La supervisione umana è il livello che rende reale la governance dell'AI. Ma solo quando è costruito per essere reale.



Considera ciò di cui un revisore umano ha bisogno per fornire una supervisione significativa dell'output di un'AI. Ai nostri colleghi richiediamo standard di affidabilità: credibilità, affidabilità, allineamento degli interessi e integrità nel tempo. Il settore dell'AI ha sviluppato un vocabolario specifico per proprietà equivalenti nei sistemi. Devono essere in grado di interrogare quattro aspetti:



• La trasparenza riguarda il modello: quali dati, quale metodologia e se quei metodi fossero le scelte convalidate giuste per questo caso d'uso?

• La spiegabilità riguarda l'output: non come funziona il modello in generale, ma perché ha prodotto questa decisione specifica per questa persona specifica.

• L'observability riguarda il comportamento dell'agente nel tempo: il sistema continua a funzionare correttamente al variare delle condizioni, all'evolversi dei dati e nell'interazione con altri sistemi?

• La robustezza contro gli attacchi è una questione di cybersecurity: qualcuno ha manomesso il modello dopo la tua ultima valutazione? Sta ancora operando entro i limiti della sua progettazione e del suo mandato originali?



La tua attuale architettura di AI consente a un revisore umano di accedere a qualcuno di questi elementi? Se il sistema è probabilistico e il revisore non ha visibilità sul data lineage, nessuna traccia del ragionamento e nessuna garanzia di coerenza, cosa sta esattamente revisionando?



La risposta, nella maggior parte delle implementazioni, è l'output. Sta revisionando un numero, una raccomandazione o un flag. Non sta revisionando il ragionamento. Non sta esaminando le prove. Non è, in alcun senso significativo, coinvolto nel processo.



Si ottengono più comportamenti di quelli che si misurano. Se il revisore umano viene valutato in base alla produttività piuttosto che alla qualità della supervisione, hai creato un semplice timbro di approvazione e l'hai chiamato governance.



Questa pratica è ciò che si intende per “riciclaggio della responsabilità”. Nel processo viene inserito un essere umano. La sua approvazione viene documentata. La casella relativa alla responsabilità viene spuntata. Ma le condizioni per una vera supervisione (trasparenza architettonica, formazione, autorità di arresto, meccanismo di feedback) non sono state stabilite.



La soluzione consiste nel costruire un'architettura che renda significativa la vera supervisione umana e nello scegliere persone con competenze specifiche nel settore, in grado di comprendere come questa AI venga utilizzata nel proprio ambiente. Successivamente, valutare tali persone in base ai criteri corretti.

