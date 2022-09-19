Dimostrazione del percorso di modernizzazione di WebSphere verso Liberty su OpenShift in Discover

Ovviamente, questo proverbio non recita solitamente così. Ti sei mai chiesto perché il check-in in aeroporto richiede così tanto tempo quando hanno già tutti i tuoi dati? Cosa scrive incessantemente la persona alla reception quando noleggi un'auto? Perché un agente di viaggio sembra dover premere Tab-Invio-Tab-Q 20 volte per trovare i dettagli del tuo volo? Perché ha un sistema che non è rotto, ma è un sistema che può trarre beneficio dalla modernizzazione per offrire una migliore esperienza ai clienti.

Discover dispone di sistemi che funzionano e apportano un grande valore al business, ma possono trarre beneficio dall'ottimizzazione per consentire all'azienda di innovare e far progredire la propria attività a un ritmo più veloce. Come tutte le grandi organizzazioni, è cresciuta organicamente nel tempo per adattarsi a molti casi d'uso diversi e la modernizzazione è un'opportunità per consolidare queste funzionalità in una nuova architettura agile.

Discover aveva una serie di aree specifiche che voleva esaminare: