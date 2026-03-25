Ottimizzazione della gestione dei contratti nel procurement con l'AI

L'ottimizzazione della gestione dei contratti nel procurement con l'intelligenza artificiale (AI) sta diventando una priorità importante per le organizzazioni che cercano di rafforzare le relazioni con i fornitori, ridurre i rischi e migliorare l'efficienza operativa.
Il procurement si riferisce al modo in cui le aziende acquisiscono i beni e i servizi di cui hanno bisogno da fonti esterne per operare in modo efficiente, compreso l'approvvigionamento e la gestione dei fornitori attraverso la più ampia supply chain. Poiché i processi di procurement diventano sempre più complessi e ad alta intensità di dati, l'AI viene sempre più utilizzata per migliorare il modo in cui vengono creati e gestiti i contratti.
I contratti di procurement definiscono i termini che regolano le relazioni acquirente-fornitore e supportano partnership a lungo termine, inclusi i prezzi, gli obblighi di consegna, le aspettative di prestazioni e la risoluzione delle controversie. Poiché questi accordi influenzano direttamente i costi e i servizi, una gestione efficace dei contratti riveste un ruolo centrale nel garantire che le attività di procurement producano il valore previsto.
La gestione dei contratti si estende sull'intero ciclo di vita del contratto di procurement. Include attività come la negoziazione dei termini, l'esecuzione degli accordi, il monitoraggio delle prestazioni e l'amministrazione continua dei contratti, inclusi rinnovi e modifiche. Questi passaggi costituiscono il più ampio processo di gestione dei contratti e generano grandi volumi di dati contrattuali, che possono essere difficili da gestire senza gli strumenti giusti. L'AI viene sempre più utilizzata per strutturare e analizzare queste informazioni, facilitando il controllo e la visibilità da parte dei team di procurement.
Nonostante la sua importanza, la gestione dei contratti può risultare complessa da scalare. Molte organizzazioni si affidano ancora alla gestione manuale dei documenti, alle approvazioni tramite e-mail e ai fogli di calcolo per tenere traccia degli accordi. Questi processi frammentati e dispendiosi in termini di tempo rendono difficile la semplificazione della gestione dei contratti, comportando ritardi, linguaggio incoerente e mancato rispetto delle scadenze. Queste sfide aumentano il rischio di controversie con i fornitori e di perdita di valore degli accordi negoziati.
L'AI può aiutare i team di procurement a gestire queste problematiche, spesso come parte delle piattaforme di gestione del ciclo di vita dei contratti (CLM), software di gestione contrattuale e altri strumenti avanzati di gestione dei contratti. Le tecnologie AI possono analizzare i documenti contrattuali, estrarre clausole chiave e organizzare grandi repository di contratti in un repository centralizzato di dati strutturati e ricercabili. Queste capacità permettono ai professionisti del procurement di individuare rapidamente informazioni critiche, monitorare efficacemente le prestazioni dei contratti e identificare potenziali rischi o opportunità che altrimenti potrebbero passare inosservati.
L'esperto di procurement Daniel Barnes ha spiegato il valore dell'uso dell'AI nella gestione dei contratti in un recente episodio di AI in azione di IBM: "Ottenere dati davvero buoni può essere una sfida... (Ho usato) L'AI per estrarre quanti più dati possibile dalla documentazione (principalmente contratti), perché secondo me i contratti (buoni) contengono davvero tutte le informazioni di cui hai bisogno. Dati relativi al fornitore, al rapporto, agli aspetti commerciali, agli SLA e ai KPI. Quasi tutto ciò di cui hai bisogno puoi trovarlo in un contratto."1
Migliorando la visibilità e riducendo il workload manuale, l'AI consente ai team di concentrarsi maggiormente sul processo decisionale strategico e sulle prestazioni dei fornitori. Non sostituisce il giudizio umano, ma rafforza la capacità dei professionisti del procurement di supervisionare gli accordi con i fornitori con maggiori insight e controllo.
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I contratti sono al centro del modo in cui le organizzazioni controllano i costi e supportano gli sforzi di gestione del rischio, contribuendo a garantire le prestazioni dei fornitori. Questi accordi definiscono cosa ci si aspetta dai fornitori e cosa l'organizzazione deve offrire in cambio, rendendoli un componente critico di una strategia di procurement. Quando la gestione dei contratti è inefficiente o manca di visibilità, diventa difficile garantire che queste aspettative vengano costantemente soddisfatte.
Gli approcci tradizionali alla gestione dei contratti spesso fanno fatica a tenere il passo con la scala e la complessità del procurement moderno. Le organizzazioni possono gestire centinaia o migliaia di contratti tra diversi fornitori, regioni e categorie. Quando le informazioni vengono memorizzate in sistemi disconnessi o gestite manualmente, diventa più difficile monitorare le prestazioni e rispondere ai cambiamenti. Di conseguenza, i team di procurement possono dedicare più tempo a cercare informazioni e risolvere problemi che a gestire in modo proattivo le relazioni con i fornitori.
