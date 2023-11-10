Ogni giorno, decine di migliaia di pazienti cercano cure per il trattamento di condizioni nuove o esistenti. Dietro le quinte, una complessa rete di informazioni su stato di salute, benefici, copertura, idoneità, autorizzazione e altri aspetti gioca un ruolo cruciale nel tipo di trattamento medico che i pazienti riceveranno e quanto dovranno spendere per i farmaci da prescrizione. Ciò significa grandi quantità di dati prodotti, memorizzati e scambiati ogni secondo, che sono anche soggetti a inefficienze e lacune nell'accesso tra pazienti, fornitori e pagatori, date le incongruenze nell'implementazione degli standard di interoperabilità dei dati sanitari. Negli Stati Uniti, queste inefficienze contribuiscono a un aumento degli sprechi del sistema sanitario (link esterno a ibm.com) e alle difficoltà nel fornire cure di qualità e efficienti in termini di costi.
Per oltre 20 anni (link esterno a ibm.com), il dibattito su come affrontare questa sfida ha pervaso il settore senza giungere a una soluzione chiara. Solo nel 2020, i Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) hanno pubblicato una norma (link esterno a ibm.com) per i sistemi sanitari secondo cui pazienti, fornitori e pagatori devono poter scambiarsi facilmente informazioni. La norma ha definito un percorso di interoperabilità che supporta lo scambio di dati senza interruzioni tra pagatori e fornitori, consentendo funzionalità future e casi d'uso tecnicamente incrementali. Dal 2021, le compagnie assicurative sanitarie, note anche come pagatori, che fissano le tariffe dei servizi, riscuotono i pagamenti, elaborano i sinistri e pagano i sinistri degli operatori sanitari, hanno l'obbligo di rispettare i requisiti di interoperabilità stabiliti nel 2020. Questi requisiti consentono lo scambio di dati importanti tra pagatori e fornitori di servizi sanitari.
Stabilire un framework chiaro di interoperabilità è fondamentale per consentire la semplificazione amministrativa (link esterno a ibm.com), una delle cinque disposizioni dell'Health Insurance Portability and Accountability Act del 1996 (HIPAA). Questa legge intende ridurre le pratiche burocratiche e semplificare i processi aziendali nel sistema dell'assistenza sanitaria, utilizzando la tecnologia per risparmiare tempo e denaro. Con il 63% dei medici che segnala segni di burnout (link esterno a ibm.com) e il 47% dei medici che prevede di lasciare il lavoro nei prossimi due o tre anni (link esterno a ibm.com), questa legge non è più tempestiva e pertinente che mai.
Quando combinata con l'intelligenza artificiale (AI), una piattaforma di dati sanitari interoperabile ha il potenziale di portare uno dei cambiamenti più trasformativi nella storia della sanità statunitense, passando da un sistema in cui gli eventi sono attualmente compresi e misurati in giorni, settimane o mesi a un ecosistema interconnesso in tempo reale.
In parole semplici, un ecosistema sanitario in cui tutti gli stakeholder possono facilmente scambiarsi informazioni permette a finanziatori e fornitori di collaborare meglio per offrire cure di alta qualità e accessibili. Il ritorno sull'investimento (ROI) quale risultato delle efficienze acquisite, della riduzione delle spese mediche non necessarie e del miglioramento dei punteggi di esperienza dei membri, può ammontare a centinaia di milioni per i finanziatori di medie dimensioni con 3 milioni di membri.
Realizzare i benefici del business case, tuttavia, può essere un compito arduo per gli stakeholder dell'ecosistema, soprattutto considerando il numero di requisiti e standard che devono essere valutati e rispettati, inclusa l'implementazione dello standard Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) per lo scambio di informazioni sanitarie. CMS riconosce l'importanza del FHIR nel promuovere l'interoperabilità e gli standard nazionali per ridurre il carico amministrativo (link esterno a ibm.com).
Mentre operatori sanitari e finanziatori stanno valutando in modo indipendente le funzionalità, la maturità e i modelli architettonici necessari per l'adozione del FHIR, insieme ai costi di implementazione e all'impatto dell'adozione sui processi aziendali e sull'analytics attuale, IBM assiste a diversi tassi di adozione e a modelli di implementazione dell'architettura aziendale molto diversi in tutti i settori.
A nostro avviso, raggiungere gli obiettivi proposti da CMS e da altre entità richiede un framework flessibile e modulare di funzionalità che supporti la capacità di integrare prima dati provenienti da fonti sanitarie eterogenee, per poi conformare, standardizzare e collegare queste informazioni in un formato canonico comune. Una volta conservati in un formato canonico comune, i dati vengono resi disponibili ai consumatori a valle in un formato standardizzato tramite API. Questo può essere mostrato nel grafico sottostante, dove ogni livello o "anello" supporta una nuova gamma di casi d'uso, l'espansione dei dati e le nuove tecnologie.
Ring 1 è la base della piattaforma di interoperabilità e fornisce le funzionalità necessarie per inserire, standardizzare e integrare i dati da fonti eterogenee, al fine di creare il Longitudinal Patient Record (LPR) iniziale. Questo “anello” della soluzione include componenti chiave per l’acquisizione dei dati, la standardizzazione della terminologia, l’abbinamento dei pazienti (gestione dei dati master) e la persistenza dei dati nel formato FHIR.
