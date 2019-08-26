Rivoluzionare la supply chain dei rifiuti: blockchain per il bene sociale

La gestione dei rifiuti è in condizioni critiche, soprattutto negli Stati Uniti, dove gli americani inviano ogni giorno con 728.000 tonnellate di rifiuti alle discariche. Prima del 2018, la Cina processava almeno metà delle esportazioni mondiali di plastica, carta e metalli, ma recentemente ha reso le proprie normative più severe, eliminando 24 categorie di rifiuti solidi, come la plastica di scarto e la carta mista. I divieti includono una tolleranza ridotta per i materiali contaminati, uno standard rigoroso che molti americani non sono in grado di rispettare. A causa dei divieti, i materiali riciclabili stanno sommergendo le aziende di riciclaggio americane, costrette a rispedire alle discariche ciò che non possono gestire.

La frustrazione che ne deriva sta portando a quello che viene definito il "riciclo aspirazionale", ovvero la selezione accurata dei materiali destinati al riciclaggio, basata sulla convinzione che vengano riutilizzati, anche quando finiscono comunque in discarica. Forse ai vissuto questa esperienza in prima persona, in qualità di diligente ambientalista che in ufficio ricicla le tazze del caffè, oppure come studente che getta le scatole della pizza nel bidone della carta del dormitorio. La paura di non fare la differenza è condivisa da molti e c'è il pericolo reale che una crescente paura collettiva possa portare il pubblico a smettere del tutto il riciclo, il che significa che sarebbe più difficile far ricominciare te e gli altri in futuro, una volta risolti i problemi.

Le applicazioni blockchain potrebbero rappresentare la soluzione, poiché collegano le aziende di riciclaggio ad altre alternative di lavorazione diverse dalle discariche. Quando un'azienda ha una quantità in eccesso di materiali riciclabili, potrebbe contattare la rete blockchain per individuare un altro membro in grado di processare i materiali rimanenti, anziché deviarli alla discarica. Creando un mezzo di comunicazione più efficiente, la blockchain potrebbe collegare le aziende di riciclaggio per bilanciare la quantità di materiali.