Quando i codici QR sono iniziati ad apparire, poche persone sapevano cosa fossero o anche solo come usarli. Tuttavia, poiché la maggior parte dei dispositivi mobili moderni è in grado di utilizzare la tecnologia NFC e di trasmettere e ricevere dati, sono diventati un mezzo popolare per la pubblicità semplice e per una maggiore comodità per gli utenti.

Oggigiorno i codici QR sono comunemente utilizzati da una varietà di persone e i criminali informatici hanno utilizzato il quishing per prendere di mira gli individui vulnerabili, tra cui:

Persone anziane che hanno meno familiarità con le tattiche di phishing e che si fidano dei siti web a cui vengono indirizzate

Acquirenti online che utilizzano i codici QR per "monitorare le spedizioni"

Candidati alle posizioni lavorative che utilizzano i dispositivi mobili per fornire informazioni di identificazione personale (PII) come parte del processo di richiesta

Dirigenti aziendali i cui dispositivi sono in genere registrati con livelli più elevati di accesso alle applicazioni e ai servizi di mobile banking

Individui che utilizzano il parchimetro online che scansionano frequentemente i codici QR in vari parchimetri in tutta la città

Gli esercizi pubblici più frequentati, come i ristoranti e i bar, sono i bersagli principali delle vittime del quishing. Molti di questi rischi sono diventati più evidenti durante il COVID-19, quando i codici QR sono stati ampiamente utilizzati per evitare contatti inutili, sostituendo l'uso di menù fisici o pagamenti in contanti.

Poiché la tendenza dell'uso dei codici QR continua, i pericoli del quishing sono aumentati nel corso degli anni. Individui e aziende dovrebbero adottare le dovute precauzioni per evitare di essere vittimizzati.