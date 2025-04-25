Dare priorità alla ricerca e allo sviluppo nell'AI per la cybersecurity è fondamentale per l'innovazione e la resilienza contro le minacce emergenti. Gli LLM si sono dimostrati utili nei processi decisionali e possono svolgere un ruolo anche nell'applicazione delle politiche. Comprendendo grandi quantità di dati, gli LLM potrebbero migliorare i meccanismi di cyberdifesa in tempo reale. Tuttavia, questo cambiamento deve essere affrontato con cautela, tenendo conto delle implicazioni etiche, normative e di privacy.

La collaborazione tra settori, governo e università è fondamentale per sbloccare il pieno potenziale dell'AI generativa nella cybersecurity. Questo approccio unificato può aiutare a proteggere gli asset digitale e promuovere un landscape sicuro. Mentre continuiamo a navigare nelle complessità dell'era digitale, abbracciare i progressi dell'AI generativa offre strade promettenti per rafforzare le capacità di difesa informatica e garantire un futuro più sicuro e resiliente.

Le best practice per migliorare la sicurezza dell'AI generativa si stanno evolvendo, e richiedono un approccio completo che copra autenticazione, privacy dei dati, difesa avversaria, conformità etica e monitoraggio continuo. La sicurezza deve essere vista in modo olistico, non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche con attenzione alle considerazioni etiche e alla conformità normativa. Con l'evoluzione del panorama delle minacce, le misure di cybersecurity devono adattarsi per proteggere efficacemente l'AI generativa e gli LLM dai rischi emergenti.

