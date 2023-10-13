Rispondere in tempo reale alle dinamiche di mercato in evoluzione

Non è un compito facile tenere il passo con la volatilità del mercato. Quando senti di aver compreso i cambiamenti, potresti svegliarti la mattina dopo e scoprire qualcosa di radicalmente diverso. Queste dinamiche in cambiamento portano a interruzioni inaspettate, come variazioni nei livelli di domanda, che influenzano la tua capacità di gestire efficacemente l'inventario, soddisfare le esigenze dei clienti e, in ultima analisi, i tuoi profitti.
Nel Global Supply Chain Survey 2022 di IDC, hanno identificato che "la mancanza di visibilità e resilienza per vedere i cambiamenti necessari in tempo per reagire efficacemente" era la carenza più problematica e non affrontata nella gestione moderna della supply chain e nell'ottimizzazione dell'inventario. Mentre leggi questo articolo, si stanno verificando cambiamenti nelle esigenze e nella domanda dei clienti, ma la mancanza di dati visibili potrebbe impedirti di renderti conto di questi cambiamenti in tempo per agire di conseguenza.
Per restare al passo con questi frequenti cambiamenti della domanda, è fondamentale che le organizzazioni valutino il proprio modello di business e sviluppino la capacità di adattarsi in tempo reale. In particolare, le organizzazioni che possono implementare sistemi di gestione dell'inventario, dinamici e automatizzati in modo continuo, creano un significativo vantaggio competitivo per aumentare la quota di mercato.
La mancanza di visibilità su come le condizioni di mercato in evoluzione interagiscono con il tuo inventario ha un impatto chiaro e distinto sulla gestione della tua supply chain. Ti impedisce di notare i cambiamenti nella domanda sui vari canali di vendita e di capire quanto i tuoi attuali livelli di scorte e le tue sedi siano adatti a soddisfarla. Inoltre, può avere un impatto significativo sui modelli di e-commerce, ostacolando la tua capacità di mantenerti al passo con i cambiamenti dell'offerta e rifletterli nel tuo inventario online.
I team della supply chain hanno spesso visibilità sui cambiamenti della supply chain globale, ma i dati sono spesso isolati e inaccessibili agli altri membri del team. Prendiamo in considerazione gli analisti finanziari e i product manager che devono tenere il passo con le variazioni del prezzo delle materie prime per garantire la redditività complessiva e un processo decisionale ottimale. Le persone che ricoprono questi ruoli spesso hanno una consapevolezza ritardata dei cambiamenti e non hanno un modo semplice per valutare l'impatto risultante sui loro margini, sia esso positivo o negativo. Questo crea un effetto domino: se i team di prodotto non riescono ad accedere a queste informazioni sui prezzi in tempo reale, i team di strategia di marketing potrebbero avere difficoltà a fornire messaggi aggiornati ai potenziali clienti.
Anche se i team aziendali potessero accedere a eventi in tempo reale, poca o nessuna formazione in codifica diventa un altro muro da scalare nei loro sforzi di analisi dei dati. Le nuove tecnologie emergono costantemente, ma i livelli di competenza dei team aziendali sono spesso in ritardo rispetto alla velocità di questi cambiamenti.
Invece di aspettare che i team della supply chain inoltrino report con dati operativi (operazione che spesso richiede troppo tempo), cosa succederebbe se i tuoi analisti finanziari potessero ottenere insight diretti su ciò che sta accadendo, in modo da poter prendere decisioni operative più immediate?
Immagina una situazione in cui il prezzo di un materiale utilizzato nella produzione è sceso dopo aver concluso le trattative con il tuo fornitore. Non ne eri a conoscenza perché i team della supply chain forniscono queste informazioni solo nei report trimestrali. Se avessi accesso ai dati di prezzo in tempo reale, potresti ricevere una notifica immediata di cali dei prezzi e agire in anticipo. Ad esempio, potresti rinegoziare un contratto di fornitura per mantenere bassi i costi dell'inventario aziendale.
Con IBM Event Automation, un analista può utilizzare eventi in tempo reale per identificare situazioni aziendali in un'interfaccia utente che non richiede alcun codice. Questo porta la visibilità operativa in primo piano; anche i team delle linee di business senza un background tecnico possono rilevare quando un'azienda sta pagando troppo per i materiali utilizzati nella produzione. Ad esempio, potresti costruire un flusso orientato agli eventi che rilevi ogni volta che il prezzo in tempo reale di un fornitore scende del 10% rispetto al prezzo pagato.
Inoltre, i team possono eseguire analisi dei costi/prezzi in tempo reale, trasformando queste modifiche in insight. I dati che prima erano isolati possono ora essere utilizzati per ottimizzare la strategia di prezzo dell'organizzazione, migliorare l'esperienza e la soddisfazione del cliente e avere un impatto positivo sui margini di profitto.
In un istante, questi analisti possono avere un quadro completo di ciò che accade all'interno dell'organizzazione, cosa che non sarebbe stata possibile senza un semplice accesso ai dati in tempo reale. Può fornire metriche importanti e insight sui clienti, dipingere un quadro chiaro del percorso del cliente e aiutare gli analisti a rimanere aggiornati sulle dinamiche di mercato in evoluzione, solo per citare alcune possibilità.
La conoscenza è potere, ma deve essere utilizzata a tuo vantaggio e più velocemente che mai. La nostra economia digitalizzata richiede velocità: sfruttare le informazioni giuste al momento giusto. L'incapacità di agire rapidamente può comportare perdita di ricavi, opportunità e relazioni con i clienti danneggiate.
La now economy ci impone di concentrarci su ciò che sta accadendo con le nostre aziende nel momento presente. Il momento presente porta con sé delle opportunità che purtroppo spesso si perdono nella quantità di dati generati dalle organizzazioni. Interruzioni economiche impreviste, tendenze di mercato in evoluzione e comportamento dei clienti in rapido cambiamento possono tutti influenzare drasticamente le iniziative aziendali, a meno che tu non riesca a tenerli sotto controllo. Inoltre, le iniziative di trasformazione digitale hanno creato la proliferazione di applicazioni, creando silos di dati.
Il nostro mondo sempre più digitalizzato ha fatto salire alle stelle le aspettative dei clienti; i nostri clienti sanno cosa vogliono, e lo vogliono subito. Per rispondere a queste aspettative, è importante mettere queste informazioni nelle mani di chi ne ha bisogno, come i team di ricerca e analytics dei dati, che possono utilizzare i dati sul momento per costruire un'organizzazione orientata al cliente.
IBM Event Automation è progettato per aiutare organizzazioni e stakeholder a diventare costantemente consapevoli, rendendo gli eventi aziendali accessibili direttamente a chi ne ha bisogno. Può permetterti di dare agli utenti di tutte le aree della tua azienda la possibilità di identificare e agire sulle situazioni del momento, aiutandoli a evitare di perdersi in algoritmi, codice pesante o fonti di dati eterogenee. Guarda questo video per vederlo in azione.
Aiuta la tua azienda a costruire workflow automatizzati che si adattino e rispondano in tempo reale alle dinamiche di mercato in evoluzione. Agisci ora e scopri di più su IBM Event Automation, per approfondire come IBM Event Automation possa permettere agli analisti aziendali di lavorare facilmente con gli eventi e generare insight per una maggiore visibilità ed efficienza operativa.
