Quando un consiglio di amministrazione chiede al proprio CIO come sia strutturata la governance dell'AI, la risposta è solitamente un documento programmatico, un quadro etico o un elenco di principi. Raramente si tratta di uno standard di procurement. È proprio in questo divario che risiede il vero rischio.
L'implementazione di un sistema di AI è sempre una decisione critica. Eppure tale decisione viene presa da uno sviluppatore, a volte da un fornitore e raramente da qualcuno responsabile del risultato. La questione è: che tipo di AI stiamo utilizzando? Nella maggior parte delle aziende odierne, la risposta onesta è che spesso non lo sappiamo, e non disponiamo del linguaggio necessario per scoprirlo.
La scelta di un'architettura di AI non è una preferenza tecnica. È una decisione di governance calibrata sul rischio che influenza la verificabilità, la responsabilità e le conseguenze. Tale decisione determina non solo il comportamento del sistema, ma anche chi è responsabile dal punto di vista legale e operativo in caso di malfunzionamento.
Questo approccio deve cambiare. Il rischio del tuo caso d'uso deve determinare la forma di AI che implementi, e il tuo linguaggio di procurement deve riflettere questo principio.
Se oggi ci imbattessimo per caso in una qualsiasi conversazione sulla tecnologia aziendale, sentiremmo descrivere l'AI come se fosse un'unica categoria. Le organizzazioni parlano di “implementare l'AI”, “governare l'AI”, “verificare l'AI” — come se il termine indicasse una tecnologia uniforme con proprietà costanti. In realtà, non è così.
Il mercato dell'AI comprende attualmente almeno tre tipi di sistemi architetturalmente distinti, ciascuno con proprietà radicalmente diverse in termini di governance, spiegabilità e responsabilità:
• AI probabilistica: motori di riconoscimento statistico dei modelli (la maggior parte dei modelli linguistici di grandi dimensioni, l'AI generativa, la maggior parte del ML moderno). Lo stesso input può produrre un output diverso a seconda delle esecuzioni. La spiegabilità è parziale e dipende dal modello. L'attribuzione causale è difficile.
• AI probabilistica con orchestrazione del contesto (e controlli): i modelli probabilistici operano all'interno di fonti di dati definite e di una logica di instradamento basata su policy. È possibile controllare su cosa si basa il ragionamento del modello. Non è possibile garantire output identici in condizioni identiche.
• AI deterministica: sistemi governati dalla logica, basati su regole o guidati da ontologie. Ogni risultato può essere verificato rispetto a una logica definita.
Gli output sono coerenti e riproducibili, con una tracciabilità completa prevista dal progetto: quali dati, quali regole, perché quel risultato.
In pratica, la maggior parte delle implementazioni aziendali combina queste architetture: un modello probabilistico all'interno di un livello di instradamento deterministico con una pipeline di recupero dotata di meccanismi di controllo basati su policy.
L'obbligo di governance consiste nel sapere quali componenti operano in base a quali proprietà e nel sottoporre ciascun componente ai controlli richiesti dal proprio livello di rischio.
Le implicazioni di governance di questi tre tipi non sono equivalenti. Eppure, la maggior parte degli addetti al procurement dell'AI le tratta come se lo fossero. Quando un sistema può produrre due risposte diverse alla stessa domanda nelle stesse condizioni (ed entrambe possono essere messe in pratica) ciò segnala un problema. Non opera con il livello di rigore richiesto dalle decisioni ad alto rischio.
L'uso dell'AI probabilistica di per sé non è un fallimento della governance. Tuttavia, diventa un problema quando le organizzazioni la utilizzano senza tener conto del rischio del caso d'uso e poi tentano di adattare la governance a un sistema che non è stato progettato per supportarla.
La sequenza corretta è l'inverso. Inizia con una valutazione lucida del livello di rischio del caso d'uso. Iniziate con una valutazione lucida del livello di rischio del caso d'uso. Quindi specifica (nei tuoi requisiti, nei contratti e nella revisione dell'architettura) quale livello di spiegabilità, tracciabilità e responsabilità richiede quel livello. Infine, stabilisci la soluzione da selezionare di conseguenza.
