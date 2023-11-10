Ogni giorno, decine di migliaia di pazienti cercano cure per il trattamento di condizioni nuove o esistenti. Dietro le quinte, una complessa rete di informazioni su stato di salute, benefici, copertura, idoneità, autorizzazione e altri aspetti gioca un ruolo cruciale nel tipo di trattamento medico che i pazienti riceveranno e quanto dovranno spendere per i farmaci da prescrizione. Ciò significa grandi quantità di dati prodotti, memorizzati e scambiati ogni secondo, che sono anche soggetti a inefficienze e lacune nell'accesso tra pazienti, fornitori e pagatori, date le incongruenze nell'implementazione degli standard di interoperabilità dei dati sanitari. Negli Stati Uniti, queste inefficienze contribuiscono a un aumento degli sprechi del sistema sanitario (link esterno a ibm.com) e alle difficoltà nel fornire cure di qualità e efficienti in termini di costi.

Per oltre 20 anni (link esterno a ibm.com), il dibattito su come affrontare questa sfida ha pervaso il settore senza giungere a una soluzione chiara. Solo nel 2020, i Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) hanno pubblicato una norma (link esterno a ibm.com) per i sistemi sanitari secondo cui pazienti, fornitori e pagatori devono poter scambiarsi facilmente informazioni. La norma ha definito un percorso di interoperabilità che supporta lo scambio di dati senza interruzioni tra pagatori e fornitori, consentendo funzionalità future e casi d'uso tecnicamente incrementali. Dal 2021, le compagnie assicurative sanitarie, note anche come pagatori, che fissano le tariffe dei servizi, riscuotono i pagamenti, elaborano i sinistri e pagano i sinistri degli operatori sanitari, hanno l'obbligo di rispettare i requisiti di interoperabilità stabiliti nel 2020. Questi requisiti consentono lo scambio di dati importanti tra pagatori e fornitori di servizi sanitari.

Stabilire un framework chiaro di interoperabilità è fondamentale per consentire la semplificazione amministrativa (link esterno a ibm.com), una delle cinque disposizioni dell'Health Insurance Portability and Accountability Act del 1996 (HIPAA). Questa legge intende ridurre le pratiche burocratiche e semplificare i processi aziendali nel sistema dell'assistenza sanitaria, utilizzando la tecnologia per risparmiare tempo e denaro. Con il 63% dei medici che segnala segni di burnout (link esterno a ibm.com) e il 47% dei medici che prevede di lasciare il lavoro nei prossimi due o tre anni (link esterno a ibm.com), questa legge non è più tempestiva e pertinente che mai.

Quando combinata con l'intelligenza artificiale (AI), una piattaforma di dati sanitari interoperabile ha il potenziale di portare uno dei cambiamenti più trasformativi nella storia della sanità statunitense, passando da un sistema in cui gli eventi sono attualmente compresi e misurati in giorni, settimane o mesi a un ecosistema interconnesso in tempo reale.