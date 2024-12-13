In IBM, crediamo che la tecnologia, in particolare l'AI, svolga un ruolo fondamentale nell'aiutare le aziende a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità in modo efficiente e finanziariamente sostenibile. La sostenibilità è diventata parte integrante delle strategie aziendali in tutto il mondo. È qualcosa che constatiamo con i nostri clienti e su una scala molto più ampia, infatti il 76% dei dirigenti concorda sul fatto che la sostenibilità è fondamentale per la loro attività. Eppure percezioni e priorità variano in tutto il mondo.

Il report State of Sustainability Readiness 2024 è un recente sondaggio completo condotto in modo indipendente da Morning Consult e sponsorizzato, analizzato e pubblicato da IBM. Il report fa luce su come le diverse aree geografiche si approcciano alla sostenibilità e si avvicinano all'IT per gli investimenti in materia di sostenibilità.

Il report State of Sustainability Readiness 2024 ha esaminato le risposte di oltre 2.790 leader aziendali provenienti da 9 importanti economie, tra cui Stati Uniti, Canada, Brasile, Regno Unito, Germania, Emirati Arabi Uniti, India, Giappone e Australia. Ha scoperto lacune negli obiettivi e nelle aspettative di sostenibilità tra i dirigenti e i decisori VP in quasi ogni regione. Diamo un'occhiata a tre delle principali informazioni scoperte.