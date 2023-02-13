Tre strategie per rendere la supply chain più sostenibile

Non esiste una supply chain perfetta. La domanda fondamentale è: cosa stai facendo per rendere la tua supply chain sempre più sostenibile?
Una supply chain sostenibile deve integrare le best practice ambientali, sociali e di governance (ESG) nel modo in cui le materie prime vengono approvvigionate, trasformate in prodotti e immesse nel mercato. Dovrebbe affrontare una vasta gamma di questioni, incluse sfide ambientali e sociali come la sicurezza idrica e la deforestazione, nonché i diritti umani e le condizioni di lavoro corrette. A complicare ulteriormente la situazione, le aziende devono assicurarsi che i loro fornitori e le loro reti mantengano impegni simili.
Può essere impegnativo e le aziende dovrebbero evitare di prendere scorciatoie quando si tratta di affrontare gli obiettivi di sostenibilità. Molte aziende hanno utilizzato il greenwashing nei loro rapporti ESG, ma a bene guardare, si tratta di sforzi di scarsa importanza. Punta su trasparenza e fiducia, soprattutto perché esiste una tecnologia che ti permette di garantirle.
I leader dovrebbero concentrarsi su tre sfide comuni della supply chain, con soluzioni di alto livello che possano spingere le organizzazioni a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità e migliorare le loro schede di valutazione ESG:
Per loro stessa natura, le supply chain globali comportano reti di produzione e trasporto complesse e multinazionali. I fornitori primari possono subappaltare porzioni di grandi ordini ad altre aziende. E poiché spesso le aziende non interagiscono direttamente con tutti i fornitori della supply chain, è difficile ottenere una tracciabilità end-to-end. Ogni partecipante al sistema traccia solo il proprio piccolo segmento del percorso e utilizza sistemi disconnessi per registrare i dati.
Quando le informazioni sul prodotto sono frammentate, è difficile rispondere a domande come: tutte le parti sono state fornite e costruite nell'ottica dell'economia circolare? Il lavoro è stato equo in ogni fase? Ottenere dati affidabili da quella pipeline sembra un compito enorme e complesso.
Solo un'organizzazione su tre sta lavorando per promuovere la trasparenza dell'impatto ambientale di beni e servizi lungo tutta la supply chain, secondo uno studio del 2022 dell'IBM Institute for Business Value (IBV), Sustainability as a transformation catalyst. I dirigenti più all'avanguardia collaborano con i partner per realizzare le loro strategie di sostenibilità ambientale. La tecnologia è fondamentale per colmare le lacune e creare nuove opportunità di collaborazione tra i partner.
Considera come la tecnologia blockchain possa favorire una maggiore trasparenza ed efficienza in una supply chain, semplificando lo scambio e il tracciamento delle informazioni e permettendo una maggiore fiducia. Questa crea un addestramento permanente di transazioni digitalizzate che non possono essere modificate, e ogni partecipante alla rete possiede una copia dei dati.
Un'applicazione mobile di Farmer Connect, ad esempio, utilizza IBM Blockchain per tracciare il caffè dal chicco al barista. Il cliente finale può persino scansionare un codice QR su una busta o una tazza per vedere il percorso dei chicchi che sta per gustare.
Iberdrola, leader internazionale nelle energie rinnovabili, ha adottato un altro approccio e implementato uno strumento di terze parti per assegnare un punteggio alle pratiche di sostenibilità dei propri fornitori. Per i fornitori che non soddisfano i criteri di sostenibilità di Iberdrola, lo strumento di punteggio aiuta a determinare le azioni che possono intraprendere per migliorare.
Circa il 57% dei CEO afferma che una delle maggiori sfide agli sforzi di sostenibilità è la difficoltà di definire e misurare il ROI e i benefici economici, secondo lo studio IBV. I piani di un'azienda per fissare obiettivi sociali e ambientali per i fornitori, ad esempio, potrebbero incontrare un ostacolo se i dirigenti non sanno come misurare i benefici. I CEO possono avere grandi ambizioni e intenzioni, ma hanno difficoltà a giustificare alcune delle cose che derivano dalle loro ambizioni.
Le aziende hanno capito che possono differenziarsi sul mercato e rivolgersi a una generazione di consumatori molto più interessata alla sostenibilità e all'impatto rispetto alle generazioni precedenti. IBM ha collaborato con un marchio europeo di beni di consumo confezionati (CPG) per inserire un codice QR sulla confezione. Le persone potevano scansionare il codice per conoscere il percorso dei prodotti, cosa che ha portato un aumento dell'8% delle vendite.
Una supply chain sostenibile può anche aiutare le aziende ad attrarre i migliori talenti. In un sondaggio globale del 2021 condotto da IBV, Sustainability at a turning point, il 71% dei dipendenti e dei candidati ha dichiarato che le organizzazioni ambientali e socialmente responsabili sono datori di lavoro più attraenti, e quasi la metà dei rispondenti accetterebbe uno stipendio più basso per lavorare per queste organizzazioni.
Ci sono ancora aziende che semplicemente non hanno accettato l'idea. Circa il 29% dei CEO si limita a rispettare le normative, secondo lo studio Own your impact. E il 15% non ha ancora effettuato alcun investimento in sostenibilità.
Gli acquisti basati sui valori sono in crescita. I consumatori hanno più opzioni tra cui scegliere e vogliono sostenere i marchi le cui pratiche commerciali supportano i loro principi. Chi non implementa ora programmi o iniziative di sostenibilità rischia di rimanere indietro rispetto ai concorrenti, un divario che sarà difficile da colmare nel tempo.
Anche le normative, come quelle sulle emissioni di anidride carbonica, sono in aumento e le autorità di regolamentazione stanno iniziando a richiedere con più fermezza alle aziende di fare qualcosa. Il Supply Chain Due Diligence Act della Germania, ad esempio, stabilisce che le aziende con 3.000 o più dipendenti devono adottare misure appropriate nel rispetto dei diritti umani e dell'ambiente nelle loro supply chain. I controlli saranno effettuati non appena la legge entrerà in vigore nel 2023 e le violazioni comporteranno multe costose e disagi.
La sostenibilità della supply chain è un modo per garantire il futuro della tua azienda. Se ti impegni a essere responsabile, dimostra al mondo che lo sei. Oggigiorno le tecnologie, come blockchain e AI, consentono di ottenere trasparenza nella propria supply chain.
