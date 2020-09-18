SaaS offre un'alternativa interessante all'installazione standard del software nell'ambiente aziendale (modello tradizionale), dove è necessario creare il server, installare l'applicazione e configurarla. Con l'alternativa, invece, le applicazioni risiedono su una rete cloud remota accessibile tramite il web o un'API, e funziona come un noleggio. Tu e la tua organizzazione siete autorizzati a utilizzarla per un periodo di tempo e pagare per il software che state utilizzando.

Di seguito sono elencati cinque dei principali vantaggi dell'uso dei SaaS:

1. Tempo ridotto per ottenere benefici

Il software come servizio (SaaS) si differenzia dal modello tradizionale perché il software (applicazione) è già installato e configurato. Può semplicemente eseguire il provisioning del server per un'istanza nel cloud e in un paio d'ore avere l'applicazione pronta per l'uso. Questo riduce il tempo dedicato all'installazione e alla configurazione e può ridurre i problemi che ostacolano la distribuzione del software.

2. Costi inferiori

SaaS può offrire risparmi vantaggiosi poiché di solito risiede in un ambiente condiviso o multi-tenant, dove i costi delle licenze hardware e software sono bassi rispetto al modello tradizionale.

Un altro vantaggio è che puoi scalare rapidamente la tua base clienti, poiché SaaS permette alle piccole e medie imprese di utilizzare un software che altrimenti non utilizzerebbero a causa dell'elevato costo delle licenze.

Anche i costi di manutenzione vengono ridotti, poiché il fornitore SaaS possiede l'ambiente e il costo è suddiviso tra tutti i clienti che utilizzano quella soluzione.

3. Scalabilità e integrazione

Di solito, le soluzioni SaaS risiedono in ambienti cloud scalabili e sono dotate di integrazioni con altre offerte SaaS. Rispetto al modello tradizionale, non è necessario acquistare un altro server o software. È sufficiente abilitare una nuova offerta SaaS e, in termini di pianificazione della capacità del server, la responsabilità ricade sul fornitore SaaS. Inoltre, è possibile scalare l'uso di SaaS in base alle esigenze specifiche.

4. Nuove versioni (aggiornamenti)

Con SaaS, il fornitore aggiorna la soluzione e questa diventa disponibile per i propri clienti. I costi e lo sforzo associati agli aggiornamenti e alle nuove uscite sono inferiori rispetto al modello tradizionale, che di solito costringe ad acquistare un pacchetto di upgrade e installarlo (o a pagare servizi specializzati per aggiornare l'ambiente).

5. Facili da usare e da eseguire prove di concetto

Le offerte SaaS sono facili da usare perché includono già best practice ed esempi integrati. Gli utenti possono realizzare dei proof-of-concept e testare in anticipo le funzionalità del software o una nuova caratteristica. Inoltre, si può avere più di un'istanza con versioni diverse e fare una migrazione fluida. Anche per ambienti di grandi dimensioni è possibile utilizzare le offerte SaaS per testare il software prima di acquistarlo.

