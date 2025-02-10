Ridurre i costi di ripristino dal ransomware nella formazione

Non sorprende che uno studio recente abbia scoperto che anche gli studenti sono colpiti dagli attacchi ransomware nel settore della formazione. Uno studio di Action1 ha rilevato che la maggioranza (64%) dei lavoratori IT del settore della formazione riferisce che il ransomware ha un impatto sulla qualità della formazione. I ricercatori hanno scoperto che le ragioni degli attacchi sono molteplici, tra cui il fatto che 44% dedicano solo il 10% del loro budget IT alla cybersecurity e la maggior parte delle scuole (78%) non impiega specialisti della cybersecurity.

In un articolo di NPR, Noelle Ellerson Ng della School Superintendents Association ha affermato che il motivo per cui si prende di mira il settore della formazione è che le scuole sono spesso un frutto a portata di mano. Inoltre, sottolinea il fatto che i sistemi scolastici, che raccolgono molti dati preziosi sia dagli studenti che dai dipendenti, spesso sono i maggiori datori di lavoro di una comunità.

"Questo rende il tutto molto, molto maturo", afferma Ng. "E poi se a ciò si aggiunge il fatto che [i dati] sono così sensibili, così longitudinali e così personali, si crea un'enorme vulnerabilità".