La colonna dedicata all'architettura non è un suggerimento. È un requisito. Un caso d'uso ad alto rischio, che comporti decisioni con conseguenze significative sulle persone, un'elevata esposizione finanziaria o esiti difficili da invertire, richiede livelli deterministici di spiegabilità. Tali livelli possono essere raggiunti attraverso una progettazione deterministica o tramite controlli ibridi rigorosamente delimitati.
La supervisione umana è il livello che rende reale la governance dell'AI. Ma solo quando è costruito per essere reale.
Considera ciò di cui un revisore umano ha bisogno per fornire una supervisione significativa dell'output di un'AI. Ai nostri colleghi richiediamo standard di affidabilità: credibilità, affidabilità, allineamento degli interessi e integrità nel tempo. Il settore dell'AI ha sviluppato un vocabolario specifico per proprietà equivalenti nei sistemi. Devono essere in grado di interrogare quattro aspetti:
• La trasparenza riguarda il modello: quali dati, quale metodologia e se quei metodi fossero le scelte convalidate giuste per questo caso d'uso?
• La spiegabilità riguarda l'output: non come funziona il modello in generale, ma perché ha prodotto questa decisione specifica per questa persona specifica.
• L'observability riguarda il comportamento dell'agente nel tempo: il sistema continua a funzionare correttamente al variare delle condizioni, all'evolversi dei dati e nell'interazione con altri sistemi?
• La robustezza contro gli attacchi è una questione di cybersecurity: qualcuno ha manomesso il modello dopo la tua ultima valutazione? Sta ancora operando entro i limiti della sua progettazione e del suo mandato originali?
La tua attuale architettura di AI consente a un revisore umano di accedere a qualcuno di questi elementi? Se il sistema è probabilistico e il revisore non ha visibilità sul data lineage, nessuna traccia del ragionamento e nessuna garanzia di coerenza, cosa sta esattamente revisionando?
La risposta, nella maggior parte delle implementazioni, è l'output. Sta revisionando un numero, una raccomandazione o un flag. Non sta revisionando il ragionamento. Non sta esaminando le prove. Non è, in alcun senso significativo, coinvolto nel processo.
Si ottengono più comportamenti di quelli che si misurano. Se il revisore umano viene valutato in base alla produttività piuttosto che alla qualità della supervisione, hai creato un semplice timbro di approvazione e l'hai chiamato governance.
Questa pratica è ciò che si intende per “riciclaggio della responsabilità”. Nel processo viene inserito un essere umano. La sua approvazione viene documentata. La casella relativa alla responsabilità viene spuntata. Ma le condizioni per una vera supervisione (trasparenza architettonica, formazione, autorità di arresto, meccanismo di feedback) non sono state stabilite.
La soluzione consiste nel costruire un'architettura che renda significativa la vera supervisione umana e nello scegliere persone con competenze specifiche nel settore, in grado di comprendere come questa AI venga utilizzata nel proprio ambiente. Successivamente, valutare tali persone in base ai criteri corretti.
È nel linguaggio relativo al procurement e alla governance che la maggior parte delle organizzazioni fallisce, non nella comprensione della tecnologia. Le organizzazioni che riusciranno a gestire correttamente questo aspetto saranno quelle che definiranno il vocabolario (e le clausole contrattuali vincolanti) per specificare ciò di cui hanno bisogno dai sistemi di AI.
Quattro aspetti devono cambiare:
1. Richiedere la divulgazione dell'architettura in ogni procurement relativo all'AI. I fornitori dovrebbero essere tenuti a specificare se il loro sistema è probabilistico, deterministico o ibrido e quali sono le proprietà di spiegabilità di ciascun componente.
Devono inoltre consentire una validazione indipendente attraverso audit, test e monitoraggio continuo. “AI” non è una categoria sufficiente per una decisione di procurement. Lo è invece un “modello linguistico probabilistico con retrieval-augmented generation”.
2. Assegnare i casi d'uso a livelli di rischio prima di selezionare un'architettura. Non tutti i casi d'uso dell'AI richiedono un'architettura deterministica. Uno strumento di sintesi di contenuti a basso rischio ha requisiti diversi rispetto a un sistema di AI che prende decisioni di credito o effettua il triage delle cure ai pazienti.
