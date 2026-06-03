Il ritmo con cui si manifesta il rischio è cambiato. Come ha recentemente sottolineato Mark Hughes, Managing Partner per IBM Consulting® Cybersecurity Services, la cybersecurity è stata concepita per un'epoca diversa, originariamente caratterizzata da minacce guidate dall'uomo che operavano alla velocità umana. Quelle fondamenta sono ora messe alla prova in modi che gli architetti originari della sicurezza aziendale non avrebbero mai previsto.
Le aziende hanno dedicato decenni a perfezionare valutazioni di sicurezza progettate per minacce di origine umana. Questi framework erano basati su un comportamento ostile prevedibile, radicato nel modo in cui le persone pensano, sondano e sfruttano le vulnerabilità. Ma i criminali informatici di oggi non sono più esclusivamente umani e non operano più entro i limiti umani. Il landscape delle minacce si è modificato radicalmente e i nostri metodi di valutazione della preparazione devono cambiare di conseguenza.
I modelli AI di una Frontier Firm pensano, vedono e operano in modo diverso. Di conseguenza, gli approcci obsoleti alla valutazione della preparazione stanno diventando essi stessi una fonte di rischio, creando incertezze anziché riducendo l'esposizione.
È ora di evolvere il modo in cui gestiamo e valutiamo la preparazione aziendale.
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Le valutazioni di sicurezza tradizionali partono dal presupposto che i criminali informatici operino in modo lineare e manuale. Valutano i livelli di patch, le vulnerabilità di configurazione e la maturità dei processi in base a quel paradigma, che richiede a questi avversari tempo e sforzi significativi per eseguire un attacco.
Ma i modelli delle Frontier Firm non gestiscono l'esplorazione come fanno gli esseri umani. Sono in grado di acquisire patrimoni IT vasti e complessi, mappare le relazioni, analizzare le incongruenze delle policy e identificare vulnerabilità composte difficili da individuare per gli analisti umani. Operano simultaneamente su più domini, correlando segnali che nelle valutazioni convenzionali rimarrebbero tipicamente scollegati.
Questo sviluppo porta a un divario sempre più ampio: le aziende si valutano attraverso una prospettiva umana, mentre gli avversari le analizzano tramite un modello che opera alla velocità e su scala delle macchine. Le organizzazioni potrebbero ritenersi sicure sulla base delle metriche di sicurezza tradizionali. Tuttavia, nella realtà, a causa della visibilità limitata, risultano altamente esposte se valutate dal punto di vista di un criminale informatico basato sull'AI.
Con l'avvento degli attacchi basati su agenti, ciò che conta di più non è solo quali vulnerabilità esistono, ma come vengono percepite dai sistemi dotati di intelligenza artificiale. I modelli più avanzati sono in grado di:
Questa situazione non è ipotetica. I criminali informatici stanno già sfruttando queste funzionalità.
Se le organizzazioni vogliono rimanere un passo avanti, devono adottare valutazioni progettate per questa nuova realtà.
La nuova valutazione di cybersecurity di IBM per le minacce legate ai modelli AI più avanzati, AI Cyber Resilience, è un esempio della direzione che sta prendendo il settore. La sua attenzione alla visibilità approfondita, alle vulnerabilità specifiche dell'AI, alla mitigazione prioritaria e alla quantificazione del rischio aziendale riflette un cambiamento di filosofia più ampio.
L'obiettivo non è solo misurare il rischio in termini statici, ma quantificarlo continuamente attraverso la lente di un avversario autonomo, fornendo intelligence dinamica e in tempo reale sul rischio che consenta un processo decisionale veramente informato. Ciò significa passare da valutazioni periodiche a insight continui, in cui le organizzazioni possano comprendere non solo cosa è vulnerabile, ma cosa è sfruttabile in quel preciso momento e cosa ciò comporti in un contesto aziendale.
Ed è proprio questa la mentalità di leadership di cui le aziende hanno bisogno ora: la preparazione sta passando da un approccio reattivo a uno architettonico. Dalla gestione delle vulnerabilità alla comprensione dell'esposizione sistemica e di cosa essa comporti per l'azienda. Dai cicli di patch alla resilienza consapevole delle macchine.
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