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Ottimizzazione della gestione dei contratti nel procurement con l'AI

By Matthew Finio , Amanda Downie
Pubblicato il 25 marzo 2026

L'ottimizzazione della gestione dei contratti nel procurement con l'intelligenza artificiale (AI) sta diventando una priorità importante per le organizzazioni che cercano di rafforzare le relazioni con i fornitori, ridurre i rischi e migliorare l'efficienza operativa.

Il procurement si riferisce al modo in cui le aziende acquisiscono i beni e i servizi di cui hanno bisogno da fonti esterne per operare in modo efficiente, compreso l'approvvigionamento e la gestione dei fornitori attraverso la più ampia supply chain. Poiché i processi di procurement diventano sempre più complessi e ad alta intensità di dati, l'AI viene sempre più utilizzata per migliorare il modo in cui vengono creati e gestiti i contratti.

I contratti di procurement definiscono i termini che regolano le relazioni acquirente-fornitore e supportano partnership a lungo termine, inclusi i prezzi, gli obblighi di consegna, le aspettative di prestazioni e la risoluzione delle controversie. Poiché questi accordi influenzano direttamente i costi e i servizi, una gestione efficace dei contratti riveste un ruolo centrale nel garantire che le attività di procurement producano il valore previsto.

La gestione dei contratti si estende sull'intero ciclo di vita del contratto di procurement. Include attività come la negoziazione dei termini, l'esecuzione degli accordi, il monitoraggio delle prestazioni e l'amministrazione continua dei contratti, inclusi rinnovi e modifiche. Questi passaggi costituiscono il più ampio processo di gestione dei contratti e generano grandi volumi di dati contrattuali, che possono essere difficili da gestire senza gli strumenti giusti. L'AI viene sempre più utilizzata per strutturare e analizzare queste informazioni, facilitando il controllo e la visibilità da parte dei team di procurement.

L'AI migliora la gestione dei contratti su larga scala

Nonostante la sua importanza, la gestione dei contratti può risultare complessa da scalare. Molte organizzazioni si affidano ancora alla gestione manuale dei documenti, alle approvazioni tramite e-mail e ai fogli di calcolo per tenere traccia degli accordi. Questi processi frammentati e dispendiosi in termini di tempo rendono difficile la semplificazione della gestione dei contratti, comportando ritardi, linguaggio incoerente e mancato rispetto delle scadenze. Queste sfide aumentano il rischio di controversie con i fornitori e di perdita di valore degli accordi negoziati.

L'AI può aiutare i team di procurement a gestire queste problematiche, spesso come parte delle piattaforme di gestione del ciclo di vita dei contratti (CLM), software di gestione contrattuale e altri strumenti avanzati di gestione dei contratti. Le tecnologie AI possono analizzare i documenti contrattuali, estrarre clausole chiave e organizzare grandi repository di contratti in un repository centralizzato di dati strutturati e ricercabili. Queste capacità permettono ai professionisti del procurement di individuare rapidamente informazioni critiche, monitorare efficacemente le prestazioni dei contratti e identificare potenziali rischi o opportunità che altrimenti potrebbero passare inosservati.

L'esperto di procurement Daniel Barnes ha spiegato il valore dell'uso dell'AI nella gestione dei contratti in un recente episodio di AI in azione di IBM: "Ottenere dati davvero buoni può essere una sfida... (Ho usato) L'AI per estrarre quanti più dati possibile dalla documentazione (principalmente contratti), perché secondo me i contratti (buoni) contengono davvero tutte le informazioni di cui hai bisogno. Dati relativi al fornitore, al rapporto, agli aspetti commerciali, agli SLA e ai KPI. Quasi tutto ciò di cui hai bisogno puoi trovarlo in un contratto."1

Migliorando la visibilità e riducendo il workload manuale, l'AI consente ai team di concentrarsi maggiormente sul processo decisionale strategico e sulle prestazioni dei fornitori. Non sostituisce il giudizio umano, ma rafforza la capacità dei professionisti del procurement di supervisionare gli accordi con i fornitori con maggiori insight e controllo.

