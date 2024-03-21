Come ho iniziato: negoziatore di ransomware

Solide capacità comunicative e di scrittura sono essenziali per avere successo nelle trattative sui ransomware. Spesso ti capita di comunicare in modo accelerato su ingenti somme di denaro e argomenti altamente tecnici con persone la cui lingua madre è diversa dalla tua. Pertanto, la tua comunicazione deve essere concisa, precisa e ben formulata. Anche piccoli problemi nelle sue comunicazioni possono creare problemi significativi più avanti nel processo di negoziazione.

Quelle stesse competenze sono importanti dal punto di vista dell'interazione con il cliente. Un'organizzazione di solito è al minimo durante una negoziazione sul ransomware e le persone sono generalmente esauste, stressate e confuse. È importante che il negoziatore di ransomware trasmetta fiducia guidando la discussione, anticipando le esigenze dell'organizzazione e aderendo allo stesso stile di comunicazione chiaro che lo rende un buon negoziatore.

Le organizzazioni si affidano a noi per fare ciò che è meglio per loro e noi dobbiamo sempre assicurarci che si sentano ascoltate e comprese, aiutandole al tempo stesso a comprendere appieno un processo che potrebbe essere completamente estraneo a loro.