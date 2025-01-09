In quanto retailer, entrare nel 2025 è come aprire la porta a un nuovo capitolo. L'anno scorso ci sono stati alti e bassi, ma ora sei pronto per un nuovo inizio. Quando apri le porte del tuo negozio, vedi che gli scaffali sono pieni e le luci accese, ma qualcosa nell'aria sembra diverso.
Quest'anno non vuoi solo fare le cose per inerzia: vuoi avere successo! È il momento che la tua attività faccia un passo in più. È tempo di riflettere su ciò che ha funzionato, imparare da ciò che non ha funzionato e stabilire propositi che porteranno a un successo duraturo.
Per i retailer, la tranquillità deriva dal superamento delle complessità della gestione dell'inventario. Deve trovare il giusto equilibrio tra la riduzione al minimo degli sprechi, l'adeguamento delle scorte alla domanda e il mantenimento degli scaffali pieni ma non sovraccarichi.
I rivenditori di generi alimentari, ad esempio, devono gestire più canali, tra cui in memorizzare, la distribuzione online, il marketplace e l'adempimento logistico di terze parti. Questa gestione aiuta a evitare che gli acquirenti occasionali competano con i servizi di consegna online per lo stesso inventario limitato, il che può portare ad articoli esauriti e scaffali vuoti.
Tuttavia, il 45% degli acquirenti online scopre che le loro selezioni sono esaurite, il che costa ai droghieri quasi 8% di entrate. Inoltre, il 52% dei dirigenti intervistati ha dichiarato che gli alimenti freschi sono particolarmente vulnerabili al deterioramento e alle consegne tardive, con conseguenti perdite annuali pari a 18,2 miliardi di dollari.
L'AI può aiutare fornendo insight più chiari sulle lacune di inventario e guidando strategie più intelligenti di riduzione degli sprechi, in particolare utilizzando scorte di sicurezza intelligenti per gestire i livelli di inventario con segnali di domanda in tempo reale.
I rivenditori hanno bisogno di sistemi che gestiscano le complessità della supply chain, offrano inventory visibility in tempo reale e semplifichino il rifornimento. Utilizzando strumenti basati su AI e una pianificazione collaborativa, puoi garantire una gestione tempestiva ed efficiente delle scorte. E dormirai meglio la notte sapendo che stai rifornindo gli scaffali per i clienti, riducendo al minimo gli sprechi.
Inizia il nuovo anno adottando strumenti e strategie che ti aiutino a semplificare la gestione dei resi e a trasformare un processo gravoso in un sistema snello ed efficiente. I rivenditori spesso faticano a gestire il peso finanziario e ambientale dei resi, ma adottando un approccio circolare possono trasformare queste sfide in opportunità sia per la sostenibilità che per il profitto.
I resi comportano notevoli costi finanziari e ambientali. Si stima che il settore retail potrebbe risparmiare 125 miliardi di dollari all'anno concentrandosi sulla riduzione dei resi. Oltre 4 miliardi di tonnellate di prodotti statunitensi restituiti sono finite nelle discariche nel 2022, e 24 milioni di tonnellate metriche di emissioni diCO2 sono state rilasciate dal trasporto di tali beni.
I rivenditori possono trarre vantaggio da funzionalità avanzate che danno priorità alla spedizione degli articoli in rimanenza rispetto al prelievo dalle scorte di magazzino. Rimettendo in circolo gli articoli restituiti e proponendo sconti per questa merce, i rivenditori possono ridurre gli sprechi, tagliare i costi della logistica inversa ed evitare che i prodotti finiscano in discarica.
L'AI può anche ottimizzare la posizione del reso basandosi sulla previsione della probabilità di resi, così che gli articoli restituiti possano essere rapidamente riforniti al minor costo possibile e rivenduti con margine redditizio. Questo approccio accelera inoltre il ricircolo delle merci urgenti e ottimizza la gestione delle rimanenze di inventario.
In questo nuovo anno, concentrati sulla connessione genuina come base del successo del tuo servizio clienti. Il sorriso di un commesso di negozio e la voce di un operatore di call center possono creare un'esperienza più positiva attraverso la potenza della connessione umana.