L'AI rende i dati contrattuali più accessibili, strutturati e utilizzabili. Invece di trattare i contratti come documenti statici, l'AI aiuta a trasformarli in una fonte di insight attuabile. Questa trasformazione consente ai team di procurement di comprendere meglio ciò che accade nel proprio portfolio e di migliorare la gestione delle relazioni con i fornitori rispondendo rapidamente a obblighi e opportunità.
Poiché il procurement diventa sempre più strategico, è sempre più importante gestire i contratti con chiarezza e coerenza. L'AI consente un approccio più informato e proattivo alla supervisione dei contratti. Rafforza la strategia complessiva di gestione dei contratti aiutando le organizzazioni a passare dai processi manuali e reattivi verso un modo più controllato e basato sui dati per gestire gli accordi con i fornitori.
La gestione dei contratti nel procurement generalmente comprende diverse fasi chiave, tra cui la redazione, la negoziazione dei contratti, l'esecuzione, il monitoraggio continuo e il rinnovo o la modifica. Ogni fase prevede più workflow che richiedono coordinamento e attenta revisione. L'AI migliora queste fasi migliorando il modo in cui vengono eseguiti processi specifici, rendendoli più efficienti, coerenti e più facili da gestire su larga scala.
L'AI consente ai team di procurement di gestire gli accordi in modo più efficace su larga scala, consentendo di risparmiare sui costi e supportare operazioni più convenienti. Gli altri benefici includono:
L'implementazione dell'AI richiede l'allineamento con le best practice di gestione dei contratti. Senza una pianificazione e supervisione attente, le organizzazioni possono affrontare rischi che limitano l'efficacia dell'AI o creano nuove preoccupazioni.
Gestione del cambiamento e adozione da parte degli utenti: i team di procurement e legali potrebbero essere riluttanti ad adottare strumenti di AI, specialmente se interrompono i workflow consolidati. La formazione e le risorse, come le sessioni interne di miglioramento delle competenze o i webinar, sono essenziali per garantire che l'AI venga adottata con successo.
Problemi di qualità e disponibilità dei dati: i sistemi di AI si basano su dati accurati e ben strutturati per funzionare in modo efficace. Se i dati contrattuali sono incompleti, incoerenti o memorizzati in sistemi frammentati, gli output dell'AI potrebbero essere inaffidabili. Per affrontare questo problema, le organizzazioni devono investire nella pulizia, nella standardizzazione e nella gestione dei dati prima di scalare delle iniziative di AI.
Problemi di sicurezza e riservatezza dei dati: i contratti spesso contengono informazioni commerciali e legali sensibili. L'utilizzo dei sistemi di AI, in particolare quelli che si basano su modelli esterni o cloud service, solleva preoccupazioni sulla protezione dei dati e sul controllo degli accessi. Le organizzazioni dovrebbero implementare solide politiche di governance dei dati, crittografia e controlli di accesso e valutare attentamente i fornitori per la conformità agli standard di sicurezza.
Integrazione con i sistemi esistenti: l'integrazione dell'AI nei sistemi di procurement e gestione dei contratti esistenti può essere complessa. Una scarsa integrazione può portare a interruzioni del workflow o a sforzi duplicati. Un'implementazione a fasi e l'uso di API o piattaforme di integrazione possono contribuire a garantire un'adozione più fluida.
Mancanza di standardizzazione nei contratti: le variazioni nel linguaggio e nei formati dei contratti possono rendere difficile per i modelli di AI interpretare e analizzare accuratamente i documenti, soprattutto nelle organizzazioni senza modelli standardizzati. Stabilisci modelli contrattuali standardizzati e librerie di clausole per migliorare la coerenza e migliorare le prestazioni dell'AI
Dipendenza eccessiva dall'automazione: affidarsi troppo all'AI può portare a una ridotta supervisione umana. La gestione dei contratti richiede comunque un giudizio professionale, soprattutto per le negoziazioni e la valutazione del rischio. Mantieni la supervisione umana con punti di controllo chiari per garantire che le decisioni critiche siano valutate correttamente.
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1. Procurement moves at AI speed/From spreadsheets to smart agents in procurement, AI in azione di IBM Stagione 2, Episodio 15, 21 ottobre 2025
2. Top Strategic Technology Trends for 2025: Agentic AI, Gartner, ottobre 2024
3. Amplify your buying power, The CEO’s Guide to Generative AI/Procurement, IBM Institute for Business Value (IBV), giugno 2024