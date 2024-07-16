L'AI responsabile è un vantaggio competitivo

Nell'era dell'AI generativa, la promessa della tecnologia cresce ogni giorno man mano che le organizzazioni sbloccano le sue nuove possibilità. Tuttavia, la vera misura del progresso dell'AI va oltre le sue capacità tecniche.
Si tratta di capire come la tecnologia viene sfruttata per riflettere i valori collettivi e creare un mondo in cui l'innovazione vada a beneficio di tutti, non solo di pochi privilegiati. Dare priorità alla fiducia e alla sicurezza scalando l'AI con la governance è fondamentale per realizzare tutti i benefici di questa tecnologia.
Sta diventando chiaro che per molte aziende, la capacità di utilizzare un'AI responsabile come parte delle loro operazioni aziendali è fondamentale per rimanere competitivi. Per farlo, le organizzazioni devono sviluppare una strategia di AI che consenta loro di sfruttare l'AI in modo responsabile. Tale strategia dovrebbe includere:
Per contribuire alla crescita delle opportunità offerte dall'AI, le organizzazioni dovrebbero considerare l'adozione di una strategia aperta. Gli ecosistemi aperti favoriscono una maggiore innovazione e collaborazione nel campo dell'AI. Richiedono alle aziende di competere in base alla capacità di creare e implementare la tecnologia AI, e consentono a tutti di esplorare, testare, studiare e implementare l'AI. Questo favorisce un patrimonio di prospettive più ampio e diversificato che contribuisce allo sviluppo di modelli di AI responsabile.
L'IBM AI Ethics Board riconosce le opportunità presentate dall'AI, stabilendo al contempo delle salvaguardie per mitigare l'uso improprio. Una strategia di AI responsabile è alla base di questo approccio:
Il white paper del Board, "Foundation model: opportunità, rischi e mitigazioni", illustra che i foundation model mostrano miglioramenti sostanziali nella loro capacità di affrontare problemi complessi e intricati. Basati sull'AI e la governance dei dati, i benefici dei foundation model possono essere realizzati responsabilmente, inclusi l'aumento della produttività (espandere le aree in cui l'AI può essere utilizzato in un'azienda), il completamento di attività che richiedono diversi tipi di dati (come linguaggio naturale, testo, immagine e audio) e la riduzione delle spese applicando un foundation model addestrato per una nuova attività (anziché addestrare un nuovo modello AI per l'attività).
I foundation model sono generativi, quindi offrono all'AI opportunità per automatizzare attività di routine e tediose all'interno dei workflow, liberando gli utenti perché possano dedicare più tempo a lavori creativi e innovativi. È disponibile anche una versione interattiva del white paper sui foundation model tramite l'atlante dei rischi dell'AI di IBM watsonx.
In riconoscimento dei possibili guadagni di produttività offerti dall'AI, il white paper del Board Supportare l'intelligenza umana sottolinea che l'integrazione efficace dell'AI nelle pratiche lavorative esistenti può permettere ai lavoratori assistiti dall'AI di diventare più efficienti e precisi, contribuendo alla differenziazione competitiva di un'azienda.
Gestendo le attività di routine, l'AI può attrarre e trattenere i talenti offrendo ai dipendenti opportunità di migliorare le competenze in nuovi e diversi percorsi professionali o di concentrarsi su attività più creative e complesse che richiedono pensiero critico e competenze specifiche nei loro ruoli esistenti.
All'inizio di quest'anno, l'IBM AI Ethics Board ha sottolineato che un approccio all'AI incentrato sulle persone deve far progredire le funzionalità dell'AI adottando al contempo pratiche etiche e rispondendo alle esigenze di sostenibilità. La creazione dell'AI richiede enormi quantità di energia e dati. Nel 2023, IBM ha riportato che il 70,6% del suo consumo totale di elettricità proveniva da fonti rinnovabili, incluso il 74% dell'elettricità consumata dai data center IBM, che sono fondamentali per l'addestramento e l'implementazione dei modelli AI.
IBM si concentra anche sullo sviluppo di metodi efficienti dal punto di vista energetico per addestrare, ottimizzare ed eseguire modelli di AI. I modelli IBM Granite sono più piccoli ed efficienti rispetto ai modelli più grandi e quindi possono avere un impatto ambientale minore. Mentre IBM integra l'AI nelle applicazioni, ci impegniamo a soddisfare le crescenti aspettative degli azionisti, degli investitori e degli altri stakeholder per l'uso responsabile dell'AI, incluso il rispetto dei potenziali impatti ambientali dell'AI.
L'AI presenta un'opportunità entusiasmante per affrontare alcune delle sfide più urgenti della società. In questa Giornata di apprezzamento dell'AI, unisciti all'IBM AI Ethics Board nell'impegno per lo sviluppo responsabile di questa tecnologia trasformativa.