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Perché ottimizzare la gestione dei contratti nel procurement con l'AI è importante

I contratti sono al centro del modo in cui le organizzazioni controllano i costi e supportano gli sforzi di gestione del rischio, contribuendo a garantire le prestazioni dei fornitori. Questi accordi definiscono cosa ci si aspetta dai fornitori e cosa l'organizzazione deve offrire in cambio, rendendoli un componente critico di una strategia di procurement. Quando la gestione dei contratti è inefficiente o manca di visibilità, diventa difficile garantire che queste aspettative vengano costantemente soddisfatte.

Gli approcci tradizionali alla gestione dei contratti spesso fanno fatica a tenere il passo con la scala e la complessità del procurement moderno. Le organizzazioni possono gestire centinaia o migliaia di contratti tra diversi fornitori, regioni e categorie. Quando le informazioni vengono memorizzate in sistemi disconnessi o gestite manualmente, diventa più difficile monitorare le prestazioni e rispondere ai cambiamenti. Di conseguenza, i team di procurement possono dedicare più tempo a cercare informazioni e risolvere problemi che a gestire in modo proattivo le relazioni con i fornitori.

L'AI rende i dati contrattuali più accessibili, strutturati e utilizzabili. Invece di trattare i contratti come documenti statici, l'AI aiuta a trasformarli in una fonte di insight attuabile. Questa trasformazione consente ai team di procurement di comprendere meglio ciò che accade nel proprio portfolio e di migliorare la gestione delle relazioni con i fornitori rispondendo rapidamente a obblighi e opportunità.

Poiché il procurement diventa sempre più strategico, è sempre più importante gestire i contratti con chiarezza e coerenza. L'AI consente un approccio più informato e proattivo alla supervisione dei contratti. Rafforza la strategia complessiva di gestione dei contratti aiutando le organizzazioni a passare dai processi manuali e reattivi verso un modo più controllato e basato sui dati per gestire gli accordi con i fornitori.

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Come l'AI ottimizza le fasi chiave della gestione dei contratti di procurement

La gestione dei contratti nel procurement generalmente comprende diverse fasi chiave, tra cui la redazione, la negoziazione dei contratti, l'esecuzione, il monitoraggio continuo e il rinnovo o la modifica. Ogni fase prevede più workflow che richiedono coordinamento e attenta revisione. L'AI migliora queste fasi migliorando il modo in cui vengono eseguiti processi specifici, rendendoli più efficienti, coerenti e più facili da gestire su larga scala.

Redazione e negoziazione dei contratti

  • Creazione di bozze: l'AI generativa, progettata per produrre nuovi contenuti basati su dati esistenti, può creare bozze contrattuali iniziali utilizzando modelli, accordi precedenti e regole predefinite. Un team di procurement può generare un contratto con i fornitori su misura per una categoria o una regione specifica senza partire da zero, riducendo i tempi di redazione e migliorando la coerenza.
  • Standardizzazione del linguaggio: elaborazione del linguaggio naturale (NLP), un tipo di AI che comprende e analizza il linguaggio umano, può confrontare il testo contrattuale con i playbook approvati, contribuendo a identificare le deviazioni dai termini approvati.
  • Revisione delle clausole e identificazione dei rischi: la NLP può inoltre analizzare il linguaggio contrattuale per segnalare clausole mancanti, formulazioni ambigue o termini potenzialmente rischiosi. Ad esempio, può rilevare l'assenza di una clausola di risoluzione o evidenziare un linguaggio di indennizzo insolitamente ampio.
    L'AI generativa può quindi suggerire un linguaggio più chiaro o più conforme. Uno studio recente di IBM ha rilevato che i dirigenti considerano la gestione del rischio e la resilienza come il principale caso d'uso di sostenibilità per l'AI generativa, mentre il 64% afferma che l'AI generativa sarà importante per il proprio programma di sostenibilità in generale.2
  • Interagire con i contratti: l'AI conversazionale, che permette agli utenti di interagire con i sistemi utilizzando un linguaggio naturale, consente ai professionisti del procurement di porre domande sui contratti e ricevere risposte chiare. Ad esempio, un utente potrebbe chiedere: "Quali sono i principali rischi di questo accordo?" o "Riassumi i termini di pagamento", rendendo la rerevisione del contratto più rapida e accessibile.

