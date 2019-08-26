Rivoluzionare la supply chain dei rifiuti: blockchain per il bene sociale

Da Plastic Bank che trasforma i rifiuti plastici in una valuta preziosa a Twiga Foods che aumenta l'accessibilità al microfinanziamento per i piccoli agricoltori, IBM sta lavorando per applicare la blockchain e raggiungere alcuni degli obiettivi di sviluppo sostenibile più critici delle Nazioni Unite. La quantità di rifiuti è in costante aumento e il suo riciclaggio sta diventando un enorme problema ambientale, rendendo il settore della gestione dei rifiuti ben posizionato per la trasformazione blockchain.
La blockchain non può ridurre la quantità enorme di rifiuti che gli americani producono ogni giorno, tuttavia un sistema che utilizzi l'identificazione a radiofrequenza e i codici QR sui sacchi della spazzatura o sugli oggetti e materiali da riciclare inviati alle discariche potrebbe rendere il processo più semplice e trasparente. La Tecnologia potrebbe essere utilizzata per collegare le aziende di riciclaggio ad altre alternative di lavorazione invece che alle discariche e potrebbe creare la trasparenza e la responsabilità necessarie che gli americani desiderano dalla gestione dei rifiuti.
La gestione dei rifiuti è in condizioni critiche, soprattutto negli Stati Uniti, dove gli americani inviano ogni giorno con 728.000 tonnellate di rifiuti alle discariche. Prima del 2018, la Cina processava almeno metà delle esportazioni mondiali di plastica, carta e metalli, ma recentemente ha reso le proprie normative più severe, eliminando 24 categorie di rifiuti solidi, come la plastica di scarto e la carta mista. I divieti includono una tolleranza ridotta per i materiali contaminati, uno standard rigoroso che molti americani non sono in grado di rispettare. A causa dei divieti, i materiali riciclabili stanno sommergendo le aziende di riciclaggio americane, costrette a rispedire alle discariche ciò che non possono gestire.
La frustrazione che ne deriva sta portando a quello che viene definito il "riciclo aspirazionale", ovvero la selezione accurata dei materiali destinati al riciclaggio, basata sulla convinzione che vengano riutilizzati, anche quando finiscono comunque in discarica. Forse ai vissuto questa esperienza in prima persona, in qualità di diligente ambientalista che in ufficio ricicla le tazze del caffè, oppure come studente che getta le scatole della pizza nel bidone della carta del dormitorio. La paura di non fare la differenza è condivisa da molti e c'è il pericolo reale che una crescente paura collettiva possa portare il pubblico a smettere del tutto il riciclo, il che significa che sarebbe più difficile far ricominciare te e gli altri in futuro, una volta risolti i problemi.
Le applicazioni blockchain potrebbero rappresentare la soluzione, poiché collegano le aziende di riciclaggio ad altre alternative di lavorazione diverse dalle discariche. Quando un'azienda ha una quantità in eccesso di materiali riciclabili, potrebbe contattare la rete blockchain per individuare un altro membro in grado di processare i materiali rimanenti, anziché deviarli alla discarica. Creando un mezzo di comunicazione più efficiente, la blockchain potrebbe collegare le aziende di riciclaggio per bilanciare la quantità di materiali.
Si ha attualmente la sensazione che il sistema di gestione dei rifiuti, da parte di consumatori e aziende, manchi di un senso di responsabilità, il che porta alla frustrazione delle iniziative di riciclo. Attualmente non esiste alcun sistema di transazione digitale che faccia assumere alle aziende o agli individui la responsabilità dei rifiuti che hanno prodotto e delle opportunità di riciclaggio perse. Unendo produttori, consumatori e operatori di gestione dei rifiuti in una rete, la blockchain potrebbe creare una visione della supply chain accessibile e visibile. La blockchain aggiunge valore sia al consumatore che all'azienda, dimostrando l'impatto individuale di ogni membro della rete.
Nonostante la convinzione tradizionale secondo cui la responsabilità di ridurre i materiali in discarica dovrebbe ricadere sul produttore dei beni di consumo confezionati, la blockchain andrebbe a creare un livello di responsabilità in ogni fase del ciclo di vita del riciclo. La blockchain, con la sua natura decentralizzata e a prova di manomissione, è un sistema ottimale di monitoraggio per il ciclo di vita di un prodotto, come già dimostrato in diversi settori. Se potesse estendersi a tutto il processo di riciclaggio, potremmo aumentare la responsabilità in ogni fase, anziché imporre l'onere solo al produttore.
