In quanto retailer, entrare nel 2025 è come aprire la porta a un nuovo capitolo. L'anno scorso ci sono stati alti e bassi, ma ora sei pronto per un nuovo inizio. Quando apri le porte del tuo negozio, vedi che gli scaffali sono pieni e le luci accese, ma qualcosa nell'aria sembra diverso.

Quest'anno non vuoi solo fare le cose per inerzia: vuoi avere successo! È il momento che la tua attività faccia un passo in più. È tempo di riflettere su ciò che ha funzionato, imparare da ciò che non ha funzionato e stabilire propositi che porteranno a un successo duraturo.