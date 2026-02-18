Per raggiungere il successo della missione e creare fiducia con i propri elettori, le agenzie governative dovrebbero prendere in considerazione una serie di strategie:



1. Tratta i dati come un'infrastruttura strategica: progetta sistemi per l'interoperabilità, la qualità e la governance fin dall'inizio utilizzando approcci federati che preservano la privacy e la sovranità. Definisci prodotti di dati, non set di dati, e implementa la proprietà dei dati basata sul dominio, standardizza metadati e ontologie, applica controlli automatici della qualità dei dati e crea API interoperabili tra le agenzie.



2. Inizia con casi d'uso ad alto impatto e rivolti ai cittadini, come la risposta alle emergenze, l'elaborazione dei benefici, le applicazioni di permesso e il supporto educativo, dove i cittadini possono sperimentare direttamente miglioramenti.



3. Integra governance e trasparenza fin dalla progettazione: etica e conformità restano fondamentali. Puoi costruire solidi framework di governance che definiscono dove l'AI richiede la supervisione umana, come vengono spiegate e verificate le decisioni, come viene tutelata la privacy dei cittadini, come le distorsioni vengono monitorate e mitigate.



La governance deve essere codificata in pipeline con registrazione delle decisioni, API di spiegabilità dei modelli, servizi di rilevamento delle distorsioni, controlli sulla privacy. Definisci esplicitamente:

• Quali decisioni possono essere automatizzate

• Dove la revisione umana è obbligatoria

• Come vengono spiegati i risultati ai cittadini



3. Promuovi l'innovazione responsabile: bilancia velocità e fiducia stabilendo barriere contro violazioni etiche, distorsioni e vulnerabilità di sicurezza. Bilancia velocità con fiducia implementando:

• Sandbox sicure per l'AI

• Red teaming e test antagonistici

• Integrazione zero-trust con le piattaforme di identità

• Scansione continua delle vulnerabilità



4. Misura gli indicatori di fiducia: monitora la soddisfazione dei cittadini, l'accessibilità ai servizi, le misure di trasparenza, i punteggi di fiducia, la variazione dei tempi di risoluzione e gli esiti di equità, non solo l'efficienza operativa.



5. Collabora con servizi di consulenza IT esperti: la trasformazione dell'AI nella pubblica amministrazione richiede competenze specializzate. Il partner giusto apporta competenze nel settore governativo, profondità tecnica nell'ambito dell'AI e della governance, esperienza di implementazione in trasformazioni simili, funzionalità di gestione del cambiamento e una prospettiva obiettiva.

