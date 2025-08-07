Le vecchie regole dello sviluppo software aziendale (roadmap da sei a dodici mesi, infrastrutture upfront pesanti e release monolitici) non riescono a tenere il passo con il nostro mondo basato sull'AI di nuova generazione. È tempo di abbandonare le vecchie regole, reinventare il tuo approccio allo sviluppo e ripensare come costruisci le tue applicazioni, seguendo questi sei mantra:
Iniziamo dal cuore di ogni applicazione: il modello che la sostiene. Ma non tutti i problemi dell'AI richiedono un modello con centinaia di miliardi di parametri. I modelli piccoli e adattati al dominio spesso eguagliano o superano i modelli generici di grandi dimensioni su compiti specifici, offrendo un'accuratezza comparabile a una frazione del costo e un'inferenza più rapida. Concentrandosi sulla sintesi e sull'analisi del testo, sulla generazione del codice, sul controllo qualità dei documenti o su altri problemi ben definiti, i team di sviluppo possono:
Selezionare il modello giusto non significa perseguire il numero più alto di parametri, ma valutare il costo per uso, la latenza rispetto al valore e l'adattamento alle metriche del compito fin dal primo giorno.
Il successo della gen AI dipende da qualcosa di più della semplice scelta di un modello. Occorre selezionare il modello giusto per quel compito e circondarlo con gli strumenti, le piattaforme e le pratiche di sviluppo che trasformano l'AI in risultati aziendali reali. Gli sviluppatori e i loro manager dovrebbero promuovere investimenti in:
Questo approccio modulare e aperto condensa i programmi pilota in settimane anziché mesi, permettendo ai team di creare nuovi agenti in pochi minuti e liberando il potenziale trasformativo dell'AI generativa in tutta l'azienda.
Una vera AI responsabile non è un ripensamento, ma è integrata in ogni fase dello sviluppo. La creazione di queste applicazioni significa che gli sviluppatori devono concentrarsi costantemente su:
Standardizzando la governance alla fonte, i team di sviluppo possono contribuire a ridurre i pregiudizi, proteggere la privacy e promuovere la fiducia, gettando le basi per distribuzioni di AI generative sostenibili e scalabili.
Una volta che le fondamenta sono a posto con modelli veloci e adatti al business, pipeline modulari e pratiche di sviluppo responsabili, il passo logico successivo nel nuovo playbook è quello di rendere operativa l'AI attraverso gli agenti. Questa iniziativa è probabilmente un argomento di discussione attiva nella tua organizzazione ed è in questo che la teoria diventa un impatto misurabile.
Un agente AI è un "lavoratore" semiautonomo che verifica gli input, ragiona sui compiti e agisce, spesso collaborando con gli esseri umani e altri agenti. L'integrazione di questi agenti nei workflow aziendali comporta incrementi misurabili della produttività.
Queste sono le fasi del ciclo di vita:
La chiave per mettere gli agenti al lavoro su larga scala sta nell'abbinarli efficacemente a modelli veloci costruiti per il business, rendendo il ciclo di vita degli agenti non solo possibile, ma produttivo. Questo approccio richiede pratiche attente di progettazione, orchestrazione e misurazione che allineino i componenti tecnici con i risultati aziendali. Ecco come far sì che questa integrazione abbia successo:
Quando un singolo modello veloce e compatto costa solo una piccola percentuale di un modello linguistico di grandi dimensioni, l'aggiunta di agenti supplementari diventa una spesa marginale. Questa economia di proliferazione significa:
Le aziende che utilizzano questo vantaggio di scala possono passare più rapidamente dalla PoC alla produzione su scala aziendale. Questa iniziativa sblocca tutti i benefici dell'AI generativa in termini di produttività, dalla riduzione dei costi e dall'accelerazione del time-to-market al miglioramento della qualità, del processo decisionale e dell'efficienza del team.
Abbracciare questi sei mantra non significa solo costruire un'AI migliore, ma anche rimodellare il modo in cui avviene l'innovazione e dove vive l'intelligenza all'interno dell'azienda.
Si passa dalla sperimentazione alla trasformazione. I cicli di sviluppo si estendono da mesi a settimane. Gli agenti AI si evolvono da prototipi promettenti a operatori critici per il business. E l'innovazione diventa prevedibile, non un valore anomalo, ma un processo ripetibile incorporato in ogni sprint di prodotto e decisione aziendale.
L'AI aziendale plasmerà la sua prossima frontiera attraverso:
L'AI aziendale sta passando da un modello centralizzato a uno decentralizzato, da un modello massiccio a molti modelli di dimensioni adeguate, integrati in tutte le funzioni. Le organizzazioni vincenti non si limitano a creare modelli più intelligenti, ma costruiscono anche sistemi, team e strategie più intelligenti.
Adottando questi sei cambiamenti strategici, non ti limiti a modernizzare il tuo stack di sviluppo, bensì rendi la tua azienda a prova di futuro.
Scopri come sbloccare il pieno potenziale della gen AI con gli agenti AI.
Immergiti in questa guida completa che analizza i principali casi d'uso, le funzionalità di base e i consigli dettagliati per aiutarti a scegliere le soluzioni giuste per la tua attività.
Esplora la differenza tra agenti e assistenti AI e scopri come possono essere un punto di svolta per la produttività aziendale.
Il 2025 sarà l'anno degli agenti AI? Nell'episodio di oggi di Mixture of Experts, esaminiamo i modelli, gli agenti, l'hardware e le release dei prodotti AI con alcuni dei principali esperti del settore.
