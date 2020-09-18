SaaS offre un'alternativa interessante all'installazione standard del software nell'ambiente aziendale (modello tradizionale), dove è necessario creare il server, installare l'applicazione e configurarla. Con l'alternativa, invece, le applicazioni risiedono su una rete cloud remota accessibile tramite il web o un'API, e funziona come un noleggio. Tu e la tua organizzazione siete autorizzati a utilizzarla per un periodo di tempo e pagare per il software che state utilizzando.
Di seguito sono elencati cinque dei principali vantaggi dell'uso dei SaaS:
Il software come servizio (SaaS) si differenzia dal modello tradizionale perché il software (applicazione) è già installato e configurato. Può semplicemente eseguire il provisioning del server per un'istanza nel cloud e in un paio d'ore avere l'applicazione pronta per l'uso. Questo riduce il tempo dedicato all'installazione e alla configurazione e può ridurre i problemi che ostacolano la distribuzione del software.
SaaS può offrire risparmi vantaggiosi poiché di solito risiede in un ambiente condiviso o multi-tenant, dove i costi delle licenze hardware e software sono bassi rispetto al modello tradizionale.
Un altro vantaggio è che puoi scalare rapidamente la tua base clienti, poiché SaaS permette alle piccole e medie imprese di utilizzare un software che altrimenti non utilizzerebbero a causa dell'elevato costo delle licenze.
Anche i costi di manutenzione vengono ridotti, poiché il fornitore SaaS possiede l'ambiente e il costo è suddiviso tra tutti i clienti che utilizzano quella soluzione.
Di solito, le soluzioni SaaS risiedono in ambienti cloud scalabili e sono dotate di integrazioni con altre offerte SaaS. Rispetto al modello tradizionale, non è necessario acquistare un altro server o software. È sufficiente abilitare una nuova offerta SaaS e, in termini di pianificazione della capacità del server, la responsabilità ricade sul fornitore SaaS. Inoltre, è possibile scalare l'uso di SaaS in base alle esigenze specifiche.
Con SaaS, il fornitore aggiorna la soluzione e questa diventa disponibile per i propri clienti. I costi e lo sforzo associati agli aggiornamenti e alle nuove uscite sono inferiori rispetto al modello tradizionale, che di solito costringe ad acquistare un pacchetto di upgrade e installarlo (o a pagare servizi specializzati per aggiornare l'ambiente).
Le offerte SaaS sono facili da usare perché includono già best practice ed esempi integrati. Gli utenti possono realizzare dei proof-of-concept e testare in anticipo le funzionalità del software o una nuova caratteristica. Inoltre, si può avere più di un'istanza con versioni diverse e fare una migrazione fluida. Anche per ambienti di grandi dimensioni è possibile utilizzare le offerte SaaS per testare il software prima di acquistarlo.
IBM® Cloud ha abbracciato i vantaggi del SaaS e ha costruito un portfolio di oltre 100 applicazioni SaaS che risolvono bisogni critici per i nostri clienti. Esplora le applicazioni IBM SaaS per business e IT.
Scopri IBM API Connect con una prova gratuita o entra in contatto con i nostri esperti per discutere delle tue esigenze. Se vuoi ottimizzare la gestione delle API o desideri maggiori informazioni, siamo qui per supportare la tua trasformazione digitale.
Scopri il vero potenziale dei tuoi processi di integrazione con soluzioni basate sull'AI. Per iniziare, fissa un incontro con i nostri esperti o esplora la documentazione del prodotto.
Potenzia il tuo business con le soluzioni di messaggistica sicure e ad alte prestazioni di IBM MQ. Inizia la prova gratuita o entra in contatto con i nostri esperti per scoprire come IBM MQ può trasformare le tue operazioni.
Accedi a trasferimenti di file più rapidi e sicuri, di qualsiasi dimensione e a qualsiasi distanza. Prova subito IBM Aspera e semplifica i tuoi workflow di dati con un'efficienza ad alta velocità.
Trasforma il tuo business collegando facilmente app e dati. Inizia subito la prova gratuita e scopri come IBM App Connect può semplificare il percorso di integrazione.
L'automazione basata su AI aumenta l'agilità attraverso API, app, eventi, file e B2B/EDI.
Sblocca il potenziale aziendale con le soluzioni di integrazione di IBM, che collegano applicazioni e sistemi per accedere rapidamente e in modo sicuro ai dati d'importanza critica.
Sblocca nuove funzionalità e promuovi l'agilità aziendale con i servizi di consulenza cloud di IBM. Scopri come creare insieme soluzioni, accelerare la trasformazione digitale e ottimizzare le prestazioni attraverso strategie di hybrid cloud e collaborazioni con gli esperti.