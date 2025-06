Matthew Finio: Prima di discutere se lo storage infinito sia una cosa straordinaria o terribile, puoi spiegare come siamo arrivati fin qui?



Miha Kralj: Certo. Il modo in cui pensiamo allo storage si è evoluto nel tempo. In passato, era strutturato su più livelli, strato dopo strato dopo strato. Ogni strato aveva uno scopo diverso, un costo diverso e considerazioni diverse. C'era lo storage ultraveloce, che era molto vicino alla CPU e di facile accesso, ma era disponibile solo in piccole quantità perché era molto costoso. E poi c'era lo storage sulle vicine unità solid-state drive. Più lontano c'erano i classici drive a dischi rotanti, che erano più lenti, e così via, fino all'archiviazione molto lenta.

Poi siamo passati a metodi più moderni e accessibili. Pensa ai CD e ai DVD. Tutti i dati che masterizzavamo con entusiasmo su quei dischi argentati solo dieci anni fa? Oggi non sono più disponibili. Non sono più leggibili. È subentrato il degrado digitale e quei dati sono andati persi.

Ma ora, con uno storage adeguato, in particolare uno storage basato su cloud, partiamo dal presupposto che lo storage sia infinito, super economico e che saremo in grado di accedere ai nostri dati per sempre. Oggi, molto raramente si considera ciò che è costoso, ciò che è veloce, ciò che è lento e ciò che è economico. Lo storage è come un endpoint di servizio, un posto in cui inserisci i tuoi dati e ti aspetti al 100% che siano durevoli, giusto? Non spariranno mai.

Siamo passati da un'era di scarsità, in cui dovevamo calcolare la quantità di storage necessaria per un codice o per dei dati, a un'era di abbondanza, in cui non abbiamo mai bisogno di pensare a cosa memorizzare o eliminare. Nessuno è più frugale ormai.