Come promuovere la sostenibilità e il valore aziendale nell'era dell'AI

In senso lato, sostenibilità significa lavorare per preservare la continuità delle operazioni nel tempo, un lavoro che non si esaurisce mai, in un paesaggio sempre mutevole di sfide e opportunità.

Oggi, i leader aziendali capiscono che l'AI rappresenta una sfida e un'opportunità. L'IA sta accelerando la scoperta di farmaci salvavita e materiali sostenibili, ottimizzando la supply chain e gli sforzi minerari e supportando la transizione verso reti elettriche più rinnovabili e decentralizzate. Tuttavia, l'adozione dell'AI, come altre grandi trasformazioni, comporta nuove sfide ambientali che costringono le aziende a rivalutare e adattare le proprie strategie.