Come promuovere la sostenibilità e il valore aziendale nell'era dell'AI

In senso lato, sostenibilità significa lavorare per preservare la continuità delle operazioni nel tempo, un lavoro che non si esaurisce mai, in un paesaggio sempre mutevole di sfide e opportunità.
Oggi, i leader aziendali capiscono che l'AI rappresenta una sfida e un'opportunità. L'IA sta accelerando la scoperta di farmaci salvavita e materiali sostenibili, ottimizzando la supply chain e gli sforzi minerari e supportando la transizione verso reti elettriche più rinnovabili e decentralizzate. Tuttavia, l'adozione dell'AI, come altre grandi trasformazioni, comporta nuove sfide ambientali che costringono le aziende a rivalutare e adattare le proprie strategie.
Per i leader aziendali, il problema da risolvere è come massimizzare il valore aziendale dell'AI,producendo i risultati di cui i clienti hanno bisogno in modo migliore, più rapido e con una qualità superiore, ma riducendo al minimo i costi e l'impatto ambientale.
Nuovi dati dal report globale Questi dati IBM The State of Sustainability Readiness 2024 indicano che le organizzazioni comprendono l'enorme opportunità offerta da un'AI implementata correttamente per la promozione della sostenibilità organizzativa e ambientale.
Al contempo, il report mostra che esiste un margine (e una forte esigenza) di crescita. Più della metà delle organizzazioni (56%) non utilizza ancora attivamente l'AI per la sostenibilità e il 48% afferma che gli investimenti in IT per la sostenibilità rappresentano iniziative "una tantum", non attività già previste e inserite in un normale budget operativo. Eppure solo il 50% dei dirigenti intervistati si sente preparata ad affrontare rischi climatici sempre più dirompenti.
Per rendere operativa la sostenibilità non ci si può limitare a redigere un report annuale: occorre invece utilizzare i dati e la tecnologia per affrontare la missione principale di un'organizzazione con un approccio intelligente, strategico e a lungo termine.
I dati mostrano come, oggi più che mai, le aziende stanno iniziando ad avvicinarsi alla sostenibilità nel suo senso più ampio (com'è giusto che sia), utilizzando ogni strumento a disposizione per mitigare le minacce climatiche, supportare operazioni più snelle ed efficienti in termini di costi e rimanere competitive rispetto alla concorrenza.
Quando si integra la sostenibilità, questa diventa un acceleratore della business transformation, diversamente da ciò che avviene in molte organizzazioni, ovvero un'attività di reporting o contabilità.
