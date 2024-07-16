L'AI responsabile è un vantaggio competitivo

L'IBM AI Ethics Board riconosce le opportunità presentate dall'AI, stabilendo al contempo delle salvaguardie per mitigare l'uso improprio. Una strategia di AI responsabile è alla base di questo approccio:

Il white paper del Board, "Foundation model: opportunità, rischi e mitigazioni", illustra che i foundation model mostrano miglioramenti sostanziali nella loro capacità di affrontare problemi complessi e intricati. Basati sull'AI e la governance dei dati, i benefici dei foundation model possono essere realizzati responsabilmente, inclusi l'aumento della produttività (espandere le aree in cui l'AI può essere utilizzato in un'azienda), il completamento di attività che richiedono diversi tipi di dati (come linguaggio naturale, testo, immagine e audio) e la riduzione delle spese applicando un foundation model addestrato per una nuova attività (anziché addestrare un nuovo modello AI per l'attività).

I foundation model sono generativi, quindi offrono all'AI opportunità per automatizzare attività di routine e tediose all'interno dei workflow, liberando gli utenti perché possano dedicare più tempo a lavori creativi e innovativi. È disponibile anche una versione interattiva del white paper sui foundation model tramite l'atlante dei rischi dell'AI di IBM watsonx.

In riconoscimento dei possibili guadagni di produttività offerti dall'AI, il white paper del Board Supportare l'intelligenza umana sottolinea che l'integrazione efficace dell'AI nelle pratiche lavorative esistenti può permettere ai lavoratori assistiti dall'AI di diventare più efficienti e precisi, contribuendo alla differenziazione competitiva di un'azienda.

Gestendo le attività di routine, l'AI può attrarre e trattenere i talenti offrendo ai dipendenti opportunità di migliorare le competenze in nuovi e diversi percorsi professionali o di concentrarsi su attività più creative e complesse che richiedono pensiero critico e competenze specifiche nei loro ruoli esistenti.

All'inizio di quest'anno, l'IBM AI Ethics Board ha sottolineato che un approccio all'AI incentrato sulle persone deve far progredire le funzionalità dell'AI adottando al contempo pratiche etiche e rispondendo alle esigenze di sostenibilità. La creazione dell'AI richiede enormi quantità di energia e dati. Nel 2023, IBM ha riportato che il 70,6% del suo consumo totale di elettricità proveniva da fonti rinnovabili, incluso il 74% dell'elettricità consumata dai data center IBM, che sono fondamentali per l'addestramento e l'implementazione dei modelli AI.

IBM si concentra anche sullo sviluppo di metodi efficienti dal punto di vista energetico per addestrare, ottimizzare ed eseguire modelli di AI. I modelli IBM Granite sono più piccoli ed efficienti rispetto ai modelli più grandi e quindi possono avere un impatto ambientale minore. Mentre IBM integra l'AI nelle applicazioni, ci impegniamo a soddisfare le crescenti aspettative degli azionisti, degli investitori e degli altri stakeholder per l'uso responsabile dell'AI, incluso il rispetto dei potenziali impatti ambientali dell'AI.

L'AI presenta un'opportunità entusiasmante per affrontare alcune delle sfide più urgenti della società. In questa Giornata di apprezzamento dell'AI, unisciti all'IBM AI Ethics Board nell'impegno per lo sviluppo responsabile di questa tecnologia trasformativa.