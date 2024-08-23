Come le autorità olimpiche di Parigi hanno combattuto gli attacchi informatici e vinto l'oro

Da un'attenta analisi dei dati successivamente all'evento, si ha una visione più chiara della realtà delle minacce.

Le autorità francesi hanno annunciato che più di 140 attacchi informatici hanno colpito i Giochi, senza però interrompere gli eventi. L'ANSSI ha rilevato 119 "eventi di sicurezza" a basso impatto e 22 incidenti in cui attori malintenzionati sono riusciti ad accedere ai sistemi informativi tra il 26 luglio e l'11 agosto 2024. Molti di questi hanno causato tempi di inattività del sistema, spesso tramite attacchi denial-of-service (DoS).

Altri tentativi di attacchi informatici erano rivolti a Parigi, ma non direttamente alle infrastrutture del sito olimpico. Ad esempio, il Grand Palais e circa 40 altri musei in Francia sono stati presi di mira da un attacco ransomware all'inizio di agosto, sventato grazie alla prontezza della risposta.