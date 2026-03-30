Due colleghi in silhouette discutono davanti a una lavagna digitale ricoperta di dettagli del progetto

Come modernizzare l'architettura di integrazione per la prontezza all'AI

By Nishant Nair
Pubblicato il 30 marzo 2026

Le notifiche iniziano ancora prima che tu finisca il primo caffè: una chiamata API fallita qui, una sincronizzazione dei dati ritardata là, un workflow bloccato perché due sistemi non parlano ancora la stessa lingua. A mezzogiorno stai già gestendo eccezioni, correggendo integrazioni fragili e spiegando (di nuovo) perché le iniziative di AI non possono scalare su sistemi frammentati.

Per molti leader IT, questa sfida è la realtà quotidiana—ed è proprio per questo che modernizzare l'architettura di Integrazione è diventata la base della prontezza all'AI.

Dopo mattine come queste, non sorprende che i leader IT si sentano sotto pressione. I dati lo confermano: i sistemi frammentati sono ormai il principale ostacolo all’agilità aziendale; le lacune di integrazione e i processi manuali sono segnalati quali blocchi critici alla crescita nel 2025.

Questa frammentazione non rallenta solo i team: blocca le iniziative di AI, aumenta i rischi operativi e costringe l’IT a dedicare più tempo a risolvere i problemi che a modernizzare. Ecco dove entrano in gioco le fasi chiave della modernizzazione:

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Passaggi chiave per prepararsi all'AI attraverso la modernizzazione

L'AI è efficace quanto i sistemi che la supportano e oggi questi sistemi sono sotto pressione. Modernizzare l’architettura di integrazione diventa la vera base per prepararsi all’AI: elimina gli attriti che impediscono a dati, workflow e intelligenza di muoversi alla velocità richiesta dal business.

I tre passaggi descritti di seguito rappresentano le azioni più efficaci che i team IT possono intraprendere per interrompere questo ciclo e preparare i loro ambienti a un’AI scalabile.

  1. Rafforzare e standardizzare le API: consolidare tre API legacy per lo stato degli ordini in una sola API riduce i malfunzionamenti e offre all’AI un’unica fonte affidabile. Le API standardizzate riducono le duplicazioni tra i team, semplificano la governance e garantiscono che ogni sistema a valle (inclusi i modelli AI) utilizzi dati uniformi e di alta qualità. Questa base supporta un'automazione affidabile e cicli di delivery più rapidi.

  2. Semplificare e orchestrare i flussi di dati: gli eventi di inventario in tempo reale permettono all’AI di rilevare anomalie all’istante, senza attendere aggiornamenti batch, riducendo al contempo la fragilità delle connessioni point-to-point. I flussi di dati basati sugli eventi creano una struttura più chiara e prevedibile per analytics, forecasting e gestione delle eccezioni, consentendo all’IT di ridurre le emergenze e dedicare più tempo all’innovazione.

  3. Adottare modelli di integrazione ibridi: ad esempio, una banca che rende accessibili i dati delle transazioni on-premise ai servizi di AI cloud evita costose riscritture, pur supportando l'intelligence moderna. Questo modello si applica a tutti i settori. L’integrazione ibrida mantiene stabili i sistemi legacy, mentre le nuove funzionalità cloud scalano rapidamente, consentendo all’IT di modernizzare a un ritmo sostenibile per l'azienda.
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Stabilire una base per la piattaforma di integrazione

Gli approcci di integrazione frammentati e gli script personalizzati rendono difficile scalare i workflow basati su AI. Una piattaforma di integrazione unificata offre all’IT un metodo uniforme per centralizzare la connettività dei sistemi, sostituire fragili build personalizzate con componenti riutilizzabili e applicare la governance su ogni API, evento e workflow. Questa attenzione si concretizza nelle seguenti priorità:

  • Adottare un iPaaS per centralizzare le funzionalità di integrazione
  • Sostituire le integrazioni personalizzate fragili con connettori riutilizzabili
  • Supportare governance, monitoraggio e gestione del ciclo di vita centralizzati

Modernizzare l'integrazione porta a guadagni significativi per l'IT e il business. Un’architettura più solida riduce le eccezioni, diminuisce il lavoro manuale e aumenta l’affidabilità dei sistemi, consentendo ai team di passare dai continui interventi correttivi all’innovazione. Grazie a flussi di dati più puliti e API governate, le iniziative di AI procedono più rapidamente, scalano con maggiore facilità e generano un valore misurabile in tutte le operazioni.

L’ultimo Forrester Wave™: Integration Platform as a Service, Q3 2025 conferma questo cambiamento, dimostrando come le piattaforme unificate e pronte per l’ibrido superino costantemente gli stack frammentati in termini di affidabilità, scalabilità e tempistiche per generare valore. Una base di integrazione moderna consente all’azienda di muoversi più rapidamente, adattarsi prima e competere in modo più intelligente.

Il Forrester Wave™: Integration Platform as a Service, Q3 2025 illustra le architetture, le funzionalità e i modelli che aiutano le organizzazioni a ridurre la frammentazione, rafforzare i flussi di dati e costruire una base AI-ready. Leggi il report per capire come le aziende leader stanno modernizzando l'architettura di integrazione e quali potrebbero essere i prossimi passi per la tua roadmap.

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Nishant Nair

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