L'intelligenza artificiale generativa (gen AI) sta trasformando il mondo degli affari creando nuove opportunità di innovazione, produttività ed efficienza. Questa guida offre una roadmap per le aziende che vogliono iniziare il loro percorso di gen AI. Fornisce insight pratici accessibili a tutti i livelli di competenza tecnica, delineando anche i ruoli degli stakeholder durante tutto il processo di adozione dell'AI.
Stabilire obiettivi chiari è fondamentale per il successo della tua iniziativa di gen AI.
Quando stabilisci gli obiettivi di gen AI, inizia esaminando gli obiettivi strategici generali della tua organizzazione. Che si tratti di migliorare l'esperienza del cliente, aumentare l'efficienza operativa o promuovere l'innovazione, le tue iniziative di AI dovrebbero supportare direttamente questi obiettivi aziendali più ampi.
Guarda oltre i miglioramenti incrementali e concentrati su come l'AI generativa possa trasformare radicalmente i tuoi processi o offerte aziendali. Questo può comportare la riprogettazione dei cicli di sviluppo del prodotto, la creazione di nuove fonti di ricavo o la rivoluzione dei processi decisionali. Ad esempio, un'azienda mediatica potrebbe fissare l'obiettivo di utilizzare l'AI generativa per creare contenuti personalizzati su larga scala, aprendo potenzialmente nuovi mercati o segmenti di destinatario.
Stabilisci metriche chiare e quantificabili per valutare il successo delle tue iniziative di AI generativa. Questi possono includere indicatori finanziari come la crescita dei ricavi o il risparmio sui costi, metriche operative come il miglioramento della produttività o il tempo risparmiato, o misure centrate sul cliente come i punteggi di soddisfazione o i tassi di coinvolgimento.
Con un quadro chiaro del problema aziendale e dei risultati desiderati, è necessario approfondire i dettagli per ridurre il problema aziendale in un caso d'uso.
Condurre una valutazione di fattibilità tecnica per valutare la complessità dell'integrazione dell'AI generativa nei sistemi esistenti. Questo include la determinazione se sia necessario lo sviluppo di modelli personalizzati o se siano utilizzati modelli pre-addestrati, e la considerazione dei requisiti computazionali per diversi casi d'uso.
Sviluppare una matrice di punteggio per valutare fattori quali il potenziale impatto sui ricavi, opportunità di riduzione dei costi, miglioramento delle principali metriche aziendali, complessità tecnica, requisiti di risorse e tempi di implementazione.
Una volta scelto un caso d'uso, si deve delineare una prova tecnica del concetto che includa i requisiti di pre-elaborazione dei dati, i criteri di selezione del modello, i punti di integrazione con i sistemi esistenti e le metriche di prestazione e i criteri di valutazione.
Il coinvolgimento degli stakeholder fin dall'inizio è fondamentale per allineare la tua iniziativa di gen AI alle esigenze dell'organizzazione e garantire un ampio supporto. La maggior parte dei team dovrebbe includere almeno quattro tipologie di membri.
Una valutazione approfondita dei tuoi asset è essenziale per un'implementazione di successo della gen AI.
I dati sono davvero la base dell'AI generativa, e avere un inventario completo è fondamentale. Inizia identificando tutte le potenziali fonti di dati nell'organizzazione, inclusi dati strutturati, semi-strutturati e dati non strutturati. Valuta ogni fonte per la sua rilevanza rispetto agli obiettivi specifici della gen AI. Ad esempio, se stai sviluppando un customer service chatbot, vorrai concentrarti su log di interazione con i clienti, database di informazioni sui prodotti e FAQ
Strumenti come IBM watsonx.data sono preziosi per centralizzare e preparare i tuoi dati per i workload di gen AI. Ad esempio, watsonx.data offre un unico punto di accesso per accedere a tutti i tuoi dati sia in ambienti cloud che on-premise. Questo accesso unificato semplifica la gestione dei dati e le attività di integrazione. Utilizzando questo approccio centralizzato, watsonx.data semplifica il processo di preparazione e convalida dei dati per i modelli AI. Di conseguenza, le tue iniziative di gen AI si basano su una solida base di dati governati.
