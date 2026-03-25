Ottimizzazione della gestione dei contratti nel procurement con l'AI

Nonostante la sua importanza, la gestione dei contratti può risultare complessa da scalare. Molte organizzazioni si affidano ancora alla gestione manuale dei documenti, alle approvazioni tramite e-mail e ai fogli di calcolo per tenere traccia degli accordi. Questi processi frammentati e dispendiosi in termini di tempo rendono difficile la semplificazione della gestione dei contratti, comportando ritardi, linguaggio incoerente e mancato rispetto delle scadenze. Queste sfide aumentano il rischio di controversie con i fornitori e di perdita di valore degli accordi negoziati.

L'AI può aiutare i team di procurement a gestire queste problematiche, spesso come parte delle piattaforme di gestione del ciclo di vita dei contratti (CLM), software di gestione contrattuale e altri strumenti avanzati di gestione dei contratti. Le tecnologie AI possono analizzare i documenti contrattuali, estrarre clausole chiave e organizzare grandi repository di contratti in un repository centralizzato di dati strutturati e ricercabili. Queste capacità permettono ai professionisti del procurement di individuare rapidamente informazioni critiche, monitorare efficacemente le prestazioni dei contratti e identificare potenziali rischi o opportunità che altrimenti potrebbero passare inosservati.

L'esperto di procurement Daniel Barnes ha spiegato il valore dell'uso dell'AI nella gestione dei contratti in un recente episodio di AI in azione di IBM: "Ottenere dati davvero buoni può essere una sfida... (Ho usato) L'AI per estrarre quanti più dati possibile dalla documentazione (principalmente contratti), perché secondo me i contratti (buoni) contengono davvero tutte le informazioni di cui hai bisogno. Dati relativi al fornitore, al rapporto, agli aspetti commerciali, agli SLA e ai KPI. Quasi tutto ciò di cui hai bisogno puoi trovarlo in un contratto."1

Migliorando la visibilità e riducendo il workload manuale, l'AI consente ai team di concentrarsi maggiormente sul processo decisionale strategico e sulle prestazioni dei fornitori. Non sostituisce il giudizio umano, ma rafforza la capacità dei professionisti del procurement di supervisionare gli accordi con i fornitori con maggiori insight e controllo.