L'uso di una blockchain di consorzio creerebbe una piattaforma per le organizzazioni di gestione dei rifiuti e riciclaggio dove condividere apertamente i propri dati, disponendo di un registro a prova di manomissione contenente le informazioni su dove effettivamente sono andati i rifiuti e quale quantità è stata riciclata. Queste informazioni inconfutabili attribuirebbero la responsabilità a ogni membro della filiera anziché solo al produttore, come avviene tradizionalmente, garantendo un processo di riciclo più efficace.
Gran parte della tecnologia che utilizziamo ogni giorno, come il nostro smartphone, contiene minerali come litio e cobalto che devono essere smaltiti in modo responsabile; tuttavia, i consumatori vendono i loro vecchi smartphone a qualcun altro oppure li gettano in discarica. Questi vecchi prodotti hanno un valore sorprendente: con la giusta rete di partner, i consumatori potrebbero trovare modi utili per riciclare i propri rifiuti elettronici.
Ad esempio, gli smartphone che contengono minerali rari come il cobalto potrebbero essere riutilizzati per realizzare nuovi prodotti, anziché estrarli ulteriormente o reperirli in aree in cui sussiste un rischio ambientale o sociale. Un problema principale dei rifiuti elettronici è che i consumatori semplicemente non sanno se, o dove, la loro tecnologia possa essere riciclata. Di conseguenza, solo il 20 percento dei rifiuti elettronici generati viene registrato come raccolto o riciclato. Con una rete blockchain, i produttori potrebbero rispondere più facilmente alle offerte dei consumatori che desiderano riciclare i propri prodotti, accedendo ai minerali in modo più efficiente rispetto all'estrazione dalla loro fonte originale.
Alla luce di tutte queste sfide, ci sono organizzazioni attualmente coinvolte nella lotta all'epidemia di rifiuti attraverso soluzioni blockchain che stanno gettando le basi per applicazioni blockchain scalabili, in grado di ridurre la quantità di rifiuti a livello globale. L'obiettivo è quello di utilizzare la blockchain per incentivare un migliore riciclaggio e una migliore differenziazione dei rifiuti.
Agora Tech Lab abbina le iniziative politiche alla tecnologia blockchain, lavorando con la città di Rotterdam nei Paesi Bassi per registrare le transazioni relative alla gestione dei rifiuti e integrare i sistemi IoT al fine di creare un sistema di gestione dei rifiuti completamente monitorato e basato sulla blockchain. I loro token digitali premiano il riciclo e possono essere riscattati per i servizi pubblici, al fine di migliorare sia i tassi di riciclaggio sia i legami con la comunità. Swachhcoin combina la tecnologia blockchain con i big data e i dispositivi IoT per premiare la raccolta differenziata dei rifiuti: agiscono come sviluppatori tecnologici per rendere il sistema di gestione dei rifiuti il più efficiente e capace possibile di affrontare la crisi dei rifiuti.
Altre organizzazioni creano soluzioni che aumentano la visibilità e la trasparenza del ciclo di vita dei rifiuti, dal produttore alla discarica. Arep, una filiale di SCNF in Francia, ha utilizzato la blockchain per tracciare ogni bidone delle stazioni, aggiornando continuamente la quantità di ogni tipo di rifiuti, chi li ha raccolti e come si spostano. Ciò consente ai responsabili delle stazioni di ottimizzare la selezione dei diversi flussi di rifiuti. Il Ministero delle Infrastrutture olandese è un modello da seguire per altre agenzie governative che desiderano migliorare i propri processi di gestione dei rifiuti. L'agenzia utilizza la blockchain per migliorare la trasparenza sui rifiuti in transito per il settore della gestione dei rifiuti, sviluppando una soluzione personalizzata per tracciare i rifiuti dal produttore alla discarica.
La blockchain semplifica la supply chain e crea un sistema più efficiente, trasparente e affidabile per una miriade di tipologie di transazioni. Con l'applicazione di questa tecnologia di convalida e tracciamento alla gestione dei rifiuti, potremmo vedere un sistema con maggiore responsabilità per il consumatore, l'azienda e l'intero settore della gestione dei rifiuti. Grazie a questo sistema, il bicchiere da caffè o la scatola della pizza che buttiamo nel bidone della raccolta differenziata potrebbero davvero rendere il mondo più pulito e sostenibile.
