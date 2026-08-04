Secondo il rapporto annuale Work Trend Index 2025 di Microsoft, le Frontier Firm sono caratterizzate da cinque tratti fondamentali, tra cui l’uso attivo di agenti di AI e la maturità in materia di AI.
Solo il 9% dei leader afferma di guidare una Frontier Firm, e tale cifra non riflette né l’ambizione né gli investimenti. È piuttosto un’indicazione di quanto sia realmente difficile una vera trasformazione.
I leader di tutti i settori si pongono la stessa domanda: “Abbiamo investito nell’AI, abbiamo condotto i progetti pilota, quindi perché non siamo più avanti?” La risposta onesta è che gli investimenti e l’adozione da soli non bastano.
Le organizzazioni che stanno guadagnando terreno non stanno necessariamente spendendo di più, ma stanno prendendo decisioni diverse su come strutturare il funzionamento delle loro organizzazioni.
Le Frontier Firm operano sulla base di una intelligence proattiva o su richiesta, alimentata da team ibridi composti da persone e agenti di AI per consentire una scalabilità più rapida, una maggiore agilità e una creazione di valore accelerata. Con solo il 9% dei leader che afferma che le proprie organizzazioni soddisfano questi criteri, si sta ampliando il divario in termini di competitività a lungo termine, poiché le capacità delle Frontier Firm stanno diventando ormai un requisito minimo per un'economia basata sull'AI.
I rischi per le organizzazioni che non si evolvono di pari passo con il landscape continuano ad aumentare. Poiché le aziende che adottano l'AI e una trasformazione guidata dagli agenti operano in modo più efficiente, quelle che non lo fanno rimarranno sempre più indietro.
Ciò di cui la maggior parte non si rende conto è che la leadership è un fattore cruciale per il successo di una Frontier Firm. I leader effettuano investimenti mirati nella strategia organizzativa, nella qualità dei dati, nella sicurezza, nella conformità e nella governance. Queste scelte potrebbero comportare costi a breve termine o rallentare le prime fasi di implementazione, ma garantiscono il successo a lungo termine.
I requisiti necessari per diventare una Frontier Firm non sono statici; si evolvono man mano che il 9% dei leader che soddisfa i criteri previsti continua a cambiare. Il divario si allarga non per mancanza di strumenti, ma a causa di una trasformazione ritardata. Lo status di Frontier Firm si conquista e si riconquista attraverso una continua reinvenzione di come il lavoro, le decisioni e la creazione di valore si evolvono di pari passo con l'AI.
L'adozione dell'AI si è rapidamente espansa negli ultimi anni, passando dalla fase sperimentale a un impatto a livello aziendale. La sua evoluzione può essere osservata in tre fasi distinte.
1. Uomo con assistente: all'inizio, l'AI aumentava la produttività individuale. I dipendenti utilizzavano gli assistenti per redigere contenuti, analizzare dati e automatizzare compiti semplici. I guadagni in termini di produttività erano in gran parte personalizzati e localizzati. La maggior parte dei nostri clienti con cui collaboriamo ha iniziato da questo punto, in cui i dipendenti utilizzano l'AI per aumentare la propria produttività, riscontrando però spesso risultati frammentati e isolati.
2. Team composti da uomini e agenti: successivamente, si è passati alla condivisione del lavoro tra esseri umani e agenti. Questi ultimi non si limitano a rispondere a comandi, ma sono in grado di coordinare ed eseguire processi in più fasi. Gli esseri umani possono ora plasmare e orchestrare il lavoro. Questo sviluppo rappresenta un salto significativo rispetto al modello “uomo con assistente”, in cui gli agenti agivano in modo più autonomo, ma presenta ancora potenziali svantaggi.
3. Guidato dall'uomo, gestito dagli agenti: ora sono i leader a definire la direzione, l'intento e i limiti. È proprio a questo punto che le Frontier Firm iniziano a emergere davvero. Gli agenti AI eseguono processi e operazioni su larga scala, accelerando il processo decisionale e stimolando il ritmo dell'innovazione.
Dal nostro punto di vista, i clienti che possiedono le capacità delle Frontier Firm registrano un aumento della produttività e una riduzione dei costi, apportando un valore significativo ai dipendenti e agli stakeholder. Questo è l'obiettivo a cui tutti i leader dovrebbero puntare con le proprie organizzazioni.
Molte organizzazioni riconoscono l'importanza di evolversi in una Frontier Firm, ma sono ben poche quelle che hanno chiarezza sulle capacità che tale trasformazione richiede realmente. Non esiste un'iniziativa unica; il progresso verso il modello di Frontier Firm è guidato da una stratificazione ponderata di strategia, tecnologia e cambiamento del modello operativo.
