Una valutazione approfondita dei tuoi asset è essenziale per un'implementazione di successo della gen AI.

Fai un inventario e valuta le fonti di dati esistenti rilevanti per i tuoi obiettivi di intelligenza artificiale di generazione

I dati sono davvero la base dell'AI generativa, e avere un inventario completo è fondamentale. Inizia identificando tutte le potenziali fonti di dati nell'organizzazione, inclusi dati strutturati, semi-strutturati e dati non strutturati. Valuta ogni fonte per la sua rilevanza rispetto agli obiettivi specifici della gen AI. Ad esempio, se stai sviluppando un customer service chatbot, vorrai concentrarti su log di interazione con i clienti, database di informazioni sui prodotti e FAQ

Usa IBM® watsonx.data per unificare e preparare i tuoi dati per i workload di gen AI

Strumenti come IBM watsonx.data sono preziosi per centralizzare e preparare i tuoi dati per i workload di gen AI. Ad esempio, watsonx.data offre un unico punto di accesso per accedere a tutti i tuoi dati sia in ambienti cloud che on-premise. Questo accesso unificato semplifica la gestione dei dati e le attività di integrazione. Utilizzando questo approccio centralizzato, watsonx.data semplifica il processo di preparazione e convalida dei dati per i modelli AI. Di conseguenza, le tue iniziative di gen AI si basano su una solida base di dati governati.

Coinvolgi i data engineer per valutare la qualità dei dati e impostare processi di preparazione dei dati

Questo è il momento in cui i tuoi data engineer utilizzano la loro esperienza per valutare la qualità dei dati e stabilire processi robusti di preparazione dei dati. Ricorda: la qualità dei tuoi dati influisce direttamente sulle prestazioni dei tuoi modelli AI.