Esecuzione del contratto

  • Orchestrazione dei workflow: l'agentic AI può agire autonomamente e gestire le attività basandosi su obiettivi definiti. Gartner prevede che, entro il 2028, il 33% delle applicazioni software aziendali includerà l'agentic AI, rispetto a meno dell’1% nel 2024.3
    Nel procurement, l'agentic AI aiuta ad automatizzare il routing dei contratti attraverso i workflow e a garantire il completamento di ogni passaggio. Un agente AI può inviare automaticamente un contratto agli stakeholder legali, finanziari e di procurement nella sequenza corretta senza coordinamento manuale.
  • Monitoraggio delle approvazioni: i sistemi AI forniscono visibilità in tempo reale sullo stato di approvazione, mostrando dove si trovano i contratti nel processo e chi deve agire. Questa visibilità aiuta ad allineare le approvazioni con i documenti correlati come gli ordini di acquisto, riduce la necessità di follow-up manuali e aiuta a prevenire ritardi.
  • Identificare i colli di bottiglia: il machine learning, che identifica i modelli nei dati nel tempo, riesce ad analizzare i cicli di approvazione passati per rilevare ritardi ricorrenti. Ad esempio, può rivelare che i contratti si bloccano sistematicamente in una particolare fase di approvazione, consentendo alle organizzazioni di adeguare i workflow o le risorse di conseguenza.

Monitoraggio continuo

  • Estrazione degli obblighi: l'NLP può estrarre obblighi e i risultati chiave dal testo del contratto e convertirli in dati strutturati, inclusi indicatori chiave di performance (KPI), metriche di prestazioni e metriche di accordo di livello di servizio (SLA). Ad esempio, può identificare SLA o requisiti di reportistica e trasformarli in elementi tracciabili per il monitoraggio delle prestazioni.
  • Monitoraggio delle tappe fondamentali: l'agentic AI può monitorare continuamente le tempistiche dei contratti e attivare avvisi e notifiche quando si avvicinano date importanti. Ad esempio, può avvisare un procurement 30 giorni prima di un traguardo chiave di consegna o di una scadenza di rinnovo.
  • Monitoraggio della conformità: i modelli di machine learning possono analizzare i dati relativi a contratti e prestazioni per identificare modelli che possono indicare una mancata conformità. I ripetuti ritardi nelle consegne dei fornitori, ad esempio, potrebbero segnalare il rischio di violazione dei livelli di servizio concordati nel contratto.
  • Miglioramento della visibilità dei contratti: i sistemi AI organizzano i dati dei contratti in formati ricercabili e dashboard visibili, facilitando l'individuazione e la comprensione delle informazioni chiave. Un team di procurement può trovare rapidamente tutti i contratti con termini di prezzi specifici o identificare gli accordi prossimi alla scadenza.

Rinnovi e modifiche dei contratti

  • Monitoraggio dei rinnovi: i sistemi AI possono identificare automaticamente le prossime scadenze dei contratti e avviare workflow di revisione. Per evitare ritardi, ad esempio, possono attivare un processo di revisione del rinnovo 60 o 90 giorni prima della scadenza di un contratto.
  • Valutazione delle prestazioni: l'AI e il machine learning possono analizzare le prestazioni storiche dei fornitori per identificare i modelli che potrebbero indicare una mancata conformità. Ad esempio, i ripetuti ritardi nelle consegne dei fornitori potrebbero segnalare il rischio di violazione dei livelli di servizio contrattuali.
  • Redazione di emendamenti: l'AI generativa può aiutare nella stesura di termini contrattuali aggiornati, basati su accordi precedenti e su nuovi requisiti. Può suggerire clausole di prezzo riviste o livelli di servizio aggiornati durante la rinegoziazione.
  • Identificazione delle opportunità: l'AI può far emergere degli insight da contratti precedenti per evidenziare delle opportunità di miglioramento. Può identificare i modelli in cui sono stati raggiunti termini migliori con fornitori simili, ad esempio aiutando i team di procurement a negoziare in modo più efficace.