Sebbene ogni percorso appaia diverso, alcune capacità fondamentali distinguono costantemente le Frontier Firm.
Nessuna soluzione o strumento di AI può da solo trasformare un'organizzazione in una Frontier Firm. È necessario partire da una visione d'insieme. Il successo inizia con la costruzione di solide fondamenta che consentano una visione a lungo termine guidata dall'AI e dagli agenti. Ciò significa che le aziende devono progettare tenendo conto di scalabilità, sicurezza, resilienza e conformità.
Gli aggiornamenti incrementali agli ambienti legacy potrebbero portare a vantaggi a breve termine, ma potrebbero anche comportare costosi passi indietro in seguito. Un approccio architettonico più mirato consente alle organizzazioni di muoversi più rapidamente con meno reinvenzioni lungo il percorso.
Nel nostro lavoro con i clienti, le organizzazioni più avanzate sono raramente quelle che hanno iniziato con il maggior numero di strumenti. Al contrario, sono quelle che hanno prestato maggiore attenzione alle fondamenta che hanno costruito per prime.
Se i dati non sono pronti per essere spostati, allora la tua organizzazione non è pronta a scalare. Le Frontier Firm dovrebbero trattare i dati come un input che deve essere della massima qualità possibile, in modo che possano diventare un asset aziendale affidabile e governato che alimenta i sistemi intelligenti. Le organizzazioni devono avere la certezza che i propri sistemi e dati siano conformi, sicuri, monitorabili e accessibili a chi ne ha bisogno. Abbiamo constatato più volte che la preparazione dei dati diventa il collo di bottiglia nascosto, poiché l'impegno interfunzionale è più difficile da sostenere rispetto a qualsiasi decisione tecnologica.
Partire con il maggior numero di strumenti porta raramente al successo. Infatti, la maggior parte delle imprese soffre di un eccesso di proliferazione di fornitori multipli e formati di dati diversi. Semplificando il procurement e unificando i dati in un numero ridotto di piattaforme, i clienti possono accelerare il loro percorso verso il modello di Frontier Firm. Hanno inoltre la possibilità di incrementare i risparmi in termini di costi ed efficienza, migliorando al contempo l'accessibilità ai dati e ai sistemi all'interno dell'organizzazione. Grazie ai risparmi immediati e all'efficienza ottenuta, i clienti possono reinvestire più rapidamente le risorse risparmiate per portare avanti le iniziative relative al modello di Frontier Firm.
La trasformazione verso il modello di Frontier Firm non avviene in silos. Le organizzazioni leader vanno oltre i progetti pilota isolati e le prove di concetto per incorporare l'AI in tutta l'azienda. Ciò significa integrare l'AI nei workflow, nei processi decisionali e in quelli aziendali, non solo nelle attività tecniche. Quando l'AI viene implementata a livello operativo in tutte le funzioni, l'intera organizzazione progredisce insieme, anziché essere limitata da progressi scollegati tra loro. Quando i clienti raggiungono una fase di stallo dopo che un progetto pilota di successo non riesce a scalare, di solito non è perché la tecnologia ha fallito. È perché la gestione del cambiamento, gli incentivi e l'integrazione dei workflow non sono stati concepiti fin dall'inizio per l'intera organizzazione.
Vale la pena sottolineare che la statistica del 9% non è un punto di arrivo fisso. È un indicatore dinamico che continuerà a evolversi man mano che i modelli matureranno e si concretizzerà il vero valore dell'agentic AI.
Le organizzazioni non devono aspettare che quel numero cambi per agire. Investendo ora nelle giuste capacità di base, i leader possono posizionare le loro aziende in modo da compiere progressi significativi verso il modello di Frontier Firm. Se non hai ancora iniziato, questo è il momento giusto per farlo.
La collaborazione può svolgere un ruolo critico nel percorso di trasformazione. Insieme, IBM e Microsoft aiutano le organizzazioni a progettare, realizzare e gestire le capacità necessarie per operare come una Frontier Firm. Le organizzazioni possono rimanere competitive mentre il landscape si sposta dal cloud e dalla modernizzazione verso una governance responsabile dell'AI
Le Frontier Firm potrebbero essere rare oggi, ma con la giusta mentalità di leadership, il coraggio architettonico e partnership affidabili, i nuovi modelli di crescita e capacità sono alla portata di tutti.
Il summit IBM-Microsoft mette i clienti sulla strada per diventare una Frontier Firm