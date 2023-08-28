Tag
SIEM e threat intelligence: rimani aggiornato sulle ultime minacce

Con il costo medio di una violazione dei dati che ha raggiunto un massimo storico di 4,45 milioni di dollari nel 2023, le organizzazioni si trovano ad affrontare una gamma sempre crescente di minacce alla cybersecurity. Queste minacce possono variare da attacchi ransomware a campagne di phishing e minacce interne, potenzialmente causando violazioni dei dati. Poiché i cybercriminali diventano sempre più sofisticati e le loro tattiche sempre più varie, è essenziale che le aziende adottino misure di sicurezza avanzate per proteggere i loro dati sensibili e le loro asset digitali. Due strumenti fondamentali nell'arsenale moderno della cybersecurity sono le soluzioni di Security Information and Event Management (SIEM) e threat intelligence. Sfruttando queste risorse, le organizzazioni possono rimanere aggiornate sulle minacce di tendenza e difendersi proattivamente da potenziali attacchi e avversari.

Comprendere SIEM e threat intelligence

Le soluzioni di Security Information and Event Management (SIEM) svolgono un ruolo fondamentale nel mantenere la postura di cybersecurity di un'organizzazione. Raccolgono e analizzano vaste quantità di dati relativi alla sicurezza provenienti da varie fonti all'interno dell'infrastruttura IT di un'organizzazione. I dati dei registri eventi di utenti, endpoint, applicazioni, origini dei dati, workload cloud e reti, nonché i dati provenienti da hardware e software di sicurezza quali firewall o software antivirus, vengono raccolti, correlati e analizzati in tempo reale. Centralizzando e correlando queste informazioni, le soluzioni SIEM possono fornire una visione completa dello stato di sicurezza di un'organizzazione.

La threat intelligence è costituita da dati e insight con conoscenze dettagliate sulle minacce di cybersecurity che prendono di mira un'organizzazione. Comporta la raccolta, l'analisi e la diffusione di informazioni sulle minacce attuali e potenziali alla cybersecurity. Queste informazioni possono includere gli indicatori di compromissione (IoC), tattiche, tecniche e le procedure (TTP) utilizzate dai criminali informatici e le vulnerabilità del software o dei sistemi. I team di threat intelligence monitorano costantemente varie fonti, inclusi forum, marketplace del dark web e campioni di malware, per fornire alle organizzazioni un'informazione quasi in tempo reale sulle minacce emergenti. Secondo una ricerca condotta da Gartner, l'utilizzo dell'intelligence sulle minacce può migliorare le funzionalità di rilevamento e risposta dei team di sicurezza aumentando la qualità degli allarmi, riducendo i tempi di indagine e aggiungendo copertura per gli ultimi attacchi e avversari.

La sinergia tra SIEM e threat intelligence

Le soluzioni SIEM sono costruite per eseguire il matching delle regole su dati di log provenienti da molte fonti. Con l'integrazione della threat intelligence, le soluzioni SIEM possono essere un passo avanti rispetto alle minacce e agli avvisi emergenti. Esplora alcuni benefici dell'incorporare threat intelligence all'interno di una piattaforma SIEM:

  1. Rilevamento delle minacce in tempo reale: l'integrazione dei feed di Threat Intelligence in una soluzione SIEM ne migliora le funzionalità. Incrociando i dati interni con le threat intelligence, le organizzazioni possono identificare modelli e anomalie che altrimenti potrebbero passare inosservati. Questo consente un rilevamento più rapido di vulnerabilità, nuovi ceppi di malware o attacchi mirati.
  2. Difesa proattiva: il rilevamento delle minacce è fondamentale per una cybersecurity efficace. Invece di reagire alle minacce dopo che hanno causato danni, le organizzazioni possono utilizzare SIEM e Threat Intelligence per identificare gli attori delle minacce che potrebbero già essere in agguato in un ambiente e contrastare gli attacchi prima che continuino. Rimanendo informati sulle tattiche e vulnerabilità in evoluzione, le organizzazioni possono adattare le loro tecniche di rilevamento delle minacce per individuare e contrastare le minacce prima che si materializzino.
  3. Risposta agli incidenti migliorata: quando si verifica un incidente di sicurezza, la potenza combinata di SIEM e threat intelligence è inestimabile. Le soluzioni SIEM forniscono una cronologia degli eventi che hanno portato alla violazione, mentre la threat intelligence fornisce insight sui TTP dell'attaccante e sugli IOC associati che possono accelerare l'indagine. Ciò agevola gli sforzi di risposta, contenimento e recupero degli incidenti.

In un panorama digitale caratterizzato da minacce in costante evoluzione, le organizzazioni devono rimanere vigili e adattive nelle loro strategie di cybersecurity. Le soluzioni SIEM e la threat intelligence sono strumenti vitali che forniscono gli insight necessari per rimanere all'avanguardia. Utilizzando il rilevamento in tempo reale, le funzionalità di difesa proattiva e la risposta avanzata agli incidenti abilitate da queste tecnologie, le aziende possono rafforzare le proprie difese e proteggere i propri dati sensibili dai pericoli onnipresenti del mondo informatico. Abbracciare SIEM e Threat Intelligence non è più un'opzione: è una necessità per qualsiasi organizzazione seria in materia di cybersecurity.

Autore

Joy Wang

Product Marketing Manager
