Dimostrazione del percorso di modernizzazione di WebSphere verso Liberty su OpenShift in Discover

Questa è la seconda parte di una serie di post del blog sulla modernizzazione delle applicazioni in Discover. Assicurati di leggere la Parte 1.
Ovviamente, questo proverbio non recita solitamente così. Ti sei mai chiesto perché il check-in in aeroporto richiede così tanto tempo quando hanno già tutti i tuoi dati? Cosa scrive incessantemente la persona alla reception quando noleggi un'auto? Perché un agente di viaggio sembra dover premere Tab-Invio-Tab-Q 20 volte per trovare i dettagli del tuo volo? Perché ha un sistema che non è rotto, ma è un sistema che può trarre beneficio dalla modernizzazione per offrire una migliore esperienza ai clienti.
Discover dispone di sistemi che funzionano e apportano un grande valore al business, ma possono trarre beneficio dall'ottimizzazione per consentire all'azienda di innovare e far progredire la propria attività a un ritmo più veloce. Come tutte le grandi organizzazioni, è cresciuta organicamente nel tempo per adattarsi a molti casi d'uso diversi e la modernizzazione è un'opportunità per consolidare queste funzionalità in una nuova architettura agile.
Discover aveva una serie di aree specifiche che voleva esaminare:
Le piattaforme moderne di cloud sono tutte basate sull'automazione, l'implementazione rapida, la scalabilità dinamica, l'agilità, la flessibilità e il pagamento solo per ciò che si usa. In breve, la soluzione perfetta per tutte le esigenze di Discover.
Per ottenere tutti questi benefici, Discover aveva bisogno di rendere le applicazioni tWAS cloud-ready e di inserirle nella piattaforma di orchestrazione cloud. Con centinaia di applicazioni, non è un'impresa da poco.
Ecco un riepilogo dei benefici comprovati di una moderna piattaforma di orchestrazione cloud su Discover, che fa "lift and remediate" a Liberty su OpenShift nel cloud:
Modernizzare la prima applicazione è molto entusiasmante. L'applicazione ha cambiato tempo di esecuzione ed è implementata in modo nuovo. Sono stati affrontati tutti i problemi di configurazione, connettività e sicurezza. C'è una meritata serie di rimproveri per un lavoro ben fatto. La seconda applicazione da modernizzare sembra meno significativa, ma non lo è; si potrebbe sostenere che lo sia ancora di più. Modernizzare un'applicazione a un trimestre (o anche a due) la pone su una tempistica misurata in decenni, quando si hanno centinaia di applicazioni. È semplicemente troppo lento: dovresti spostare decine di applicazioni ogni mese. È necessaria una modernizzazione di massa.
Un componente critico della modernizzazione di massa è che si modernizzi ogni parte di codice una sola volta e che non si risolvano le stesse correzioni ogni volta che si vedono. Basta sistemarlo una volta e il gioco è fatto.
Ogni organizzazione aziendale riutilizza lo stesso codice più e più volte nelle proprie applicazioni. Come abbiamo detto nei precedenti post sul blog, IBM Transformation Advisor rileverà automaticamente questo problema e lo segnalerà a te. Quando modernizzi un pezzo di codice usato da molte applicazioni, devi informare tutti affinché possano vederlo e usarlo. In questo modo si evita che 10 team di sviluppo diversi modernizzino lo stesso pacchetto 10 volte e mantengano la propria versione, risparmiando tempo e denaro.
Ogni grande organizzazione ha una base di codice altrettanto ampia, sviluppata in momenti diversi da team differenti per soddisfare casi d'uso differenti. Ciò porta inevitabilmente alla creazione di numerose versioni di codice leggermente diverse che svolgono la stessa funzione. Questa unicità rende difficile la modifica e la manutenzione del codice. Ogni volta che puoi, vuoi che tutto il tuo codice sia uguale. In questo modo è possibile modernizzare una sola volta, risparmiando tempo e denaro.
Allo stesso modo in cui le organizzazioni aziendali condividono il codice tra le loro applicazioni, condividono anche molto più codice. Ad esempio, se hai del codice per gestire la sicurezza, noterai che ogni applicazione ne utilizza una versione leggermente diversa, il che a volte si traduce in 1-2 dozzine di versioni diverse dello stesso codice.
Transformation Advisor produce report che ti permettono di vedere ogni singola versione degli stessi file che stai utilizzando. Quindi, invece di modernizzarle una per una, sposta tutte le tue applicazioni alla versione più recente. In questo modo, risparmi tempo e denaro e ottieni la versione più sicura del codice disponibile. È vantaggioso per tutti.
Guarda i risultati e i benefici impressionanti dimostrati per il percorso di modernizzazione WebSphere di Discover verso Liberty su OpenShift.
Quando Transformation Advisor è nato, era molto incentrato sulle applicazioni. Ha svolto un ottimo lavoro aiutando a modernizzare una singola applicazione. Lavorando con i clienti, ci siamo resi conto che non era sufficiente. Abbiamo aggiunto la funzionalità di rilevare il codice comune e abbiamo fornito una visione dell'impegno di sviluppo per l'intera proprietà.
È stata la collaborazione con Discover che ha portato a un report dettagliato e migliorato e, in particolare, alla pubblicazione del calcolo trasparente, in modo che i clienti potessero vedere esattamente come la modernizzazione una sola volta avrebbe fatto risparmiare loro tempo e denaro.
IBM WebSphere Hybrid Edition offre licenze flessibili mentre si modernizza e dopo aver completato il percorso di modernizzazione. Man mano che le applicazioni passano dall'ambiente locale al cloud, puoi portare con te le relative licenze e risparmiare denaro.
In particolare, Liberty Core ha il potenziale per offrire notevoli efficienze. Le applicazioni che non necessitano di funzionalità base vengono invece distribuite su un'istanza Liberty Core. Ciò significa che paghi solo per le funzionalità effettivamente utilizzate dalla tua applicazione, risparmiando ancora di più:
Questa serie di blog ha cercato di illustrarle il percorso di modernizzazione di Discover finora. Abbiamo parlato della necessità di modernizzare, degli strumenti utilizzati, delle aree che dovevano essere affrontate e del lavoro che ha dimostrato che tutto questo non era solo una possibilità teorica, ma un risultato auspicabile e realizzabile.
Se c'è qualcosa che hai appreso da questi articoli, ci auguriamo che sia questo:
