Strategie di riduzione dei costi di approvvigionamento

Adotta la trasformazione digitale: se hai avuto successo nell'implementazione dell'AI in un processo di approvvigionamento, espandi il tuo investimento nel software di e-procurement e gestione degli acquisti per creare opportunità di risparmio sui costi. Questi strumenti utilizzano l'AI generativa e l'agentic AI per semplificare i workflow, migliorare l'efficienza, tenere traccia delle spese e automatizzare le attività di approvvigionamento, come l'elaborazione degli ordini di acquisto.

Implementa metriche per misurare le prestazioni del procurement, utilizzando dati in tempo reale e forecasting per rispondere rapidamente ai cambiamenti delle condizioni di mercato. IBM, operativa in più di 170 paesi con il supporto di oltre 13.000 fornitori, ha trasformato le proprie operazioni di approvvigionamento utilizzando l'AI, l'automazione e la blockchain. Questa trasformazione ha permesso al suo team di procurement di effettuare l'onboarding dei fornitori dieci volte più velocemente e di condurre l'analisi dei prezzi in dieci minuti anziché in due giorni.

Avvia relazioni a lungo termine con i fornitori: stringi partnership solide e continuative con i fornitori per negoziare prezzi e condizioni contrattuali migliori nel tempo.

Riduci il rischio degli approvvigionamenti: riduci al minimo i rischi come l'eccessivo affidamento su un unico fornitore, gli aumenti di prezzo imprevisti e i problemi di qualità. Definisci dei piani di emergenza per le forniture critiche e utilizza strategie di elusione dei costi per evitare che aumentino inutilmente.

Ricorri all'outsourcing: subappalta le funzioni che non hanno un'importanza critica oppure sposta il procurement in regioni a basso costo per ridurre le spese nel lungo termine.

Pratica la sostenibilità e il green procurement: acquista prodotti sostenibili e collabora con fornitori ecologici per ridurre i costi operativi nel lungo termine.