Le imprese non sono più confinate a un singolo provider di cloud. Invece, distribuiscono strategicamente i workload su più cloud, come Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud e cloud privato. Questo cambiamento aiuta le imprese a massimizzare l'efficienza dei costi, le funzionalità e la portata geografica.
Inoltre, le applicazioni moderne non sono più monolitiche; sono costruite come microservizi che funzionano su ambienti ibridi e multicloud. Se da un lato questo comporta agilità e scalabilità, dall'altro introduce complessità di rete che la maggior parte delle aziende fatica a gestire in modo efficiente.
Il passaggio alle app distribuite comporta la sfida di mantenere un framework di comunicazione sicuro, ad alte prestazioni e senza interruzioni tra questi microservizi distribuiti. Tra gli aspetti da considerare con attenzione figurano:
· Complessità di rete per gli sviluppatori: gli sviluppatori devono configurare e aprire manualmente i ticket chiedendo alle operazioni di rete di configurare come comunicano i microservizi o utilizzare configurazioni statiche Yet Another Markup Language (YAML). Queste configurazioni non sono la loro competenza principale e diventano ingombranti man mano che le applicazioni si evolvono e cambiano.
· Team di sviluppo e operazioni isolati: le imprese tradizionali operano ancora in silo, dove i team applicativi e quelli infrastrutturali lavorano separatamente. Questo disallineamento causa ritardi nella distribuzione e negli aggiornamenti delle applicazioni.
· Rete perimetrale legacy non progettata per Kubernetes: firewall e router sono stati progettati per reti statiche, non per cluster Kubernetes dinamici. Qualsiasi cambiamento nell'indirizzo IP di un'applicazione dovuto a cloud-bursting o migrazione richiede aggiornamenti manuali, causando tempi di inattività e rischi di sicurezza.
· Vulnerabilità di sicurezza negli ambienti distribuiti: la sicurezza delle comunicazioni tra applicazioni è spesso un aspetto secondario. Se un'applicazione compromessa ottiene l'accesso, può propagare minacce alla sicurezza su tutto il sistema.
· Sfide di migrazione e portabilità delle applicazioni: il problema non è spostare le applicazioni tra cloud, ma mantenere una connettività fluida durante questa operazione. Il networking tradizionale richiede una riconfigurazione significativa quando le applicazioni migrano tra i cloud, rallentando l'innovazione.
Man mano che le aziende affrontano le complessità delle architetture ibride e multicloud, è chiaro che i modelli tradizionali incentrati sulla rete non sono più sufficienti. Questi modelli legacy erano progettati per ambienti statici, non per la natura dinamica e decentralizzata delle applicazioni moderne.
Ora è necessario un cambiamento fondamentale che metta l'applicazione al centro della strategia di connettività. Ecco cosa richiede un modello del genere:
· Connettività automatica dei microservizi: le applicazioni devono essere in grado di scoprire e connettersi tra loro attraverso i cloud in modo automatico e sicuro, senza necessità di configurazioni manuali, modifiche YAML o invio di ticket. Gli sviluppatori dovrebbero poter concentrarsi sull'innovazione invece che sul networking.
· Astrazione dalla rete sottostante: la connettività deve seguire l'applicazione, non il contrario. L'astrazione delle configurazioni di rete garantisce che le app possano spostarsi tra ambienti cloud pubblici, privati o ibridi senza interrompere la comunicazione o richiedere costosi ricablaggi.
· Sicurezza integrata a livello di applicazione: negli ambienti distribuiti, la sicurezza perimetrale tradizionale non è più sufficiente. Un modello zero-trust integrato direttamente nel livello applicativo aiuta a garantire che solo i servizi autorizzati possano comunicare, indipendentemente dalla sottostrata di rete o dalla posizione.
· Portabilità tra ambienti e coerenza delle policy: man mano che le applicazioni vengono ridimensionate, migrate o riorganizzate, le relative policy di connettività devono rimanere intatte. Questo riduce i tempi di inattività, elimina le riconfigurazioni soggette a errori e accelera l'adozione e la modernizzazione del cloud.
Questo cambiamento non riguarda solo la tecnologia: si tratta di sbloccare l'agilità e la resilienza. Le aziende che adottano un modello di connettività incentrato sulle applicazioni possono implementare e adattarsi più rapidamente e in modo più sicuro, senza essere frenate dai colli di bottiglia dell'infrastruttura.
Avete bisogno di una soluzione progettata con una mentalità incentrata sull'applicazione. IBM® Hybrid Cloud Mesh aiuta a eliminare l'attrito tra i team di sviluppo e di infrastruttura, astraendo la complessità della rete e automatizzando la connettività da servizio a servizio. Consente una comunicazione sicura e basata su policy tra microservizi, sia che siano distribuiti on-premise, in cloud pubblici come AWS, Azure o Google Cloud Platform (GCP) o tra i cluster Kubernetes.
Con le funzionalità integrate di zero-trust, IBM Hybrid Cloud Mesh garantisce che solo i servizi autorizzati possano comunicare, mentre l'applicazione dinamica delle politiche si adatta in tempo reale man mano che le applicazioni si spostano, si scalano o cambiano. Questa soluzione può aiutarti a ottenere implementazioni più rapide, costi operativi ridotti e sicurezza uniforme in tutti gli ambienti.
