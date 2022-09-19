Tag
Dimostrazione del percorso di modernizzazione di WebSphere verso Liberty su OpenShift in Discover

Vista interna di una struttura architettonica moderna con pannelli curvi e angolati, superfici metalliche ed elementi in vetro, che creano un design futuristico.

Facciamo un passo indietro e osserviamo il quadro generale: perché Discover ha voluto modernizzarsi e come avrebbe potuto dimostrare chiari benefici per l'azienda riducendo al minimo le interruzioni?

Questa è la seconda parte di una serie di post del blog sulla modernizzazione delle applicazioni in Discover. Assicurati di leggere la Parte 1.

     

    Se non è rotto, aggiustalo

    Ovviamente, questo proverbio non recita solitamente così. Ti sei mai chiesto perché il check-in in aeroporto richiede così tanto tempo quando hanno già tutti i tuoi dati? Cosa scrive incessantemente la persona alla reception quando noleggi un'auto? Perché un agente di viaggio sembra dover premere Tab-Invio-Tab-Q 20 volte per trovare i dettagli del tuo volo? Perché ha un sistema che non è rotto, ma è un sistema che può trarre beneficio dalla modernizzazione per offrire una migliore esperienza ai clienti.

    Discover dispone di sistemi che funzionano e apportano un grande valore al business, ma possono trarre beneficio dall'ottimizzazione per consentire all'azienda di innovare e far progredire la propria attività a un ritmo più veloce. Come tutte le grandi organizzazioni, è cresciuta organicamente nel tempo per adattarsi a molti casi d'uso diversi e la modernizzazione è un'opportunità per consolidare queste funzionalità in una nuova architettura agile.

    Discover aveva una serie di aree specifiche che voleva esaminare:

    • Il processo di implementazione di centinaia di applicazioni WAS tradizionali (tWAS) mission-critical, distribuite on-premise su più data center, richiede molto tempo e dipende dalle architetture di implementazione tradizionali.
    • Le soluzioni scalari di WebSphere Network Deployment (ND) spesso richiedono l'acquisizione di attrezzatura, il provisioning dell'infrastruttura e una configurazione prevalentemente manuale, che rende difficile rispondere rapidamente alle mutevoli esigenze aziendali.
    • L'impronta di WebSphere ND è sovrapposta per gestire picchi di carico e, tipicamente, solo una piccola parte della capacità server disponibile e con licenza è in uso regolare.
    • Il modello operativo con WebSphere ND non ha l'agilità necessaria per abbracciare appieno le moderne tecniche di sviluppo.
    Scegliere una nuova casa moderna

    Le piattaforme moderne di cloud sono tutte basate sull'automazione, l'implementazione rapida, la scalabilità dinamica, l'agilità, la flessibilità e il pagamento solo per ciò che si usa. In breve, la soluzione perfetta per tutte le esigenze di Discover.

    Per ottenere tutti questi benefici, Discover aveva bisogno di rendere le applicazioni tWAS cloud-ready e di inserirle nella piattaforma di orchestrazione cloud. Con centinaia di applicazioni, non è un'impresa da poco.

    Ecco un riepilogo dei benefici comprovati di una moderna piattaforma di orchestrazione cloud su Discover, che fa "lift and remediate" a Liberty su OpenShift nel cloud:

    • Consegna continua abilitata: abilitata la consegna continua usando Helm per l'implementazione, OCP crea una pipeline per quando vengono apportate le modifiche e Webhook per rilevare le modifiche in GitHub e creare automaticamente.
    • Scalabilità integrata abilitata: scalabilità integrata abilitata mediante la creazione e l'eliminazione di istanze pod in base al consumo di risorse.
    • Uso open source abilitato: è passata dall'utilizzo di IBMJDK a OpenJDK e all'utilizzo di Open Liberty come tempo di esecuzione.
    • Miglioramento dell'esperienza DevOps: riduzione dei cicli di test e riduzione al minimo della necessità di ricaricare l'applicazione con ogni modifica del codice, sfruttando il codice di implementazione tramite la "modalità sviluppatore", che aggiorna solo le classi che sono state aggiornate.
    • Opportunità di ridurre i costi operativi: può ridurre i costi sfruttando una licenza Liberty più economica, dove una licenza tWAS può essere scambiata con otto (Core) o quattro (Base) licenze Liberty. La migrazione verso Liberty aiuta anche a ridurre i costi operativi dell'infrastruttura e i costi delle macchine virtuali.
    La modernizzazione non è sufficiente: la tua azienda ha bisogno di una modernizzazione di massa

    Modernizzare la prima applicazione è molto entusiasmante. L'applicazione ha cambiato tempo di esecuzione ed è implementata in modo nuovo. Sono stati affrontati tutti i problemi di configurazione, connettività e sicurezza. C'è una meritata serie di rimproveri per un lavoro ben fatto. La seconda applicazione da modernizzare sembra meno significativa, ma non lo è; si potrebbe sostenere che lo sia ancora di più. Modernizzare un'applicazione a un trimestre (o anche a due) la pone su una tempistica misurata in decenni, quando si hanno centinaia di applicazioni. È semplicemente troppo lento: dovresti spostare decine di applicazioni ogni mese. È necessaria una modernizzazione di massa.

