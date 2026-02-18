Con la fiducia nelle istituzioni pubbliche che vacilla in tutto il mondo e i governi nazionali sottoposti a crescenti pressioni di bilancio, i chief information officer (CIO) governativi si trovano ad affrontare un momento critico. La loro sfida è determinare come utilizzare al meglio la tecnologia moderna per soddisfare e superare le aspettative dei cittadini. La digitalizzazione dei processi esistenti è una risposta, ma non basta. Una risposta davvero olistica implica una radicale rivisitazione dei servizi pubblici attraverso strumenti di coinvolgimento dei cittadini basati su AI.
Ricerche recenti suggeriscono un paradosso sorprendente: mentre solo un cittadino su tre esprima grande fiducia nel proprio governo centrale, più della metà dimostra fiducia nei servizi ai cittadini abilitati dall'AI.
Questi risultati implicano che forse la popolazione generale è pronta per un coinvolgimento basato su AI con i propri governi nazionali e locali, a patto che venga implementato con trasparenza, sicurezza e reattività autentica. I CIO governativi hanno un'opportunità unica di ricostruire la fiducia pubblica attraverso la modernizzazione strategica del sistema IT. Ma ci sono sfide fondamentali che i governi devono affrontare in termini di implementazione, operazioni e adozione, tra cui:
· Fiducia nella privacy
· Sicurezza zero-trust tramite governance dell'AI sicura fin dalla progettazione
· Risposta resiliente agli incidenti
· Supporto help desk automatizzato (con alberi decisionali semplici e non complessi) e supportato da personale umano
· Facilità d'uso soprattutto per gli anziani e le persone con disabilità fisiche
· Creazione di AI/apprendimento automatico (ML) di livello aziendale su una scala conveniente e adattabile
Per i CIO governativi, l'imperativo strategico è chiaro: trasformare i servizi pubblici in esperienze personalizzate, aperte e affidabili che favoriscano la fiducia dei cittadini. Questa trasformazione ha quattro componenti chiave:
Consenti ai governi di andare oltre gli approcci standardizzati. Questo processo è possibile rendendo operativo un data fabric che integra e unifica dati strutturati e non strutturati tra i sistemi per adattare i servizi alle esigenze individuali. Può anche prevedere i requisiti in modo proattivo e ottimizzare l'allocazione delle risorse in base ai modelli di feedback dei cittadini. Fornisci alle persone la possibilità di selezionare interazioni personalizzate in base a (età, sesso, cultura, lingua). Incorpora queste funzionalità:
• Grafici della conoscenza per modellare le relazioni tra cittadini, servizi, benefici, eventi e risultati
• Modelli di apprendimento automatico (ML) addestrati in base all'utilizzo passato dei servizi, ai segnali comportamentali e agli indicatori demografici per anticipare le esigenze dei cittadini prima che vengano effettuate richieste formali
Implementa sistemi di AI che offrono un'accessibilità sempre disponibile, gestiscono le richieste di routine in modo automatico e l'escalation dei casi complessi, comprendono il linguaggio naturale e il contesto e supportano più lingue. L'AI conversazionale funziona come principale interfaccia digitale tra cittadini e governo, fungendo sia da livello di coinvolgimento sia da meccanismo di routing intelligente. Ciò include:
• Pipeline speech to text e text to speech per l'interazione basata sulla voce
• Supporto multilingue con generazione di risposte culturalmente adattive
Consenti una comunicazione bidirezionale tramite analisi in tempo reale, cicli di miglioramento continuo in cui il feedback informa il perfezionamento del servizio, una comunicazione chiara su come l'input influenza le politiche e l'identificazione proattiva dei problemi prima che le crisi degenerino. Le piattaforme di coinvolgimento abilitate dall'AI devono supportare una comunicazione persistente e bidirezionale, trasformando il feedback dei cittadini in intelligenza attuabile con:
• Pipeline di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) che analizzano sondaggi, social media, trascrizioni di chiamate e interazioni web per estrarre sentiment, problemi emergenti e lacune di servizio
• Modelli di rilevamento delle anomalie che identificano i primi indicatori di insoddisfazione o fallimento sistemico
Implementa una piattaforma fondamentale per il coinvolgimento basato su AI, un sistema dati sicuro e governato che consenta l'interoperabilità preservando al contempo la privacy e la fiducia. Questo approccio richiede:
• Architetture di dati federate che supportino la collaborazione tra agenzie senza centralizzare set di dati sensibili.
• Controllo dell'accesso basato sugli attributi (ABAC) e applicazione di politiche dettagliate.
• Crittografia in transito e a riposo, integrata con framework di identità sovrane del governo
Attualmente, solo il 7% dei dati del governo viene utilizzato attivamente dai sistemi di AI, ma il 50-80% potrebbe essere prezioso se preparato adeguatamente, rappresentando un potenziale significativo non sfruttato.
Trasformazione dei servizi ai cittadini: secondo l'IBM Institute for Business Value (IBV), il 66% delle agenzie governative sta attivamente sperimentando o implementando l'automazione dei servizi ai cittadini, il tasso di adozione più alto tra i casi d'uso dell'AI. Dando priorità alle applicazioni rivolte ai cittadini, dall'elaborazione dei benefici alla risposta alle emergenze, i CIO offrono miglioramenti visibili che ricostruiscono la fiducia e creano le basi per un'adozione più ampia dell'AI.