Questo è il momento in cui i tuoi data engineer utilizzano la loro esperienza per valutare la qualità dei dati e stabilire processi robusti di preparazione dei dati. Ricorda: la qualità dei tuoi dati influisce direttamente sulle prestazioni dei tuoi modelli AI.
Scegliere il modello AI giusto è una decisione critica che determina il successo del tuo progetto.
I data scientist svolgono un ruolo cruciale nella scelta del foundation model giusto per il tuo caso d'uso specifico. Valutano fattori come le prestazioni del modello, la dimensione e la specializzazione per trovare la soluzione migliore. IBM watsonx.ai offre una libreria di foundation model che semplifica questo processo, fornendo una gamma di modelli pre-addestrati ottimizzati per diverse attività. Questa libreria permette ai data scientist di sperimentare rapidamente vari modelli, accelerando il processo di selezione e assicurando che il modello scelto sia in linea con i requisiti del progetto.
Questi modelli Granite sono addestrati su dati aziendali affidabili provenienti da fonti come internet, accademia, codice, legale e finanza, rendendoli ideali per una vasta gamma di applicazioni aziendali. Si considerino i compromessi tra modelli pre-addestrati, come IBM Granite disponibile in piattaforme come watsonx.ai, e opzioni personalizzate.
Coinvolgi fin dall'inizio i tuoi sviluppatori AI per pianificare come il modello scelto si integra con i tuoi sistemi e workflow esistenti, garantendo un processo di adozione fluido.
La formazione e la convalida sono passaggi fondamentali per perfezionare le prestazioni del tuo modello di gen AI.
Utilizza piattaforme come watsonx.ai per un addestramento efficiente del tuo modello. Durante tutto il processo, monitora attentamente i progressi e regola i parametri per ottimizzare le prestazioni.
I test rigorosi sono fondamentali. Toolkit di governance come watsonx.governance possono aiutare a valutare il comportamento del tuo modello e a garantire la conformità alle normative e alle linee guida etiche pertinenti.
L'implementazione del tuo modello di gen AI segna la transizione dallo sviluppo all'applicazione nel mondo reale.
Gli sviluppatori prendono l'iniziativa di integrare i modelli nelle applicazioni aziendali esistenti. Si concentrano sulla creazione di API o interfacce che permettano una comunicazione fluida tra foundation model e l'applicazione. Gli sviluppatori gestiscono anche aspetti come la pre-elaborazione dei dati, la formattazione degli output e la scalabilità. Garantire che le risposte del modello siano in linea con i requisiti di logica di business e di esperienza utente.
È essenziale stabilire cicli di feedback chiari con gli utenti e il team tecnico. Questa comunicazione continua è fondamentale per identificare problemi, raccogliere insight e promuovere il miglioramento continuo della tua soluzione di gen AI.
Man mano che il tuo progetto di gen AI matura, è tempo di ampliare il suo impatto e le sue capacità.
Man mano che il tuo progetto di AI di prima generazione dimostra il suo valore, cerca l'opportunità per applicarlo in tutta la tua organizzazione.
Questo potrebbe comportare l'adattamento del modello per casi d'uso o l'esplorazione di caratteristiche in piattaforme come watsonx.ai per affrontare sfide complesse.
Man mano che si cresce, è fondamentale mantenere solide pratiche di governance. Strumenti come watsonx.governance possono aiutarti a garantire che le tue funzionalità di gen AI in espansione rimangano etiche, conformi e allineate con i tuoi obiettivi aziendali.
Adottare l'AI generativa è molto più che implementare nuove tecnologie: è un percorso trasformativo che può rimodellare il panorama del tuo business. Questa guida ha gettato le basi per l'utilizzo della gen AI per guidare l'innovazione e garantire vantaggi competitivi. Mentre fai i prossimi passi, ricorda di:
Adottando questi principi, sarai nella posizione perfetta per sbloccare il pieno potenziale dell'AI generativa nella sua azienda.
