In IBM, crediamo che la tecnologia, in particolare l'AI, svolga un ruolo fondamentale nell'aiutare le aziende a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità in modo efficiente e finanziariamente sostenibile. La sostenibilità è diventata parte integrante delle strategie aziendali in tutto il mondo. È qualcosa che constatiamo con i nostri clienti e su una scala molto più ampia, infatti il 76% dei dirigenti concorda sul fatto che la sostenibilità è fondamentale per la loro attività. Eppure percezioni e priorità variano in tutto il mondo.
Il report State of Sustainability Readiness 2024 è un recente sondaggio completo condotto in modo indipendente da Morning Consult e sponsorizzato, analizzato e pubblicato da IBM. Il report fa luce su come le diverse aree geografiche si approcciano alla sostenibilità e si avvicinano all'IT per gli investimenti in materia di sostenibilità.
Il report State of Sustainability Readiness 2024 ha esaminato le risposte di oltre 2.790 leader aziendali provenienti da 9 importanti economie, tra cui Stati Uniti, Canada, Brasile, Regno Unito, Germania, Emirati Arabi Uniti, India, Giappone e Australia. Ha scoperto lacune negli obiettivi e nelle aspettative di sostenibilità tra i dirigenti e i decisori VP in quasi ogni regione. Diamo un'occhiata a tre delle principali informazioni scoperte.
Nel complesso, i vertici aziendali sono più ottimisti dei loro vicepresidenti e direttori quando si tratta di rafforzare la resilienza climatica. A livello globale, il 67% dei dirigenti di alto livello intervistati ha considerato proattivi i propri sforzi per la resilienza climatica, rispetto al solo 56% dei decisori di livello inferiore. Questo divario può derivare da un disallineamento all'interno dell'organizzazione sugli obiettivi di sostenibilità. In alcune situazioni, questi obiettivi di sostenibilità potrebbero non essere integrati nelle diverse funzioni di un'organizzazione, causando una disconnessione nel processo decisionale.
Questa disparità, che copre temi quali rischi finanziari, infrastrutturali fisici e della supply chain, si riflette anche a livello regionale. Un outlier interessante è l'Australia. Per quanto riguarda la preparazione al rischio climatico percepita dai rispondenti australiani, il report ha mostrato che i VP responsabili di decisioni mostrano maggiore fiducia rispetto ai vertici aziendali.
In Brasile, Germania e India, i vertici aziendali sono più propensi a credere che la propria azienda sia pienamente preparata ai rischi climatici legati alla finanza rispetto ai vicepresidenti e ai direttori. Al contrario, in Australia i vicepresidenti e i direttori sono più propensi dei vertici aziendali a credere che la loro azienda sia pienamente preparata ad affrontare i rischi climatici della supply chain.
Negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Brasile, negli Emirati Arabi Uniti e in Giappone, i vertici aziendali sono più propensi dei vicepresidenti e dei direttori a considerare la loro azienda più motivata da un'opportunità che da un costo per investire nella sostenibilità. In Australia, è vero il contrario: i vicepresidenti e i direttori sono più propensi rispetto ai vertici aziendali a considerare la loro azienda più orientata alle opportunità che ai costi.
I vertici aziendali in Paesi come Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia sono significativamente più propensi a considerare la loro organizzazione proattiva negli sforzi di resilienza climatica rispetto ai decisori di livello inferiore.
I vertici aziendali negli Stati Uniti, in Giappone e in Australia sono più propensi a pensare che la propria organizzazione possa fornire un resoconto sulle emissioni di Scope 3 nei prossimi 12 mesi, rispetto a coloro che ricoprono ruoli di processo decisionale di livello inferiore.
I divari di percezione tra CEO e VP responsabili di decisioni sono più di una semplice differenza di opinione, segnalano una disconnessione fondamentale all'interno dell'organizzazione. Quando i leader non sono adeguatamente allineati su priorità, sfide e punti di forza, o non li rendono operativi correttamente in tutta l'azienda, può essere difficile prendere decisioni su dove e quanto investire nell'IT e rende più difficile allineare la strategia aziendale con le iniziative di sostenibilità per generare un impatto reale.
Oltre a lacune di percezione, il rapporto ha rivelato alcuni insight interessanti riguardo all'uso di AI per la sostenibilità. A livello globale, il 90% ritiene che l'AI possa avere un impatto positivo sugli obiettivi di sostenibilità. Ma la media globale dell'utilizzo attivo dell'AI nell'organizzazione si attesta al 44%. In India, la media è del 64%, una percentuale più alta rispetto a qualsiasi altro paese intervistato.
In Giappone, i leader aziendali sembrano affrontare una paralisi dell'AI. Solo il 31% delle aziende giapponesi utilizza attualmente l'AI per la sostenibilità, anche se l'83% dei leader si aspetta che l'AI abbia un impatto positivo sul raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità dell'organizzazione.
Riguardo al sentirsi in grado di utilizzare i dati per tracciare gli obiettivi di sostenibilità, il report ha rivelato che in Brasile, sette aziende intervistate su dieci sono molto fiduciose nell'utilizzo dei dati per tracciare gli obiettivi di sostenibilità. Si tratta di una cifra notevolmente superiore alla media mondiale.
Al contrario, in Germania, solo quattro aziende intervistate su dieci sono sicure nell'utilizzare i dati per monitorare gli obiettivi di sostenibilità, dimostrando un livello di maturità inferiore alla media globale.
Sia che le organizzazioni abbiano un divario di percezione tra i vertici aziendali e i VP responsabili di decisioni, sia che ritengano di non avere la maturità nell'uso dei dati per monitorare gli obiettivi di sostenibilità, una visione olistica è fondamentale. Le organizzazioni devono identificare cosa funziona e cosa no all'interno dell'azienda per promuovere con successo gli obiettivi di sostenibilità.
Il report IBM State of Sustainability Readiness 2024 fornisce raccomandazioni chiave ai leader aziendali e alle organizzazioni che desiderano affrontare le sfide della sostenibilità. Il rapporto illustra le opportunità per strumenti basati sull'AI. Ad esempio, questi strumenti possono aiutare a simulare scenari di rischio climatico, come le catastrofi meteorologiche o locali. Questo approccio può fornire gli insight necessari per affrontare l'impatto sul clima e trasformare l'ambizione di sostenibilità in azione.
È chiaro che la sfida relativa ai dati rimane ancora. Una sfida che deve essere affrontata per gettare le basi per la trasformazione della sostenibilità e per sbloccare il pieno potenziale dell'AI. Il report raccomanda di utilizzare i dati per ridurre il divario di percezione tra i vertici aziendali e i decisori di livello inferiore. Poiché le principali sfide alla sostenibilità continuano a evolversi, le organizzazioni dovrebbero raccogliere dati da tutta la loro attività per comprendere meglio la differenza di percezione tra i vertici aziendali e i decisori di livello inferiore.
L'utilizzo di strumenti di analisi e reportistica dei dati può scoprire punti ciechi e mantenere visibilità e allineamento in tutta l'organizzazione.
