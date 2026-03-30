Come modernizzare l'architettura di integrazione per la prontezza all'AI

Le notifiche iniziano ancora prima che tu finisca il primo caffè: una chiamata API fallita qui, una sincronizzazione dei dati ritardata là, un workflow bloccato perché due sistemi non parlano ancora la stessa lingua. A mezzogiorno stai già gestendo eccezioni, correggendo integrazioni fragili e spiegando (di nuovo) perché le iniziative di AI non possono scalare su sistemi frammentati.
Per molti leader IT, questa sfida è la realtà quotidiana—ed è proprio per questo che modernizzare l'architettura di Integrazione è diventata la base della prontezza all'AI.
Dopo mattine come queste, non sorprende che i leader IT si sentano sotto pressione. I dati lo confermano: i sistemi frammentati sono ormai il principale ostacolo all’agilità aziendale; le lacune di integrazione e i processi manuali sono segnalati quali blocchi critici alla crescita nel 2025.
Questa frammentazione non rallenta solo i team: blocca le iniziative di AI, aumenta i rischi operativi e costringe l’IT a dedicare più tempo a risolvere i problemi che a modernizzare. Ecco dove entrano in gioco le fasi chiave della modernizzazione:
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L'AI è efficace quanto i sistemi che la supportano e oggi questi sistemi sono sotto pressione. Modernizzare l’architettura di integrazione diventa la vera base per prepararsi all’AI: elimina gli attriti che impediscono a dati, workflow e intelligenza di muoversi alla velocità richiesta dal business.
I tre passaggi descritti di seguito rappresentano le azioni più efficaci che i team IT possono intraprendere per interrompere questo ciclo e preparare i loro ambienti a un’AI scalabile.
Gli approcci di integrazione frammentati e gli script personalizzati rendono difficile scalare i workflow basati su AI. Una piattaforma di integrazione unificata offre all’IT un metodo uniforme per centralizzare la connettività dei sistemi, sostituire fragili build personalizzate con componenti riutilizzabili e applicare la governance su ogni API, evento e workflow. Questa attenzione si concretizza nelle seguenti priorità:
Modernizzare l'integrazione porta a guadagni significativi per l'IT e il business. Un’architettura più solida riduce le eccezioni, diminuisce il lavoro manuale e aumenta l’affidabilità dei sistemi, consentendo ai team di passare dai continui interventi correttivi all’innovazione. Grazie a flussi di dati più puliti e API governate, le iniziative di AI procedono più rapidamente, scalano con maggiore facilità e generano un valore misurabile in tutte le operazioni.
L’ultimo Forrester Wave™: Integration Platform as a Service, Q3 2025 conferma questo cambiamento, dimostrando come le piattaforme unificate e pronte per l’ibrido superino costantemente gli stack frammentati in termini di affidabilità, scalabilità e tempistiche per generare valore. Una base di integrazione moderna consente all’azienda di muoversi più rapidamente, adattarsi prima e competere in modo più intelligente.
Il Forrester Wave™: Integration Platform as a Service, Q3 2025 illustra le architetture, le funzionalità e i modelli che aiutano le organizzazioni a ridurre la frammentazione, rafforzare i flussi di dati e costruire una base AI-ready. Leggi il report per capire come le aziende leader stanno modernizzando l'architettura di integrazione e quali potrebbero essere i prossimi passi per la tua roadmap.
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