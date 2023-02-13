Tre strategie per rendere la supply chain più sostenibile

Non esiste una supply chain perfetta. La domanda fondamentale è: cosa stai facendo per rendere la tua supply chain sempre più sostenibile?

Una supply chain sostenibile deve integrare le best practice ambientali, sociali e di governance (ESG) nel modo in cui le materie prime vengono approvvigionate, trasformate in prodotti e immesse nel mercato. Dovrebbe affrontare una vasta gamma di questioni, incluse sfide ambientali e sociali come la sicurezza idrica e la deforestazione, nonché i diritti umani e le condizioni di lavoro corrette. A complicare ulteriormente la situazione, le aziende devono assicurarsi che i loro fornitori e le loro reti mantengano impegni simili.

Può essere impegnativo e le aziende dovrebbero evitare di prendere scorciatoie quando si tratta di affrontare gli obiettivi di sostenibilità. Molte aziende hanno utilizzato il greenwashing nei loro rapporti ESG, ma a bene guardare, si tratta di sforzi di scarsa importanza. Punta su trasparenza e fiducia, soprattutto perché esiste una tecnologia che ti permette di garantirle.