    Risparmia tempo e denaro: modernizza solo una volta

    Un componente critico della modernizzazione di massa è che si modernizzi ogni parte di codice una sola volta e che non si risolvano le stesse correzioni ogni volta che si vedono. Basta sistemarlo una volta e il gioco è fatto.

    Ogni organizzazione aziendale riutilizza lo stesso codice più e più volte nelle proprie applicazioni. Come abbiamo detto nei precedenti post sul blog, IBM Transformation Advisor rileverà automaticamente questo problema e lo segnalerà a te. Quando modernizzi un pezzo di codice usato da molte applicazioni, devi informare tutti affinché possano vederlo e usarlo. In questo modo si evita che 10 team di sviluppo diversi modernizzino lo stesso pacchetto 10 volte e mantengano la propria versione, risparmiando tempo e denaro.

    Risparmia più tempo e denaro: non essere diverso

    Ogni grande organizzazione ha una base di codice altrettanto ampia, sviluppata in momenti diversi da team differenti per soddisfare casi d'uso differenti. Ciò porta inevitabilmente alla creazione di numerose versioni di codice leggermente diverse che svolgono la stessa funzione. Questa unicità rende difficile la modifica e la manutenzione del codice. Ogni volta che puoi, vuoi che tutto il tuo codice sia uguale. In questo modo è possibile modernizzare una sola volta, risparmiando tempo e denaro.

    Allo stesso modo in cui le organizzazioni aziendali condividono il codice tra le loro applicazioni, condividono anche molto più codice. Ad esempio, se hai del codice per gestire la sicurezza, noterai che ogni applicazione ne utilizza una versione leggermente diversa, il che a volte si traduce in 1-2 dozzine di versioni diverse dello stesso codice.

    Transformation Advisor produce report che ti permettono di vedere ogni singola versione degli stessi file che stai utilizzando. Quindi, invece di modernizzarle una per una, sposta tutte le tue applicazioni alla versione più recente. In questo modo, risparmi tempo e denaro e ottieni la versione più sicura del codice disponibile. È vantaggioso per tutti.

    Guarda i risultati e i benefici impressionanti dimostrati per il percorso di modernizzazione WebSphere di Discover verso Liberty su OpenShift.

    • Ha dimostrato la fattibilità di un approccio "lift and remediate" per spostare le applicazioni esistenti su Liberty su OpenShift Container Platform (OCP) in un cloud:
      • Ha eseguito due POC di successo, dimostrando che la migrazione verso Liberty su OCP in un cloud può essere effettuata in pochi giorni.
      • Ha testato con successo tutti i modelli Discover tWAS in uso, individuando tutti i problemi comuni e tutti i moduli comuni.
      • Ha abilitato e testato la comunicazione TLS protetta tra l'OCP e i backend on-premise.
    • Ha creato una libreria condivisa con tutti i file necessari per l'integrazione con DB2, Oracle, CTG e moduli e librerie comuni aggiornati necessari per risolvere i problemi di compatibilità durante la migrazione a Liberty:
      • Ha aumentato l'efficienza utilizzando una libreria condivisa che ridurrà lo sforzo complessivo di migrazione di circa il 70%.
      • Ha utilizzato IBM Transformation Advisor per ottimizzare il processo di migrazione, ottenere una valutazione accurata del problema di migrazione per ogni applicazione e identificare tutti i problemi e i moduli comuni.
      • I problemi comuni devono essere affrontati una sola volta e la soluzione verrà riutilizzata da altre applicazioni.
    • Ha dimostrato che lo sforzo di migrazione richiede modifiche minime al codice:
      • Con l'utilizzo della libreria condivisa, lo sforzo medio di migrazione delle applicazioni da WebSphere verso Liberty ha richiesto 3-10 giorni + tempo di test rispetto a mesi/anni per la riscrittura completa con Spring Boot.
    • Ha accelerato il processo di sviluppo e implementazione:
      • La creazione/implementazione delle modifiche è passata da pochi giorni a meno di 10 minuti passando a Liberty su OCP.
      • Ha aumentato la frequenza di installazione delle applicazioni e abilitazione delle implementazioni blu/verdi
      • Ha aumentato i cicli di time-to-market, permettendo alle aziende di migliorare le caratteristiche e la funzionalità,