La valutazione del rischio dovrebbe avvenire prima della selezione del fornitore, non dopo l'implementazione. E l'architettura richiesta, con le sue proprietà di spiegabilità e responsabilità, dovrebbe essere specificata nei requisiti, non lasciata alla discrezione del fornitore.
3. Rendere operativi i principi come requisiti funzionali e non funzionali, non come dichiarazioni di intenti. “Ci impegniamo per un'AI spiegabile” è una dichiarazione di intenti. “Al livello di vigilanza, il sistema deve fornire una traccia di audit completa per ogni output, inclusi i dati di origine con lineage e provenienza documentati, l'affidabilità convalidata dei test o dei ritest e i controlli che garantiscano che le spiegazioni siano collegate alla documentazione delle prove.”
Questa specifica rappresenta un requisito funzionale. La differenza è applicabile. Uno di questi requisiti deve essere inserito in un contratto. L'altro va inserito in un comunicato stampa.
4. Stabilire linee di riferimento dei risultati prima dell'implementazione. Non è possibile valutare se un sistema di AI stia causando danni a meno che non si stabilisca una linea di riferimento prima di implementarlo. Senza dati sugli output precedenti all'implementazione, è possibile osservare i risultati ma non attribuirne le variazioni: non si ha modo di distinguere l'effetto del sistema da ciò che sarebbe accaduto comunque.
Ogni implementazione di AI dovrebbe richiedere una linea di base documentata dei risultati su cui è destinata a influire, rispetto alla quale le prestazioni post-implementazione vengano continuamente misurate. Laddove non esista una linea di base, crearne una è un prerequisito, non un compito successivo.
Questi non sono standard a cui aspirare. Sono già legge o linee guida vincolanti in diverse giurisdizioni operative. L'EU AI Act (articolo 9) richiede che i sistemi di AI ad alto rischio dispongano di un sistema documentato di gestione dei rischi, comprese misure di supervisione umana e requisiti di accuratezza, prima dell'implementazione.
Negli Stati Uniti, le linee guida federali per le assunzioni nel settore dell'AI sono state ritirate nel gennaio 2025. Gli obblighi sottostanti ai sensi del Titolo VII e dell'ADA rimangono applicabili, e la responsabilità dei datori di lavoro per i risultati discriminatori dell'AI è attualmente oggetto di contenzioso dinanzi ai tribunali federali. Le linee guida SR 11-7 della Federal Reserve sui rischi dei modelli impongono obblighi di convalida e governance continui sui modelli di AI utilizzati nelle decisioni relative ai servizi finanziari.
Le organizzazioni che operano in queste giurisdizioni non stanno scegliendo se governare l'AI in modo rigoroso. Stanno scegliendo se farlo in modo proattivo o in risposta a un provvedimento esecutivo.
Una governance dell'AI che esiste solo nei documenti programmatici rimane un'aspirazione. La vera governance è integrata nell'architettura che viene acquistata, implementata e misurata.
La maggior parte delle organizzazioni dispone di una politica etica in materia di AI. Molto meno numerose sono quelle che dispongono di sistemi di AI in grado di adempiere agli obblighi di responsabilità che si sono assunte nei confronti dei propri clienti, delle autorità di regolamentazione e delle persone maggiormente interessate da tali decisioni.
Il rischio dovrebbe guidare la progettazione dell'architettura. L'architettura dovrebbe essere integrata nei requisiti. I requisiti dovrebbero avere valore contrattuale vincolante.
Le organizzazioni che saranno all'avanguardia nella governance dell'AI nei prossimi cinque anni non sono quelle con i quadri etici più sofisticati. Sono quelle che hanno tradotto tali quadri nel linguaggio del procurement, dell'architettura e della misurazione, e hanno fatto in modo che i propri fornitori li rispettassero.
Questo lavoro inizia con l'imparare a porre la domanda giusta: non “abbiamo una governance dell'AI?”, bensì “la nostra architettura di AI supporta la responsabilità che abbiamo promesso?”