Framework etici e normativi: il 55% dei dirigenti dà priorità alle strutture di governance che garantiscano che l'AI operi entro limiti etici, rispetti le normative e mantenga la trasparenza algoritmica. La maturità dell'AI richiede che la governance sia integrata direttamente nell'architettura di sistema, non trattata come un ripensamento di conformità.
Questo approccio comprende:
Governance del modello
• Tracciamento del lineage completo dalla data ingestion fino all'inferenza
• Registri di modelli con workflow di versioning e approvazione
• Livelli di attendibilità che supportano i processi di audit e di attrazione
Supervisione umana
• Soglie definite per l'intervento human-in-the-loop
• Percorsi di escalation per decisioni a bassa fiducia o ad alto impatto
• Revisione basata sui ruoli delle decisioni automatizzate
Controlli su distorsioni ed equità
• Monitoraggio continuo delle distorsioni nelle classi protette
• Test controfattuali durante la convalida del modello
• Dashboard dei risultati di equità legati alle metriche di erogazione del servizio
Infrastruttura e governance dei dati: crea basi tecniche come la qualità dei dati, l'interoperabilità, la capacità di calcolo e la sicurezza, consentendo all'AI di scalare in modo responsabile.
Per raggiungere il successo della missione e creare fiducia con i propri elettori, le agenzie governative dovrebbero prendere in considerazione una serie di strategie:
1. Tratta i dati come un'infrastruttura strategica: progetta sistemi per l'interoperabilità, la qualità e la governance fin dall'inizio utilizzando approcci federati che preservano la privacy e la sovranità. Definisci prodotti di dati, non set di dati, e implementa la proprietà dei dati basata sul dominio, standardizza metadati e ontologie, applica controlli automatici della qualità dei dati e crea API interoperabili tra le agenzie.
2. Inizia con casi d'uso ad alto impatto e rivolti ai cittadini, come la risposta alle emergenze, l'elaborazione dei benefici, le applicazioni di permesso e il supporto educativo, dove i cittadini possono sperimentare direttamente miglioramenti.
3. Integra governance e trasparenza fin dalla progettazione: etica e conformità restano fondamentali. Puoi costruire solidi framework di governance che definiscono dove l'AI richiede la supervisione umana, come vengono spiegate e verificate le decisioni, come viene tutelata la privacy dei cittadini, come le distorsioni vengono monitorate e mitigate.
La governance deve essere codificata in pipeline con registrazione delle decisioni, API di spiegabilità dei modelli, servizi di rilevamento delle distorsioni, controlli sulla privacy. Definisci esplicitamente:
• Quali decisioni possono essere automatizzate
• Dove la revisione umana è obbligatoria
• Come vengono spiegati i risultati ai cittadini
3. Promuovi l'innovazione responsabile: bilancia velocità e fiducia stabilendo barriere contro violazioni etiche, distorsioni e vulnerabilità di sicurezza. Bilancia velocità con fiducia implementando:
• Sandbox sicure per l'AI
• Red teaming e test antagonistici
• Integrazione zero-trust con le piattaforme di identità
• Scansione continua delle vulnerabilità
4. Misura gli indicatori di fiducia: monitora la soddisfazione dei cittadini, l'accessibilità ai servizi, le misure di trasparenza, i punteggi di fiducia, la variazione dei tempi di risoluzione e gli esiti di equità, non solo l'efficienza operativa.
5. Collabora con servizi di consulenza IT esperti: la trasformazione dell'AI nella pubblica amministrazione richiede competenze specializzate. Il partner giusto apporta competenze nel settore governativo, profondità tecnica nell'ambito dell'AI e della governance, esperienza di implementazione in trasformazioni simili, funzionalità di gestione del cambiamento e una prospettiva obiettiva.
Il divario di fiducia che i governi devono affrontare è reale. Adottando strumenti di coinvolgimento dei cittadini basati su AI, fondati su personalizzazione, interfacce conversazionali, feedback e piattaforme di dati aperti, i CIO possono trasformare le loro agenzie in istituzioni più intelligenti, veloci e reattive.
La domanda non è più se modernizzare, ma quanto coraggiosamente si è disposti a guidare questo cambiamento. I cittadini sono pronti. La tecnologia è collaudata. L'imperativo strategico è chiaro.
Le agenzie che prospereranno saranno quelle che vedono la tecnologia non come un fine a se stessa, ma come un mezzo per adempiere alla missione senza tempo del servizio pubblico: proteggere, servire e responsabilizzare i cittadini che servono.
Con una profonda esperienza nel settore pubblico e soluzioni collaudate, IBM aiuta a creare una base che si adatti alle esigenze future e riduce la complessità. IBM è l'unica azienda tecnologica che offre una piattaforma end-to-end di soluzioni e servizi di consulenza. IBM offre competenze complete con i clienti del settore pubblico e i dati, l'AI, la tecnologia infrastrutturale e le pratiche etiche più recenti per realizzarlo.
Crea un'istituzione più intelligente, veloce e adattabile, rendendo i servizi pubblici personali, chiari e affidabili per i cittadini, mantenendo al contempo un elevato livello di sicurezza.
Unifica dati strutturati e non strutturati in tutti gli ambienti, applica la governance, utilizza acceleratori basati su AI e una profonda esperienza di settori per creare piattaforme sicure e scalabili che offrono agilità, conformità e vantaggio decisionale. Questi approcci consentono una risoluzione più rapida dei casi, servizi personalizzati e processi chiari per i cittadini.
Maggiori informazioni sulle soluzioni e sui servizi di consulenza IBM per i governi di tutto il mondo.