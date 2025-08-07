Intelligenza artificiale

Sei cambiamenti strategici per costruire un'AI agentica con modelli piccoli, veloci e aperti

Due colleghi che parlano davanti a un laptop, in ufficio

Autori

Laura Langendorf

Laura Langendorf

Rogerio Gonçalves

AI/ML Ops Brand Content Strategist

Le vecchie regole dello sviluppo software aziendale (roadmap da sei a dodici mesi, infrastrutture upfront pesanti e release monolitici) non riescono a tenere il passo con il nostro mondo basato sull'AI di nuova generazione. È tempo di abbandonare le vecchie regole, reinventare il tuo approccio allo sviluppo e ripensare come costruisci le tue applicazioni, seguendo questi sei mantra:

1. Crea modelli adatti al business che offrano un ROI più rapido

Iniziamo dal cuore di ogni applicazione: il modello che la sostiene. Ma non tutti i problemi dell'AI richiedono un modello con centinaia di miliardi di parametri. I modelli piccoli e adattati al dominio spesso eguagliano o superano i modelli generici di grandi dimensioni su compiti specifici, offrendo un'accuratezza comparabile a una frazione del costo e un'inferenza più rapida. Concentrandosi sulla sintesi e sull'analisi del testo, sulla generazione del codice, sul controllo qualità dei documenti o su altri problemi ben definiti, i team di sviluppo possono:

  • Abbassare i costi di inferenza per query, rendendoli economicamente convenienti per grandi flotte di agenti
  • Ridurre la latenza a risposte inferiori al secondo è fondamentale per i workflow interattivi e i processi human-in-the-loop
  • Implementare in ambienti ibridi o edge per evitare le tariffe di uscita cloud preservando la sovranità e la conformità dei dati

Selezionare il modello giusto non significa perseguire il numero più alto di parametri, ma valutare il costo per uso, la latenza rispetto al valore e l'adattamento alle metriche del compito fin dal primo giorno.

2. Rendi le piattaforme agili e l'ecosistema aperto

Il successo della gen AI dipende da qualcosa di più della semplice scelta di un modello. Occorre selezionare il modello giusto per quel compito e circondarlo con gli strumenti, le piattaforme e le pratiche di sviluppo che trasformano l'AI in risultati aziendali reali. Gli sviluppatori e i loro manager dovrebbero promuovere investimenti in:

  • Modelli AI open-source che evitano il lock-in e favoriscono comunità di sviluppatori vivaci
  • Architetture microfactory, che coinvolgono piccoli team che assemblano e gestiscono pacchetti di modelli, modelli e best practice creati appositamente per ogni caso d'uso principale
  • Pipeline modulari, che consentono di concatenare modelli leggeri e regole aziendali come microservizio, consentendo iterazioni rapide, integrazione continua e rollback senza interruzioni

Questo approccio modulare e aperto condensa i programmi pilota in settimane anziché mesi, permettendo ai team di creare nuovi agenti in pochi minuti e liberando il potenziale trasformativo dell'AI generativa in tutta l'azienda.

3. Integra l'AI responsabile fin dalle fondamenta

Una vera AI responsabile non è un ripensamento, ma è integrata in ogni fase dello sviluppo. La creazione di queste applicazioni significa che gli sviluppatori devono concentrarsi costantemente su:

  1. Selezione dei modelli e trasparenza della formazione: scegli modelli formati su set di dati aperti e verificabili che siano in linea con i valori aziendali e i requisiti normativi.
  2. Rigore nell'ingegneria dei dati: monitora la discendenza, documenta le trasformazioni e mantieni pipeline chiare e spiegabili dai dati non elaborati all'output.
  3. Governance con coinvolgimento umano: integra punti di controllo di verifica e soglie di prestazioni che attivano avvisi o escalation, promuovendo conformità e qualità.

Standardizzando la governance alla fonte, i team di sviluppo possono contribuire a ridurre i pregiudizi, proteggere la privacy e promuovere la fiducia, gettando le basi per distribuzioni di AI generative sostenibili e scalabili.

