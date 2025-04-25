L'AI generativa presenta alle imprese opportunità trasformative ma introduce anche rischi critici per la sicurezza che devono essere gestiti efficacemente. L'adozione di tecnologie basate sull'AI aumenta le preoccupazioni riguardo alla privacy dei dati, agli accessi non autorizzati, alle minacce avversarie e alle complessità della governance. Man mano che le organizzazioni integrano l'AI nei loro workflow, è necessario un approccio strutturato alla sicurezza per mitigare i rischi massimizzando il beneficio di AI.
Qui esaminiamo la sicurezza dell'AI da due punti di riferimento chiave:
Esplorando entrambi questi punti di riferimento, si fornisce una guida completa per ridurre al minimo i rischi di sicurezza delle piattaforme di AI generativa, sfruttando al contempo l'AI per rafforzare le difese di cybersecurity. Le organizzazioni dovrebbero adottare una strategia di sicurezza multilivello, allinearsi ai requisiti normativi e utilizzare l'automazione basata su AI per rimanere resilienti contro le minacce informatiche in evoluzione.
La rapida adozione dell'AI generativa comporta sia sfide di innovazione che di sicurezza che le organizzazioni non possono permettersi di trascurare. Comprendere la sicurezza dell'AI sia da una prospettiva difensiva (che migliora la sicurezza delle piattaforme di AI) sia offensiva (adottare l'AI per la cybersecurity) è fondamentale per diversi motivi:
Considerando queste prospettive, le organizzazioni possono sfruttare in modo sicuro il potere dell'AI mitigando i rischi, mantenendo la conformità e rafforzando la loro postura complessiva di cybersecurity.
Ridurre al minimo i rischi di sicurezza delle piattaforme di AI generativa, in particolare degli LLM, è essenziale per prevenire violazioni significative della sicurezza e proteggere la privacy, l'accuratezza e la legittimità dei contenuti generati. Basandosi sull'esperienza reale del lavoro di IBM con clienti in tutta Europa, sono stati identificati diversi rischi critici, insieme a contromisure per mitigare tali minacce:
Questi sei rischi critici per la sicurezza, insieme alle relative contromisure, costituiscono una parte fondamentale per migliorare la sicurezza delle piattaforme di AI generativa. Affrontando proattivamente queste problematiche, le organizzazioni possono contribuire a prevenire violazioni di dati, proteggere le informazioni sensibili e migliorare l'integrità e l'affidabilità complessive delle loro applicazioni di AI.
Le grandi imprese che sviluppano applicazioni di AI generativa spesso utilizzano servizi di LLM preconfezionati ospitati su piattaforme cloud come Microsoft Azure, IBM Cloud, Google Cloud e Amazon Web Services.
Dopo aver affrontato sei rischi critici per la sicurezza associati agli LLM, è fondamentale esaminare l'infrastruttura per individuare vulnerabilità. Un approccio proposto alla gestione del rischio dovrebbe includere la mappatura di eventuali rischi identificati come minacce e il collegamento a specifici controlli di sicurezza per misure preventive e detective su piattaforme cloud. Questo processo include l'elenco dei rischi, la mappatura rispetto alle minacce, la categorizzazione dei controlli in cinque domini di sicurezza e l'istituzione meccanismi di conformità, spesso automatizzati tramite servizi cloud. L'output finale è una matrice RACI che dettaglia le responsabilità del team nell'implementazione e nella validazione dei controlli di sicurezza.
Per governare efficacemente un programma di AI aziendale, i Chief Information Security Officer (CISOS) dovrebbero adottare cinque principi chiave:
· Gestire la conformità con le normative in evoluzione sull'AI
· Proteggere le piattaforme LLM gestite comprendendo il modello a responsabilità condivisa
· Definire ruoli chiari per gli stakeholder, come i team aziendali e i responsabili del trattamento dei dati
· Stabilire processi di gestione degli incidenti AI per affrontare le nuove minacce informatiche.
· Organizza campagne di consapevolezza per educare i dipendenti sull'uso responsabile degli strumenti di AI generativa, favorendo una cultura di sicurezza e collaborazione in tutta l'organizzazione
L'AI generativa sta rivoluzionando il panorama della cybersecurity offrendo strumenti avanzati per la difesa proattiva e la gestione delle vulnerabilità. Nonostante i timori che l'AI diventi pericolosa, in scia con il concetto di Skynet, possono sembrare esagerati, il potenziale dell'AI generativa di rimodellare la cybersecurity è innegabile.
L'AI generativa introduce nuove capacità che vanno oltre i metodi di difesa tradizionali. Migliora le simulazioni degli attacchi, automatizza le attività di sicurezza, genera dati di addestramento realistici e supporta la gestione delle vulnerabilità. Analizzando modelli di dati complessi e generando insight attuabili, l'AI generativa offre un'efficienza significativa nel combattere l'evoluzione delle minacce informatiche. Sebbene l'AI generativa possa contribuire a vari aspetti della cybersecurity, alcune aree chiave in cui svolge un ruolo significativo sono:
Ad esempio, le organizzazioni che operano in ambienti cloud possono utilizzare l'AI generativa per collegare vulnerabilità ai servizi, dando così priorità e assegnando compiti di correzione in modo più efficiente. Le capacità di apprendimento dinamico dell'AI generativa supportano anche l'adattamento continuo al panorama cloud in evoluzione, rendendola uno strumento indispensabile nella gestione delle vulnerabilità nelle applicazioni cloud-native. L'immagine qui sotto mostra come l'AI generativa possa trasformare la gestione delle vulnerabilità e i workflow di sicurezza.
Gen AI e workflow di sicurezza nella gestione delle vulnerabilità
L'AI generativa consente alle organizzazioni di migliorare i propri sforzi di cybersecurity semplificando i workflow, accelerando i tempi di risposta e migliorando la gestione delle vulnerabilità, in particolare in ambienti cloud complessi.
Dare priorità alla ricerca e allo sviluppo nell'AI per la cybersecurity è fondamentale per l'innovazione e la resilienza contro le minacce emergenti. Gli LLM si sono dimostrati utili nei processi decisionali e possono svolgere un ruolo anche nell'applicazione delle politiche. Comprendendo grandi quantità di dati, gli LLM potrebbero migliorare i meccanismi di cyberdifesa in tempo reale. Tuttavia, questo cambiamento deve essere affrontato con cautela, tenendo conto delle implicazioni etiche, normative e di privacy.
La collaborazione tra settori, governo e università è fondamentale per sbloccare il pieno potenziale dell'AI generativa nella cybersecurity. Questo approccio unificato può aiutare a proteggere gli asset digitale e promuovere un landscape sicuro. Mentre continuiamo a navigare nelle complessità dell'era digitale, abbracciare i progressi dell'AI generativa offre strade promettenti per rafforzare le capacità di difesa informatica e garantire un futuro più sicuro e resiliente.
Le best practice per migliorare la sicurezza dell'AI generativa si stanno evolvendo, e richiedono un approccio completo che copra autenticazione, privacy dei dati, difesa avversaria, conformità etica e monitoraggio continuo. La sicurezza deve essere vista in modo olistico, non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche con attenzione alle considerazioni etiche e alla conformità normativa. Con l'evoluzione del panorama delle minacce, le misure di cybersecurity devono adattarsi per proteggere efficacemente l'AI generativa e gli LLM dai rischi emergenti.