Per i rivenditori, il servizio clienti significa molto di più che rispondere alle domande. Si tratta di migliorare i tempi di risposta, migliorare la precisione e fornire agli agenti del call center gli insight e gli strumenti di cui hanno bisogno per interagire con i clienti a livello personale. Ciò contribuisce a trasformare ogni interazione in una relazione duratura. E queste relazioni durature sono fondamentali perché il 93% dei clienti è propenso a ripetere gli acquisti dopo aver ricevuto un servizio clienti eccellente.
Con l'AI generativa al lavoro accanto agli agenti umani, i rivenditori hanno l'opportunità unica di creare un'esperienza dinamica e personalizzata che ridefinisce il coinvolgimento dei clienti. Secondo IBM IBV, il 65% dei leader del servizio clienti si aspetta che l'AI generativa aumenti la soddisfazione del cliente.
Integrando l'AI generativa con i dati aziendali, i rivenditori possono semplificare le operazioni, ridurre i tempi di formazione degli agenti e velocizzare le risoluzioni delle richieste di ordini.
Ad esempio, un call center che utilizza un AI può verificare istantaneamente se un coupon può essere applicato retroattivamente a un ordine e applicarlo automaticamente senza interventi manuali. In definitiva, è la perfetta fusione di tecnologia all'avanguardia e tocco umano che fidelizza i clienti e favorisce il successo aziendale a lungo termine.
Dai priorità al risparmio quest'anno con strumenti di IA che ottimizzano la tua soddisfazione per ridurre i costi e massimizzare l'efficienza. Per i rivenditori che vogliono aumentare la redditività, questo è l'anno giusto per ridurre i costosi sconti di fine stagione, evitare vendite mancate dovute a esaurimenti di scorte e ottimizzare la consegna per velocità e margini.
Questa strategia è particolarmente critico perché, anche se le vendite possono crescere, i margini di profitto non necessariamente seguono la stessa tendenza. Uno studio recente condotto su 50 rivenditori pubblici statunitensi ha rivelato che tra il 2012 e il 2022 la redditività è scesa dal 13,8% all'8,3%, mentre le vendite online sono cresciute dal 9,4% al 25,6%.
Utilizzando promesse e soddisfazioni basate sull'AI, i rivenditori possono analizzare gli scenari di inventario attraverso la lente della redditività, permettendo loro di bilanciare strategicamente fattori costosi come sconti e stockouts con la consegna puntuale.
Infatti, il 57% dei dirigenti retail ha riferito che l'AI ha guidato sia un aumento annuo dei ricavi sia una diminuzione dei costi operativi di oltre il 15%. Questo significa che i rivenditori che adottano strumenti AI possono risparmiare di più, gestire meglio i livelli di inventario e pianificare un futuro redditizio.
Il 2025 è l'anno in cui intraprendere una nuova avventura rivoluzionando la logistica retail della tua attività. Per rimanere competitivi, i rivenditori devono abbracciare l'innovazione e adattare la loro strategia alle aspettative dei clienti.
L'urgenza di una consegna più rapida non è mai stata così grande, poiché i clienti richiedono un servizio più rapido e comodo che mai. Oltre il 68% degli acquirenti online cita le finestre di consegna più brevi come fattore determinante per effettuare un ordine online.
Una consegna più ecologica è anche una priorità per molti consumatori. Infatti, il 69% dei consumatori ha dichiarato che la spedizione sostenibile ha influenzato i loro acquisti passati, e il 76% degli acquirenti afferma che pagherebbe un 5% in più per una spedizione più sostenibile.
L'ascesa delle strategie di fulfillment last mile, incluse innovazioni come i dark store e il cross-docking, ha rivoluzionato il modo in cui i rivenditori soddisfano queste aspettative con una consegna rapida e conveniente. Razionalizzando la distribuzione locale e riducendo i tempi di consegna, queste strategie garantiscono un servizio più rapido ed efficiente. Questo miglioramento del servizio è ciò che aumenta la soddisfazione del cliente, mantenendo al contempo i costi sotto controllo e aiutandoti ad acquisire più clienti nella tua copertura di impronta per la consegna in giornata.
La chiave per raggiungere queste risoluzioni è un sistema di order management flessibile, componibile e scalabile, in grado di gestire senza sforzo i picchi stagionali, favorendo al contempo la redditività e il successo. IBM® Sterling Order Management può aiutarti a ottimizzare l'inventario, ridurre gli errori e velocizzare l'esame, adattandoti rapidamente ai cambiamenti di mercato e alle variazioni stagionali. Mantieni i buoni propositi per il nuovo anno e porta la tua attività a nuovi traguardi.
