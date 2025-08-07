Una volta che le fondamenta sono a posto con modelli veloci e adatti al business, pipeline modulari e pratiche di sviluppo responsabili, il passo logico successivo nel nuovo playbook è quello di rendere operativa l'AI attraverso gli agenti. Questa iniziativa è probabilmente un argomento di discussione attiva nella tua organizzazione ed è in questo che la teoria diventa un impatto misurabile.

Un agente AI è un "lavoratore" semiautonomo che verifica gli input, ragiona sui compiti e agisce, spesso collaborando con gli esseri umani e altri agenti. L'integrazione di questi agenti nei workflow aziendali comporta incrementi misurabili della produttività.



Queste sono le fasi del ciclo di vita: