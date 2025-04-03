Man mano che le aziende affrontano le complessità delle architetture ibride e multicloud, è chiaro che i modelli tradizionali incentrati sulla rete non sono più sufficienti. Questi modelli legacy erano progettati per ambienti statici, non per la natura dinamica e decentralizzata delle applicazioni moderne.

Ora è necessario un cambiamento fondamentale che metta l'applicazione al centro della strategia di connettività. Ecco cosa richiede un modello del genere:

· Connettività automatica dei microservizi: le applicazioni devono essere in grado di scoprire e connettersi tra loro attraverso i cloud in modo automatico e sicuro, senza necessità di configurazioni manuali, modifiche YAML o invio di ticket. Gli sviluppatori dovrebbero poter concentrarsi sull'innovazione invece che sul networking.

· Astrazione dalla rete sottostante: la connettività deve seguire l'applicazione, non il contrario. L'astrazione delle configurazioni di rete garantisce che le app possano spostarsi tra ambienti cloud pubblici, privati o ibridi senza interrompere la comunicazione o richiedere costosi ricablaggi.

· Sicurezza integrata a livello di applicazione: negli ambienti distribuiti, la sicurezza perimetrale tradizionale non è più sufficiente. Un modello zero-trust integrato direttamente nel livello applicativo aiuta a garantire che solo i servizi autorizzati possano comunicare, indipendentemente dalla sottostrata di rete o dalla posizione.

· Portabilità tra ambienti e coerenza delle policy: man mano che le applicazioni vengono ridimensionate, migrate o riorganizzate, le relative policy di connettività devono rimanere intatte. Questo riduce i tempi di inattività, elimina le riconfigurazioni soggette a errori e accelera l'adozione e la modernizzazione del cloud.

Questo cambiamento non riguarda solo la tecnologia: si tratta di sbloccare l'agilità e la resilienza. Le aziende che adottano un modello di connettività incentrato sulle applicazioni possono implementare e adattarsi più rapidamente e in modo più sicuro, senza essere frenate dai colli di bottiglia dell'infrastruttura.