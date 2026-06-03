Il ritmo con cui si manifesta il rischio è cambiato. Come ha recentemente sottolineato Mark Hughes, Managing Partner per IBM Consulting® Cybersecurity Services, la cybersecurity è stata concepita per un'epoca diversa, originariamente caratterizzata da minacce guidate dall'uomo che operavano alla velocità umana. Quelle fondamenta sono ora messe alla prova in modi che gli architetti originari della sicurezza aziendale non avrebbero mai previsto.

Le aziende hanno dedicato decenni a perfezionare valutazioni di sicurezza progettate per minacce di origine umana. Questi framework erano basati su un comportamento ostile prevedibile, radicato nel modo in cui le persone pensano, sondano e sfruttano le vulnerabilità. Ma i criminali informatici di oggi non sono più esclusivamente umani e non operano più entro i limiti umani. Il landscape delle minacce si è modificato radicalmente e i nostri metodi di valutazione della preparazione devono cambiare di conseguenza.

I modelli AI di una Frontier Firm pensano, vedono e operano in modo diverso. Di conseguenza, gli approcci obsoleti alla valutazione della preparazione stanno diventando essi stessi una fonte di rischio, creando incertezze anziché riducendo l'esposizione.

È ora di evolvere il modo in cui gestiamo e valutiamo la preparazione aziendale.