Benefici nell'ottimizzazione della gestione dei contratti nel procurement con AI

L'AI consente ai team di procurement di gestire gli accordi in modo più efficace su larga scala, consentendo di risparmiare sui costi e supportare operazioni più convenienti. Gli altri benefici includono:

  • Processo decisionale migliore: l'AI fornisce dati strutturati e insight che supportano decisioni più informate su contratti e fornitori.
  • Identificazione dei rischi migliorata: l'AI può analizzare rapidamente il linguaggio contrattuale e i dati sulle prestazioni per far emergere potenziali rischi che altrimenti potrebbero non essere rilevati, supportandone la mitigazione.
  • Creazione ed esecuzione più rapida dei contratti: automatizzando i workflow di bozza, revisione e approvazione, l'AI riduce il tempo necessario per spostare i contratti dalla creazione alla firma.
  • Meno ritardi e colli di bottiglia: l'AI migliora il coordinamento e la visibilità dei workflow, aiutando a ridurre i ritardi nelle approvazioni e le inefficienze dei processi.
  • Migliore visibilità dei dati contrattuali: l'AI rende più facile l'accesso e la comprensione dei termini contrattuali chiave e delle scadenze in grandi portfolio.
  • Riduzione del workload manuale: l'automazione dei compiti ripetitivi permette ai team di procurement e legali di concentrarsi su attività più strategiche.
  • Scalabilità dei portfolio: l'AI consente alle organizzazioni di gestire un numero crescente di contratti senza un aumento proporzionale dell'impegno manuale.
  • Maggiore compliance e monitoraggio degli obblighi: l'AI consente un monitoraggio più affidabile degli obblighi contrattuali, aiutando le organizzazioni a mantenere una solida conformità contrattuale e a rimanere allineate ai termini e ad altri requisiti di conformità concordati.

Sfide e rischi nell'ottimizzazione della gestione dei contratti nel procurement con l'AI

L'implementazione dell'AI richiede l'allineamento con le best practice di gestione dei contratti. Senza una pianificazione e supervisione attente, le organizzazioni possono affrontare rischi che limitano l'efficacia dell'AI o creano nuove preoccupazioni.

Gestione del cambiamento e adozione da parte degli utenti: i team di procurement e legali potrebbero essere riluttanti ad adottare strumenti di AI, specialmente se interrompono i workflow consolidati. La formazione e le risorse, come le sessioni interne di miglioramento delle competenze o i webinar, sono essenziali per garantire che l'AI venga adottata con successo.

Problemi di qualità e disponibilità dei dati: i sistemi di AI si basano su dati accurati e ben strutturati per funzionare in modo efficace. Se i dati contrattuali sono incompleti, incoerenti o memorizzati in sistemi frammentati, gli output dell'AI potrebbero essere inaffidabili. Per affrontare questo problema, le organizzazioni devono investire nella pulizia, nella standardizzazione e nella gestione dei dati prima di scalare delle iniziative di AI.

Problemi di sicurezza e riservatezza dei dati: i contratti spesso contengono informazioni commerciali e legali sensibili. L'utilizzo dei sistemi di AI, in particolare quelli che si basano su modelli esterni o cloud service, solleva preoccupazioni sulla protezione dei dati e sul controllo degli accessi. Le organizzazioni dovrebbero implementare solide politiche di governance dei dati, crittografia e controlli di accesso e valutare attentamente i fornitori per la conformità agli standard di sicurezza.

Integrazione con i sistemi esistenti: l'integrazione dell'AI nei sistemi di procurement e gestione dei contratti esistenti può essere complessa. Una scarsa integrazione può portare a interruzioni del workflow o a sforzi duplicati. Un'implementazione a fasi e l'uso di API o piattaforme di integrazione possono contribuire a garantire un'adozione più fluida.

Mancanza di standardizzazione nei contratti: le variazioni nel linguaggio e nei formati dei contratti possono rendere difficile per i modelli di AI interpretare e analizzare accuratamente i documenti, soprattutto nelle organizzazioni senza modelli standardizzati. Stabilisci modelli contrattuali standardizzati e librerie di clausole per migliorare la coerenza e migliorare le prestazioni dell'AI

Dipendenza eccessiva dall'automazione: affidarsi troppo all'AI può portare a una ridotta supervisione umana. La gestione dei contratti richiede comunque un giudizio professionale, soprattutto per le negoziazioni e la valutazione del rischio. Mantieni la supervisione umana con punti di controllo chiari per garantire che le decisioni critiche siano valutate correttamente.

Autori

Matthew Finio

Staff Writer

IBM Think

Amanda Downie

Staff Editor

IBM Think

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