4. Rendi operativa l'AI agentica attraverso un ciclo di vita completo

Una volta che le fondamenta sono a posto con modelli veloci e adatti al business, pipeline modulari e pratiche di sviluppo responsabili, il passo logico successivo nel nuovo playbook è quello di rendere operativa l'AI attraverso gli agenti. Questa iniziativa è probabilmente un argomento di discussione attiva nella tua organizzazione ed è in questo che la teoria diventa un impatto misurabile.

Un agente AI è un "lavoratore" semiautonomo che verifica gli input, ragiona sui compiti e agisce, spesso collaborando con gli esseri umani e altri agenti. L'integrazione di questi agenti nei workflow aziendali comporta incrementi misurabili della produttività.

Queste sono le fasi del ciclo di vita:

  1. Progettazione: definisci chiaramente i ruoli degli agenti (ad esempio, "estrattore di codice", "generatore di test", "analizzatore di conformità").
  2. Creare: assemblare pipeline di modelli specializzati e snelli e codifica regole di business per ogni fase.
  3. Implementazione: organizza gli agenti su una piattaforma centrale con monitoraggio, tracciabilità e accordi di livello di servizio.
  4. Operazioni e perfezionamento: raccogli i circuiti di feedback, riforma o riconfigura gli agenti e misura continuamente il ritorno sull'investimento (ROI).

5. Associa gli agenti ai modelli giusti per massimizzare il valore

La chiave per mettere gli agenti al lavoro su larga scala sta nell'abbinarli efficacemente a modelli veloci costruiti per il business, rendendo il ciclo di vita degli agenti non solo possibile, ma produttivo. Questo approccio richiede pratiche attente di progettazione, orchestrazione e misurazione che allineino i componenti tecnici con i risultati aziendali. Ecco come far sì che questa integrazione abbia successo:

  • Scegli il modello giusto: confronta i piccoli modelli su attività chiave (ad esempio, conversione da codice a testo, generazione SQL, estrazione di entità) e confronta la latenza e il costo per 1.000 token.
  • Crea fabbriche e orchestrazione: raggruppa gli agenti correlati in fabbriche dedicate per i casi d'uso principali (ad esempio, mainframe bancario, motore assicurativo).
  • Governa e monitora: fornisci una UI/API centrale per l'accesso agli agenti, e tieni traccia delle metriche di prestazione (latenza, errori), del versioning (ID agente) e dei checkpoint umani.
  • Misura il valore: definisci KPI chiari, come le ore di sviluppo risparmiate, i miglioramenti della qualità del codice e la riduzione dei costi, e usa una dashboard in tempo reale per monitorare il tempo necessario per modernizzare e saldare il debito tecnologico.

6. Scala rapidamente modelli di piccole dimensioni per generare un impatto aziendale

Quando un singolo modello veloce e compatto costa solo una piccola percentuale di un modello linguistico di grandi dimensioni, l'aggiunta di agenti supplementari diventa una spesa marginale. Questa economia di proliferazione significa:

  • Scalabilità rapida: decine, o addirittura centinaia, di agenti specializzati possono operare contemporaneamente senza sprecare i budget.
  • Controllo del raggio di esplosione (blast-radius): container leggeri e distribuzioni isolate da guasti assicurano che i guasti dei singoli agenti non provochino interruzioni a livello di sistema.
  • Ottimizzazione continua: le dashboard di monitoraggio tengono traccia dell'utilizzo di CPU/GPU, dell'uso delle inferenze per agente e dei KPI, alimentando continui perfezionamenti.

Le aziende che utilizzano questo vantaggio di scala possono passare più rapidamente dalla PoC alla produzione su scala aziendale. Questa iniziativa sblocca tutti i benefici dell'AI generativa in termini di produttività, dalla riduzione dei costi e dall'accelerazione del time-to-market al miglioramento della qualità, del processo decisionale e dell'efficienza del team.

Dai cambiamenti strategici alla trasformazione sostenibile

Abbracciare questi sei mantra non significa solo costruire un'AI migliore, ma anche rimodellare il modo in cui avviene l'innovazione e dove vive l'intelligenza all'interno dell'azienda.

