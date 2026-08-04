L'adozione dell'AI si è rapidamente espansa negli ultimi anni, passando dalla fase sperimentale a un impatto a livello aziendale. La sua evoluzione può essere osservata in tre fasi distinte.



1. Uomo con assistente: all'inizio, l'AI aumentava la produttività individuale. I dipendenti utilizzavano gli assistenti per redigere contenuti, analizzare dati e automatizzare compiti semplici. I guadagni in termini di produttività erano in gran parte personalizzati e localizzati. La maggior parte dei nostri clienti con cui collaboriamo ha iniziato da questo punto, in cui i dipendenti utilizzano l'AI per aumentare la propria produttività, riscontrando però spesso risultati frammentati e isolati.



2. Team composti da uomini e agenti: successivamente, si è passati alla condivisione del lavoro tra esseri umani e agenti. Questi ultimi non si limitano a rispondere a comandi, ma sono in grado di coordinare ed eseguire processi in più fasi. Gli esseri umani possono ora plasmare e orchestrare il lavoro. Questo sviluppo rappresenta un salto significativo rispetto al modello “uomo con assistente”, in cui gli agenti agivano in modo più autonomo, ma presenta ancora potenziali svantaggi.



3. Guidato dall'uomo, gestito dagli agenti: ora sono i leader a definire la direzione, l'intento e i limiti. È proprio a questo punto che le Frontier Firm iniziano a emergere davvero. Gli agenti AI eseguono processi e operazioni su larga scala, accelerando il processo decisionale e stimolando il ritmo dell'innovazione.



Dal nostro punto di vista, i clienti che possiedono le capacità delle Frontier Firm registrano un aumento della produttività e una riduzione dei costi, apportando un valore significativo ai dipendenti e agli stakeholder. Questo è l'obiettivo a cui tutti i leader dovrebbero puntare con le proprie organizzazioni.

