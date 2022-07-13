E se la Great Resignation fosse in realtà il Great Upgrade, un'occasione per attrarre e trattenere i dipendenti sfruttando meglio le loro competenze? Con il lavoro digitale è possibile, in quanto si fa carico del lavoro duro dei dipendenti.

La collaborazione con il lavoro digitale attraverso l'AI rende liberi i dipendenti da compiti sgradevoli e di scarso valore, in modo che possano svolgere il lavoro per cui sono stati assunti. Invece di sostituire i dipendenti, li mette al comando. E invece di aumentare i costi, sfrutta al meglio il budget. Ecco come funziona.