Si passa dalla sperimentazione alla trasformazione. I cicli di sviluppo si estendono da mesi a settimane. Gli agenti AI si evolvono da prototipi promettenti a operatori critici per il business. E l'innovazione diventa prevedibile, non un valore anomalo, ma un processo ripetibile incorporato in ogni sprint di prodotto e decisione aziendale.

L'AI aziendale plasmerà la sua prossima frontiera attraverso:

  • Architetture componibili: componenti agili e riutilizzabili che consentono ai team di implementare e iterare rapidamente senza problemi.
  • Orchestrazione consapevole dei costi: i sistemi AI che monitorano automaticamente l'efficienza e ottimizzano dinamicamente le prestazioni, il budget e la conformità.
  • Intelligenza ibrida: collaborazione perfetta tra umani e agenti AI, con governance, trasparenza e fiducia al centro.
  • Modelli su larga scala adattati al settore: anziché LLM universali, le organizzazioni mettono in atto flotte di modelli specializzati in base al dominio, ottimizzati per le loro specifiche esigenze.

L'AI aziendale sta passando da un modello centralizzato a uno decentralizzato, da un modello massiccio a molti modelli di dimensioni adeguate, integrati in tutte le funzioni. Le organizzazioni vincenti non si limitano a creare modelli più intelligenti, ma costruiscono anche sistemi, team e strategie più intelligenti.

Adottando questi sei cambiamenti strategici, non ti limiti a modernizzare il tuo stack di sviluppo, bensì rendi la tua azienda a prova di futuro.

Risorse

Agenti: watsonx Developer Hub

Inizia a creare e distribuire agenti utilizzando watsonx.ai.
Rapporto Omdia sull'intelligenza potenziata: l'impatto degli agenti AI

Scopri come sbloccare il pieno potenziale della gen AI con gli agenti AI.

Guida all'acquisto degli agenti AI 2025

Immergiti in questa guida completa che analizza i principali casi d'uso, le funzionalità di base e i consigli dettagliati per aiutarti a scegliere le soluzioni giuste per la tua attività.
Tutorial InstructLab

Dai forma all'AI generativa contribuendo agli LLM in modo aperto e accessibile.
Community AI IBM

Unisciti alla community di architect e builder AI per imparare, condividere idee e interagire con gli altri.
Reinventa la produttività aziendale con agenti e assistenti AI

Esplora la differenza tra agenti e assistenti AI e scopri come possono essere un punto di svolta per la produttività aziendale.
Uno sguardo al 2024: innovazioni nel campo dei modelli, degli agenti, dell'hardware e dei prodotti AI

Il 2025 sarà l'anno degli agenti AI? Nell'episodio di oggi di Mixture of Experts, esaminiamo i modelli, gli agenti, l'hardware e le release dei prodotti AI con alcuni dei principali esperti del settore.

Come gli agenti AI reinventeranno la produttività

Scopri come utilizzare l'AI per aumentare la creatività e l'efficienza. Inizia ad adattarti a un futuro che implica la collaborazione a stretto contatto con gli agenti AI.
Soluzioni correlate
Sviluppo di agenti AI IBM 

Consenti agli sviluppatori di creare, distribuire e monitorare agenti AI con lo studio IBM watsonx.ai.

 Esplora watsonx.ai
Agenti e assistenti AI di IBM

Migliora la produttività con uno dei set di funzionalità più completi del settore che aiuta le aziende a creare, personalizzare e gestire agenti e assistenti AI. 

 Scopri gli agenti AI
IBM Granite

Ottieni un risparmio sui costi di oltre il 90% con i modelli più piccoli e aperti di Granite, progettati per l'efficienza degli sviluppatori. Questi modelli pensati per le imprese offrono prestazioni eccellenti rispetto ai benchmark di sicurezza e in un'ampia gamma di attività aziendali, dalla cybersecurity alla RAG.

 Esplora Granite
Prossimi passi

Automatizza i tuoi workflow complessi e migliora la produttività con uno dei set di funzionalità più completi del settore che aiuta le aziende a creare, personalizzare e gestire agenti e assistenti AI. 

 Esplora lo sviluppo di agenti watsonx.ai Scopri watsonx Orchestrate