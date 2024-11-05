La carenza di competenze è direttamente legata alla perdita finanziaria dovuta a violazioni dei dati

Secondo gli esperti di cybersecurity, il ruolo di specialista nella risposta agli incidenti è uno dei più critici per ridurre gli impatti delle violazioni. I rapporti IBM del 2020 e 2022 chiariscono che la capacità di rilevare, contenere e mitigare rapidamente le violazioni può ridurre radicalmente i costi, e questo è ancora vero oggi.

Sebbene un team di sicurezza completo con competenze diversificate resti lo scenario ideale per la maggior parte delle organizzazioni, per molte resta una soluzione difficile da realizzare.

Anche le competenze in materia di sicurezza del cloud sono sempre più apprezzate, dato che sempre più organizzazioni migrano i dati nel cloud.

Anche le forti competenze di codifica per lo sviluppo sicuro e l'automazione scarseggiano. La competenza negli strumenti di security information and event management (SIEM) e nelle tecniche di rilevamento delle minacce può migliorare significativamente i tempi di rilevamento e risposta.

Sebbene la competenza tecnica sia fondamentale, anche le soft skill sono sorprendentemente importanti. La soft skill numero uno, ovviamente, è la comunicazione. I professionisti della cybersecurity devono essere in grado di spiegare concetti di sicurezza complicati, processi e minacce a persone tecniche e non tecniche dell'organizzazione.

Negli scenari di risposta agli incidenti, mantenere la calma sotto pressione e prendere rapidamente decisioni valide può fare la differenza tra un incidente contenuto e una violazione dei dati in piena regola. Le capacità di risoluzione dei problemi sono altrettanto essenziali quando i team incontrano minacce sconosciute, richiedendo un pensiero creativo per sviluppare strategie di contenimento personalizzate.