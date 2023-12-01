Ottimizzazione della supply chain: scenari e architettura aziendali

La pandemia ha messo al centro dell'attenzione la supply chain e le organizzazioni riconoscono l'assicurazione dinamica delle forniture come una capacità critica per la loro attività. I Chief Supply Chain Officer (CSCO) e altri dirigenti cercano di ottimizzare la propria supply chain integrando l'AI, modernizzando la tecnologia e affrontando obiettivi di sostenibilità.
Nel prossimo decennio, i CSCO dovranno risolvere le principali sfide del settore: interruzioni della supply chain dovute a eventi climatici; conflitti regionali come Ucraina o Medio Oriente; il desiderio di comodità e personalizzazione; consapevolezza dell'impatto ambientale del consumo; soddisfare le aspettative di consegna; paure riguardo a interruzioni commerciali e fluttuazioni dei costi. Tutte queste sfide possono essere risolte con supply chain più connesse, agili e sostenibili.
Le organizzazioni che affrontano proattivamente queste sfide del settore possono vedere alcuni risultati tipici legati alle scorte, tra cui un miglioramento del 4-8% delle vendite perse a causa delle interruzioni di scorte, un aumento del turnover delle scorte, una migliore gestione del rischio del prodotto, della deperibilità e dell'età, oltre a una maggiore gestione dei tempi di consegna (indicatore principale dell'eccesso di scorte) e una riduzione dei giorni disponibili. Inoltre, possono esserci benefici finanziari, come un risparmio del 10% sui costi di soluzione, una riduzione dei costi di detenzione e un miglioramento del ritorno sul margine lordo sull'investimento. Infine, possono anche vedere i benefici per il cliente, tra cui un tasso di reso ridotto, la capacità di gestire eventi insoliti di interruzione della supply chain, inclusi meteo o disastri naturali, e un miglioramento complessivo della soddisfazione del cliente.
Per aiutare le organizzazioni ad affrontare queste sfide industriali, i team di IBM e Red Hat hanno sviluppato questo white paper e asset di supporto attraverso un'iniziativa affiliata dell'IBM Academy of Technology.
Questo white paper fornisce un riepilogo, le sfide aziendali e una soluzione complessiva seguita da scenari aziendali specifici. Per ogni scenario aziendale, discuteremo le sfide aziendali, il valore aziendale e i risultati aziendali, per poi fornire passi attuabili di automazione e modernizzazione che le organizzazioni possano intraprendere per stimolare l'innovazione e avvicinarsi a una supply chain digitale. Saranno sviluppati dei passi attuabili attraverso la lente dei casi d'uso su come i principali fattori di rischio possono essere trasformati in opportunità.
Gli scenari di business specifici trattati in questo white paper sono rischio di domanda, gestione delle perdite e dei rifiuti, tempestività del prodotto, ordine perfetto, consegna all'ultimo miglio, supply chain sostenibile, resi della supply chain e preparazione ai disastri. Per ogni scenario aziendale, presentiamo gli scenari aziendali, la panoramica delle soluzioni e le architetture.
In collaborazione con Oracle e Accelalpha, esploriamo come i modelli operativi di agentic AI basati su cloud per le supply chain supportano l'automazione, aumentano l'efficienza e accelerano l'innovazione.
Scopri cosa pensano della sostenibilità i CEO e come la inseriscono nelle loro attività.
Coinvolgi i fornitori e semplifica i calcoli delle tue emissioni Scope 3, Categoria 1, per soddisfare i requisiti di reporting e ottimizzare le prestazioni.
Utilizza le soluzioni per la supply chain di IBM per ridurre le interruzioni e avviare iniziative resilienti e sostenibili.
Crea supply chain sostenibili e abilitate dall'AI con i servizi di consulenza per le supply chain di IBM.
Crea supply chain sostenibili e supportate dall'AI in grado di preparare la tua azienda al futuro del lavoro, offrire una maggiore trasparenza e migliorare l'esperienza di clienti e dipendenti.