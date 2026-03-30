Come modernizzare l'architettura di integrazione per la prontezza all'AI

Gli approcci di integrazione frammentati e gli script personalizzati rendono difficile scalare i workflow basati su AI. Una piattaforma di integrazione unificata offre all’IT un metodo uniforme per centralizzare la connettività dei sistemi, sostituire fragili build personalizzate con componenti riutilizzabili e applicare la governance su ogni API, evento e workflow. Questa attenzione si concretizza nelle seguenti priorità:

Adottare un iPaaS per centralizzare le funzionalità di integrazione

Sostituire le integrazioni personalizzate fragili con connettori riutilizzabili

Supportare governance, monitoraggio e gestione del ciclo di vita centralizzati

Modernizzare l'integrazione porta a guadagni significativi per l'IT e il business. Un’architettura più solida riduce le eccezioni, diminuisce il lavoro manuale e aumenta l’affidabilità dei sistemi, consentendo ai team di passare dai continui interventi correttivi all’innovazione. Grazie a flussi di dati più puliti e API governate, le iniziative di AI procedono più rapidamente, scalano con maggiore facilità e generano un valore misurabile in tutte le operazioni.

L’ultimo Forrester Wave™: Integration Platform as a Service, Q3 2025 conferma questo cambiamento, dimostrando come le piattaforme unificate e pronte per l’ibrido superino costantemente gli stack frammentati in termini di affidabilità, scalabilità e tempistiche per generare valore. Una base di integrazione moderna consente all’azienda di muoversi più rapidamente, adattarsi prima e competere in modo più intelligente.

Il Forrester Wave™: Integration Platform as a Service, Q3 2025 illustra le architetture, le funzionalità e i modelli che aiutano le organizzazioni a ridurre la frammentazione, rafforzare i flussi di dati e costruire una base AI-ready. Leggi il report per capire come le aziende leader stanno modernizzando l'architettura di integrazione e quali potrebbero essere i prossimi passi per la tua roadmap.