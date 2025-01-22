Per soddisfare queste esigenze e massimizzare il valore dell'AI, le aziende si stanno rivolgendo agli SLM e scoprendo il potere dei piccoli modelli. Gli SLM offrono un'alternativa interessante agli LLM a uso generale.

Gli SLM hanno ricevuto molta meno attenzione e clamore, tuttavia offrono un'opzione interessante per le organizzazioni di qualsiasi dimensione. La loro efficienza energetica, la trasparenza dei dati e le forti prestazioni (che spesso corrispondono o superano i modelli più grandi), sbloccano l'adozione responsabile della gen AI senza ostacolare l'innovazione.

In genere, qualsiasi valore inferiore a 30 miliardi di parametri è considerato un SLM. I vantaggi principali includono costi inferiori, riduzione del consumo energetico e miglioramento della trasparenza e dell'integrità dei dati. Una nuova generazione di modelli più piccoli, come IBM Granite, basati su set di dati puliti e filtrati per compiti specifici, riduce i rischi come le distorsioni e gli output inappropriati, aumentando al contempo la visibilità dei dati.

Questo modello di base affidabile consente un'integrazione sicura dei dati proprietari, sbloccando il vero valore dell'AI. IBM fornisce un'indennità di proprietà intellettuale (IP) per tutti i modelli Granite, aumentando ulteriormente la fiducia nella fusione dei propri dati con i modelli.