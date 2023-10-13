Rispondere in tempo reale alle dinamiche di mercato in evoluzione

Non è un compito facile tenere il passo con la volatilità del mercato. Quando senti di aver compreso i cambiamenti, potresti svegliarti la mattina dopo e scoprire qualcosa di radicalmente diverso. Queste dinamiche in cambiamento portano a interruzioni inaspettate, come variazioni nei livelli di domanda, che influenzano la tua capacità di gestire efficacemente l'inventario, soddisfare le esigenze dei clienti e, in ultima analisi, i tuoi profitti.

Nel Global Supply Chain Survey 2022 di IDC, hanno identificato che "la mancanza di visibilità e resilienza per vedere i cambiamenti necessari in tempo per reagire efficacemente" era la carenza più problematica e non affrontata nella gestione moderna della supply chain e nell'ottimizzazione dell'inventario. Mentre leggi questo articolo, si stanno verificando cambiamenti nelle esigenze e nella domanda dei clienti, ma la mancanza di dati visibili potrebbe impedirti di renderti conto di questi cambiamenti in tempo per agire di conseguenza.

Per restare al passo con questi frequenti cambiamenti della domanda, è fondamentale che le organizzazioni valutino il proprio modello di business e sviluppino la capacità di adattarsi in tempo reale. In particolare, le organizzazioni che possono implementare sistemi di gestione dell'inventario, dinamici e automatizzati in modo continuo, creano un significativo vantaggio competitivo per aumentare la quota di mercato.