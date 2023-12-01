Ottimizzazione della supply chain: scenari e architettura aziendali

La pandemia ha messo al centro dell'attenzione la supply chain e le organizzazioni riconoscono l'assicurazione dinamica delle forniture come una capacità critica per la loro attività. I Chief Supply Chain Officer (CSCO) e altri dirigenti cercano di ottimizzare la propria supply chain integrando l'AI, modernizzando la tecnologia e affrontando obiettivi di sostenibilità.

Nel prossimo decennio, i CSCO dovranno risolvere le principali sfide del settore: interruzioni della supply chain dovute a eventi climatici; conflitti regionali come Ucraina o Medio Oriente; il desiderio di comodità e personalizzazione; consapevolezza dell'impatto ambientale del consumo; soddisfare le aspettative di consegna; paure riguardo a interruzioni commerciali e fluttuazioni dei costi. Tutte queste sfide possono essere risolte con supply chain più connesse, agili e sostenibili.

Le organizzazioni che affrontano proattivamente queste sfide del settore possono vedere alcuni risultati tipici legati alle scorte, tra cui un miglioramento del 4-8% delle vendite perse a causa delle interruzioni di scorte, un aumento del turnover delle scorte, una migliore gestione del rischio del prodotto, della deperibilità e dell'età, oltre a una maggiore gestione dei tempi di consegna (indicatore principale dell'eccesso di scorte) e una riduzione dei giorni disponibili. Inoltre, possono esserci benefici finanziari, come un risparmio del 10% sui costi di soluzione, una riduzione dei costi di detenzione e un miglioramento del ritorno sul margine lordo sull'investimento. Infine, possono anche vedere i benefici per il cliente, tra cui un tasso di reso ridotto, la capacità di gestire eventi insoliti di interruzione della supply chain, inclusi meteo o disastri naturali, e un miglioramento complessivo della soddisfazione del cliente.

Per aiutare le organizzazioni ad affrontare queste sfide industriali, i team di IBM e Red Hat hanno sviluppato questo white paper e asset di supporto attraverso un'iniziativa affiliata dell'IBM Academy of Technology.