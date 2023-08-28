SIEM e threat intelligence: rimani aggiornato sulle ultime minacce

Con il costo medio di una violazione dei dati che ha raggiunto un massimo storico di 4,45 milioni di dollari nel 2023, le organizzazioni si trovano ad affrontare una gamma sempre crescente di minacce alla cybersecurity. Queste minacce possono variare da attacchi ransomware a campagne di phishing e minacce interne, potenzialmente causando violazioni dei dati. Poiché i cybercriminali diventano sempre più sofisticati e le loro tattiche sempre più varie, è essenziale che le aziende adottino misure di sicurezza avanzate per proteggere i loro dati sensibili e le loro asset digitali. Due strumenti fondamentali nell'arsenale moderno della cybersecurity sono le soluzioni di Security Information and Event Management (SIEM) e threat intelligence. Sfruttando queste risorse, le organizzazioni possono rimanere aggiornate sulle minacce di tendenza e difendersi proattivamente da potenziali attacchi e avversari.
Le soluzioni di Security Information and Event Management (SIEM) svolgono un ruolo fondamentale nel mantenere la postura di cybersecurity di un'organizzazione. Raccolgono e analizzano vaste quantità di dati relativi alla sicurezza provenienti da varie fonti all'interno dell'infrastruttura IT di un'organizzazione. I dati dei registri eventi di utenti, endpoint, applicazioni, origini dei dati, workload cloud e reti, nonché i dati provenienti da hardware e software di sicurezza quali firewall o software antivirus, vengono raccolti, correlati e analizzati in tempo reale. Centralizzando e correlando queste informazioni, le soluzioni SIEM possono fornire una visione completa dello stato di sicurezza di un'organizzazione.
La threat intelligence è costituita da dati e insight con conoscenze dettagliate sulle minacce di cybersecurity che prendono di mira un'organizzazione. Comporta la raccolta, l'analisi e la diffusione di informazioni sulle minacce attuali e potenziali alla cybersecurity. Queste informazioni possono includere gli indicatori di compromissione (IoC), tattiche, tecniche e le procedure (TTP) utilizzate dai criminali informatici e le vulnerabilità del software o dei sistemi. I team di threat intelligence monitorano costantemente varie fonti, inclusi forum, marketplace del dark web e campioni di malware, per fornire alle organizzazioni un'informazione quasi in tempo reale sulle minacce emergenti. Secondo una ricerca condotta da Gartner, l'utilizzo dell'intelligence sulle minacce può migliorare le funzionalità di rilevamento e risposta dei team di sicurezza aumentando la qualità degli allarmi, riducendo i tempi di indagine e aggiungendo copertura per gli ultimi attacchi e avversari.
Le soluzioni SIEM sono costruite per eseguire il matching delle regole su dati di log provenienti da molte fonti. Con l'integrazione della threat intelligence, le soluzioni SIEM possono essere un passo avanti rispetto alle minacce e agli avvisi emergenti. Esplora alcuni benefici dell'incorporare threat intelligence all'interno di una piattaforma SIEM:
In un panorama digitale caratterizzato da minacce in costante evoluzione, le organizzazioni devono rimanere vigili e adattive nelle loro strategie di cybersecurity. Le soluzioni SIEM e la threat intelligence sono strumenti vitali che forniscono gli insight necessari per rimanere all'avanguardia. Utilizzando il rilevamento in tempo reale, le funzionalità di difesa proattiva e la risposta avanzata agli incidenti abilitate da queste tecnologie, le aziende possono rafforzare le proprie difese e proteggere i propri dati sensibili dai pericoli onnipresenti del mondo informatico. Abbracciare SIEM e Threat Intelligence non è più un'opzione: è una necessità per qualsiasi organizzazione seria in materia di cybersecurity.