L'anello 2 amplia le funzionalità della piattaforma dati FHIR per eseguire il calcolo del Data Exchange for Quality Measures (DEQM). Queste funzionalità sono necessarie per stabilire l'attribuzione del paziente, identificare i singoli pazienti con lacune nell'assistenza e aggiornare il piano di cura con le azioni necessarie per affrontare i rischi e lacune nell'assistenza. Ciò supporta anche la funzionalità di inserire informazioni utili e aggiornamenti del piano di assistenza direttamente nel flusso di assistenza del fornitore all'interno della cartella clinica elettronica (EMR).
Ring 3 utilizza le funzionalità di Ring 1 e Ring 2, comprese le funzionalità di integrazione dei dati della piattaforma per la standardizzazione della terminologia e l'abbinamento delle persone. Ciò eliminerebbe i silos esistenti nel sistema sanitario statunitense, ovvero i silos della salute fisica e quelli della salute comportamentale. FHIR fornisce uno standard unico che promuove la combinazione dei due silos e la comprensione dello stato di salute, degli obiettivi, delle esigenze di assistenza e delle condizioni socioeconomiche. Il risultato emergente è la capacità di creare un piano di cura che risponde ai bisogni della "persona nella sua interezza".
L'anello 4 supporta le cinque disposizioni chiave per migliorare lo scambio di informazioni sulla salute, al fine di ottenere un accesso appropriato e necessario a cartelle cliniche complete per pazienti, operatori sanitari e pagatori, inclusa l'automazione dei processi attualmente manuali che trarrebbero grande beneficio da nuove tecnologie come l'AI. Queste disposizioni sono stabilite nella regola CMS proposta (link esterno a ibm.com): Promuovere l'interoperabilità e migliorare i processi di autorizzazione preventiva (CMS-0057-P).
Il passo successivo, ma uno dei più importanti nel percorso dell'interoperabilità, è quello di sfruttare i dati per fornire un'assistenza al paziente più conveniente e di alta qualità, senza creare inutili complessità amministrative.
Ecco perché l'interoperabilità è fondamentale per trasformare l'autorizzazione preventiva, un processo attuato dai pagatori sanitari in programmi di gestione dell'utilizzo che affrontano procedure mediche e farmaci ad alto costo, in cui gli operatori sanitari devono dimostrare che le cure fornite ai pazienti sono sia necessarie dal punto di vista medico che conformi alle più recenti linee guida di qualità clinica basate su evidenze. Per raggiungere questo obiettivo senza influire sull'assistenza ai pazienti, i pagatori e i fornitori devono scambiarsi informazioni in tempo reale.
Tuttavia, l'adozione incoerente di standard di interoperabilità in tutto il settore sanitario, unita al burnout dei medici e all'incidenza di esiti avversi dovuti ai ritardi nell'ottenimento delle approvazioni per fornire le cure necessarie, sta causando attriti tra pazienti, pagatori, fornitori e autorità di regolamentazione.
Questo ha anche portato a una proliferazione di soluzioni tempestive sul mercato, spingendo i confini dell'innovazione. Molte di queste soluzioni utilizzano l'AI, in particolare il machine learning (ML) e l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per supportare workflow intelligenti che possono automatizzare il processo di validazione della necessità medica e della conformità alle linee guida della qualità clinica, basandosi sui dati clinici dei pazienti estratti da documenti inviati dagli operatori sanitari, oppure tramite l'interoperabilità con sistemi di cartelle cliniche elettroniche (EHR). L'introduzione dell'AI generativa consente di fare avanzare ulteriormente questo modello di soluzione, in particolare grazie alla sua capacità di gestire meglio i dati non strutturati.
In definitiva, sebbene gli standard di tecnologia e di interoperabilità siano lì per consentire lo scambio di informazioni in tempo reale e automatizzare l'autorizzazione preventiva, il valore rimane intrappolato da sfide fondamentali nel modo in cui i dati clinici vengono raccolti e memorizzati, così come nel modo in cui i criteri di necessità medica e le linee guida sulla qualità clinica vengono creati e memorizzati.
Trasformare l'interoperabilità e l'autorizzazione preventiva da un capo all'altro è più facile a dirsi che a farsi. Pagatori e fornitori devono avere la giusta combinazione di persone, processi e tecnologia per eseguirla. In un ambiente in cui le risorse sono limitate e la posta in gioco è alta, il valore della collaborazione con un integratore di sistemi e di processi con l'ampiezza e la profondità delle funzionalità di cui dispone IBM è indispensabile.
Ecco perché IBM ha sviluppato una strategia e un approccio completi per guidare i clienti del settore sanitario nella generazione di valore attraverso una vera trasformazione digitale end-to-end, combinando il meglio di ciò che il mercato ha da offrire, insieme alla nostra tecnologia differenziata e alle nostre capacità di consulenza.
Un aspetto che rende IBM unica è la capacità di utilizzare gli investimenti esistenti dei nostri clienti nelle tecnologie IBM e nelle nostre funzionalità di sviluppo software di livello mondiale per colmare lacune che altrimenti non sarebbero disponibili come soluzioni pronte all'uso. Ciò consente ai nostri clienti di accedere a incentivi che riuniscono la potenza di un'unica IBM, Technology and Consulting, al servizio delle esigenze dei clienti, dalla consulenza all'esecuzione fino all'operatività.
