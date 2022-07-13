Tag
Operazioni di business

Ricostruisci e potenzia la forza lavoro con la manodopera digitale

Composizione fotografica di tre donne identiche che svolgono compiti diversi, mentre camminano lungo il corridoio

Con un maggior numero di lavoratori qualificati nel mercato del lavoro, come si può riuscire ad attrarre e assumere i migliori talenti?

E se la Great Resignation fosse in realtà il Great Upgrade, un'occasione per attrarre e trattenere i dipendenti sfruttando meglio le loro competenze? Con il lavoro digitale è possibile, in quanto si fa carico del lavoro duro dei dipendenti.

La collaborazione con il lavoro digitale attraverso l'AI rende liberi i dipendenti da compiti sgradevoli e di scarso valore, in modo che possano svolgere il lavoro per cui sono stati assunti. Invece di sostituire i dipendenti, li mette al comando. E invece di aumentare i costi, sfrutta al meglio il budget. Ecco come funziona.

 

Aumentare l'elemento umano con un dipendente digitale

Gli strumenti di automazione non sono più solo per i data scientist. I lavoratori ora possono adottare automazioni avanzate in tutta un'azienda. Il futuro di questo lavoro è con un dipendente digitale , manodopera basata su software che lavora a fianco dei dipendenti umani.

Le persone ora cercano lavori in linea con i propri valori, ma la carenza di manodopera continua a mettere a dura prova i lavoratori, con il risultato di dedicare troppo tempo a compiti di scarso valore come la programmazione, la navigazione nei sistemi e l'organizzazione di fogli di calcolo. Un dipendente digitale può fornire questo supporto e occuparsi di compiti semplici, ripetitivi e programmabili nei settori marketing, vendite, finanza e risorse umane.

Questo tempo guadagnato consente alle persone di concentrarsi maggiormente su responsabilità di alto valore, come le relazioni con il servizio clienti, il brainstorming complesso e le collaborazioni strategiche.

Maggiori informazioni sui digital worker leggendo "Digital worker, chatbot e bot: qual è la differenza?".

Qual è il rapporto tra AI e un dipendente digitale?

L'intelligenza artificiale (AI) garantisce l'esecuzione di un'attività come ordinato, consentendo al dipendente digitale di rilevare le competenze giuste con sicurezza.

I dipendenti digitali utilizzano funzionalità di intelligenza artificiale come l'elaborazione del linguaggio naturale (NPL) e l'apprendimento automatico (ML) per interagire, comunicare, sequenziare le skill rapidamente e contestualizzarle mantenendo una memoria operativa delle interazioni passate.

I knowledge worker possono quindi comandare, addestrare e delegare il lavoro ai dipendenti digitali. Queste deleghe possono variare dall'automazione e velocizzazione di attività semplici all'aiuto con processi decisionali più complessi.

Massimizzazione della produttività con IBM watsonx Orchestrate

IBM watsonx Orchestrate, vincitore del CES Innovation Award Honoree 2022, supporta il lavoro unico dei professionisti aziendali sugli strumenti che già utilizzano semplicemente chiedendo. watsonx Orchestrate è dotato di competenze precostituite per iniziare rapidamente.

Inizia ora

Visita il sito web di watsonx Orchestrate, dai un'occhiata alle nostre demo e scopri come Orchestrate aiuta i professionisti aziendali a fare di più, più velocemente.
Soluzioni correlate
Servizi di consulenza per la trasformazione delle risorse umane e dei talenti

Reinventa e modernizza le risorse umane con l'AI al centro per ottenere risultati aziendali migliori e sbloccare il potenziale dei dipendenti.

 Esplora i servizi di trasformazione delle risorse umane
Automazione dei processi HR

Accelera i processi HR con IBM watsonx Orchestrate e automatizza le attività ripetitive.

         Scopri watsonx Orchestrate
    AI per soluzioni HR

    Semplifica i processi HR, migliora il processo decisionale e promuovi i risultati aziendali con le soluzioni di AI generativa.

             Esplora le soluzioni AI per le risorse umane
      Fasi successive

      Reinventa e modernizza le risorse umane con l'AI al centro per ottenere risultati aziendali migliori e sbloccare il potenziale lavorativo e dei dipendenti.

       

       

             Esplora i servizi per le risorse umane Esplora i servizi di intelligenza artificiale