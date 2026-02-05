Come i leader finanziari possono fermare la perdita di entrate integrando gli strumenti finanziari

Quando i sistemi non si sincronizzano, il tuo team passa ore a riconciliare i dati invece di analizzarli. Cerca informazioni su più piattaforme, mette insieme fogli di calcolo e gestisce passaggi di consegne che introducono errori e ritardi. I risultati? Capacità esaurita, aumento del rischio operativo e mancanza di insight quando la leadership ne ha più bisogno.

Questo tipo di situazione è comune in molte organizzazioni. I dati isolati e i processi manuali sono ormai la norma nel settore finanziario: una realtà che alimenta la sfiducia nei numeri e rallenta le decisioni. Infatti, quasi il 40% dei CFO afferma di non fidarsi completamente dei propri dati finanziari, il che sottolinea come la frammentazione mini la fiducia ai vertici.