    Sottotrama: impara dagli altri

    Quando Transformation Advisor è nato, era molto incentrato sulle applicazioni. Ha svolto un ottimo lavoro aiutando a modernizzare una singola applicazione. Lavorando con i clienti, ci siamo resi conto che non era sufficiente. Abbiamo aggiunto la funzionalità di rilevare il codice comune e abbiamo fornito una visione dell'impegno di sviluppo per l'intera proprietà.

    È stata la collaborazione con Discover che ha portato a un report dettagliato e migliorato e, in particolare, alla pubblicazione del calcolo trasparente, in modo che i clienti potessero vedere esattamente come la modernizzazione una sola volta avrebbe fatto risparmiare loro tempo e denaro.

    Risparmia ancora di più: acquista la licenza solo per ciò che utilizzi

    IBM WebSphere Hybrid Edition offre licenze flessibili mentre si modernizza e dopo aver completato il percorso di modernizzazione. Man mano che le applicazioni passano dall'ambiente locale al cloud, puoi portare con te le relative licenze e risparmiare denaro.

    In particolare, Liberty Core ha il potenziale per offrire notevoli efficienze. Le applicazioni che non necessitano di funzionalità base vengono invece distribuite su un'istanza Liberty Core. Ciò significa che paghi solo per le funzionalità effettivamente utilizzate dalla tua applicazione, risparmiando ancora di più:

    Il percorso di modernizzazione di Discover

    Questa serie di blog ha cercato di illustrarle il percorso di modernizzazione di Discover finora. Abbiamo parlato della necessità di modernizzare, degli strumenti utilizzati, delle aree che dovevano essere affrontate e del lavoro che ha dimostrato che tutto questo non era solo una possibilità teorica, ma un risultato auspicabile e realizzabile.

    Se c'è qualcosa che hai appreso da questi articoli, ci auguriamo che sia questo:

    • La modernizzazione non è una moda passeggera: è una vera opportunità di business e un'opportunità per consolidare le funzionalità esistenti in una nuova architettura agile.
    • Modernizza ogni pezzo di codice solo una volta.
    • Abilita l'automazione, l'implementazione rapida, la scalabilità dinamica, l'agilità, la flessibilità e paga solo per ciò che utilizzi.
    • Aggiungi l'agilità necessaria per lo sviluppo moderno, riducendo al contempo i costi operativi.
    • Non modernizzare, modernizza in massa!

    Modernizza le tue applicazioni con il cloud ibrido e l'AI

    Accelera il percorso verso il cloud modernizzando le applicazioni esistenti con le soluzioni di hybrid cloud e AI di IBM. Aumenta la flessibilità, migliora la scalabilità e promuovi l'innovazione con servizi di consulenza e co-creazione esperti e adattati alle tue specifiche esigenze aziendali.
    IBM App Modernization Field Guide

    Ottieni insight sull'accelerazione della modernizzazione delle app con IBM Field Guide. Scopri come container, Kubernetes e microservizi possono semplificare le operazioni, migliorare la produttività e aumentare l'efficienza nel tuo percorso di modernizzazione.
    Tutto su Kubernetes: lo strumento definitivo per l'implementazioni di applicazioni moderne

    Immergiti in Kubernetes, la piattaforma leader per automatizzare la distribuzione, il ridimensionamento e le operazioni dei container di applicazioni. Scopri come Kubernetes semplifica la gestione, aumenta l'efficienza e consente una scalabilità ottimale per le tue applicazioni cloud-native.

    Scarica la Guida del CEO all'AI generativa per la modernizzazione delle applicazioni

    Scopri come i CEO possono guidare l'utilizzo dell'AI generativa per la modernizzazione delle applicazioni. Scopri le 3 principali priorità per promuovere la trasformazione e i prossimi passi che ogni CEO deve intraprendere per essere sempre all'avanguardia in questo landscape digitale in evoluzione.
    On-Demand: modernizzazione del mainframe basata su tecnologia gen AI con IBM watsonx Code Assistant

    Scopri come IBM watsonx Code Assistant sta trasformando la modernizzazione delle app con l'AI. Scopri come migliorare la produttività, ridurre i costi e modernizzare i sistemi legacy per il successo futuro.
