promozione della sostenibilità organizzativa e ambientale. Dei rispondenti:

  • 9 su 10 credono nel potenziale dell'AI di contribuire ai risultati di sostenibilità.
  • Il 61% considera gli investimenti in IT per la sostenibilità dal punto di vista delle opportunità e della crescita piuttosto che della riduzione dei costi.
  • L'88% prevede di aumentare gli investimenti nell'IT per la sostenibilità.

Al contempo, il report mostra che esiste un margine (e una forte esigenza) di crescita. Più della metà delle organizzazioni (56%) non utilizza ancora attivamente l'AI per la sostenibilità e il 48% afferma che gli investimenti in IT per la sostenibilità rappresentano iniziative "una tantum", non attività già previste e inserite in un normale budget operativo. Eppure solo il 50% dei dirigenti intervistati si sente preparata ad affrontare rischi climatici sempre più dirompenti.

Mixture of Experts | 12 dicembre, episodio 85

Decoding AI: Weekly News Roundup

Unisciti al nostro gruppo di livello mondiale di ingegneri, ricercatori, leader di prodotto e molti altri mentre si fanno strada nell'enorme quantità di informazioni sull'AI per darti le ultime notizie e gli ultimi insight sull'argomento.
Guarda tutti gli episodi di Mixture of Experts

È tempo di integrare la sostenibilità nella strategia aziendale

Per rendere operativa la sostenibilità non ci si può limitare a redigere un report annuale: occorre invece utilizzare i dati e la tecnologia per affrontare la missione principale di un'organizzazione con un approccio intelligente, strategico e a lungo termine.

I dati mostrano come, oggi più che mai, le aziende stanno iniziando ad avvicinarsi alla sostenibilità nel suo senso più ampio (com'è giusto che sia), utilizzando ogni strumento a disposizione per mitigare le minacce climatiche, supportare operazioni più snelle ed efficienti in termini di costi e rimanere competitive rispetto alla concorrenza.  
Soluzioni correlate
IBM Envizi ESG Suite

Scopri come Envizi può aiutarti a risolvere le sfide più urgenti e complesse con dati ESG e a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità.

 

 Scopri IBM Envizi ESG Suite
Soluzioni di sostenibilità

Inizia oggi il tuo percorso verso la sostenibilità collegando la tua roadmap strategica alle operazioni quotidiane.

 Esplora le soluzioni a favore della sostenibilità
Servizi di consulenza sulla sostenibilità

Utilizza i servizi di consulenza per la sostenibilità di IBM per trasformare le tue ambizioni nel campo della sostenibilità in azioni concrete e diventare un'azienda più responsabile e redditizia.

 Esplora i servizi di consulenza sulla sostenibilità
Fai il passo successivo

Accelera il percorso verso la sostenibilità pianificando un programma sostenibile e redditizio con soluzioni e piattaforme aperte e basate su AI e una profonda esperienza di IBM nel settore.

         Esplora le soluzioni a favore della sostenibilità Scopri Envizi ESG Suite